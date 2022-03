La petite politique

La sortie intempestive du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, contre le projet de tramway de Québec, est le symptôme d’un mal plus profond. À l’approche des élections, la Coalition avenir Québec (CAQ) est prête à passer les intérêts des citoyens de Québec sous les roues du populisme pour consolider ses appuis dans les banlieues lointaines interpellées par les sirènes conservatrices.

Le ministre Caire s’est excusé après avoir reproché au maire de Québec, Bruno Marchand, de « polluer l’existence des conducteurs » avec son projet de tramway. Le gouvernement caquiste n’a pas le monopole de cette pensée réductrice qui oppose les automobilistes aux usagers des transports collectifs, en nous mettant devant un illusoire choix binaire et manichéen. Nous n’avons pas à choisir un mode de transport au détriment d’un autre. Nous devons offrir une panoplie d’options à tous les citoyens dans une perspective de mobilité durable.

Les caquistes ne sont pas contre le tramway, mais ils ont posé cette semaine une nouvelle condition à son financement sortie de nulle part : l’abandon de la rue partagée sur le boulevard René-Lévesque (une artère de pleine responsabilité municipale). Outre M. Caire, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, et le ministre des Transports, François Bonnardel, ont ajouté leur grain de sel. En retirant une voie de circulation sur une partie du tracé, le tramway contribuerait à la congestion routière aux abords du pont et nuira aux navetteurs des villes situées en périphérie. Le plus sérieusement du monde, Mme Guilbault s’est inquiétée du sort des automobilistes vivant jusqu’à 60 km du tramway.

Ces explications fallacieuses prennent une tournure désopilante lorsqu’on lit le compte rendu du Journal de Québec, qui est allé à la rencontre des maires des villes supposément prises en otage par le tramway. « On n’a aucun intérêt pour ça. Il n’y a personne qui me parle de ça », a dit le maire de Saint-Agapit, Yves Gingras.

S’il est vrai que le gouvernement Legault a son mot à dire sur le tramway, un projet de quatre milliards de dollars financé à 80 % par Québec, cela ne lui donne pas le droit de faire la microgestion du tracé de la Ville de Québec. Cette ingérence, surprenante de la part de ministres qui ont des dossiers autrement plus importants à régler, a été dénoncée à bon droit par l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Les élus caquistes prétendent faire preuve d’une vision globale et régionale des transports, mais rien n’est plus trompeur. Leur action pénalise les citoyens de Québec, en retardant un projet structurant de tramway, pour mieux conforter les banlieusards qui dépendent de l’automobile pour leurs déplacements.

Nous sommes bel et bien en campagne électorale hâtive. Un tramway qui roule, comparé à un projet de troisième lien qui coule, serait bien mal vu par une frange de l’électorat caquiste que courtise Éric Duhaime avec un certain succès.