Quoi qu’en disent le Parti conservateur du Canada (PCC) et le Bloc québécois (BQ), l’alliance des libéraux et des néodémocrates est un coup de maître du premier ministre, Justin Trudeau, qui vient de retrouver la pleine maîtrise de son programme législatif et de son avenir politique.

Le gouvernement libéral a conclu avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) une entente jamais vue dans les 11 gouvernements minoritaires constitués depuis 1945, selon l’analyse du professeur en science politique Jean-François Godbout. Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, a promis d’appuyer les quatre prochains budgets du gouvernement, jusqu’en 2025, en échange d’un programme de soins dentaires pour les moins fortunés et d’un régime d’assurance médicaments universel, des mesures qui heurtent de plein fouet les compétences dévolues aux provinces.

Les conservateurs et les bloquistes auront beau s’indigner de cette manœuvre stratégique, elle est tout à fait permise dans le système parlementaire canadien. Quelle est la différence ? Avec ou sans alliance, les libéraux auraient présenté des réformes similaires. Les néodémocrates les auraient appuyées au terme de négociations en coulisse. L’avantage pour le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, c’est qu’il retrouve tous les avantages d’une majorité. Avec l’appui du NPD, il sera en mesure de garder le contrôle des travaux parlementaires et d’écarter les risques — réels ou imaginaires — d’obstruction de la part des autres partis d’opposition.

Les libéraux ont évoqué à maintes reprises l’obstruction des conservateurs pour retarder ou compromettre l’agenda législatif. Le torpillage du projet de loi C-10 sur la réforme de la radiodiffusion demeure l’un des exemples les plus décevants de blocage opiniâtre des conservateurs. Il n’en demeure pas moins que le gouvernement Trudeau porte aussi une part de responsabilité dans la lente gestion des priorités législatives.

Si les électeurs sont mécontents de cette alliance pour laquelle ils n’ont pas voté, ils devront attendre jusqu’en 2025 pour sanctionner le gouvernement. Encore faudra-t-il qu’ils se souviennent encore des raisons de leur colère plus de trois ans et demi après les faits. L’eau aura coulé sous les ponts. Le premier ministre Trudeau aura eu le temps de fignoler son héritage politique sans être encombré par l’instabilité d’une gouvernance minoritaire et la pression des dauphins qui convoitent son poste au sein du parti. C’est lui, le grand gagnant de cette alliance. Il redevient maître non seulement de son programme politique, mais aussi de sa destinée et des conditions éventuelles de son départ.

Autrement, l’alliance de la gauche ne fait que des perdants. Les prétendants à la chefferie libérale devront ronger leur frein. Le NPD paiera plus tard ce marchandage par lequel il troque l’avenir au profit du présent. Aux yeux des électeurs, les gains et les mesures progressistes qui seront adoptées par le Parlement seront crédités aux libéraux. Les néodémocrates consolideront ainsi le retour au statut « pré-Layton » de leur existence. C’est une conscience de gauche qui se satisfait d’influencer le programme libéral par la bande, sans ambition ni stratégie pour exercer le pouvoir.

Les temps seront durs pour les conservateurs et les bloquistes, qui seront pris à s’égosiller sur les banquettes de l’opposition avec un espoir limité d’influence. La qualité et la profondeur des débats parlementaires en souffriront, mais pas plus, pas moins que ce n’est le cas lorsque le gouvernement élu est en mesure d’imposer ses vues par la force d’une majorité absolue. Qui plus est, les libéraux auront le temps de prendre la mesure du prochain chef du PCC. Au moindre signe de faiblesse, ils n’hésiteront pas à rompre l’alliance avec le NPD pour déclencher des élections.

Les valeurs progressistes qui seront défendues par les libéraux et les néodémocrates ne sont pas surprenantes ni même outrancières à proprement parler. L’insouciance budgétaire à la puissance deux que l’alliance risque d’engendrer demeure toutefois préoccupante compte tenu de l’incertitude économique actuelle et des déficits fédéraux récurrents. Qui donc se préoccupera du réalisme budgétaire au sein de cette alliance dépensière ? Et qui se souciera encore, hors du Québec, du respect des compétences des provinces ?

Lors de la création d’un réseau canadien de services de garde, Ottawa a accepté de verser une compensation de six milliards sur cinq ans à Québec. Un droit de retrait des programmes futurs avec compensation, calqué sur cette entente, est plus nécessaire que jamais pour préserver l’autonomie des provinces contre les réflexes intrusifs et centralisateurs de l’alliance rouge orangé.