Prendre d’une main et donner de l’autre

Avec des revenus dopés par l’inflation, le gouvernement caquiste est en mesure d’atténuer quelque peu les effets de cette dernière sur le simple mortel. En ce sens, le ministre des Finances, Eric Girard, a innové, une telle compensation générale versée par l’État aux contribuables pour une poussée inflationniste étant pour le moins inusitée.

Cette somme de 500 $ consentie à tous les Québécois qui gagnent 100 000 $ par an ou moins — une mesure totalisant 3 milliards — s’ajoute à la prestation exceptionnelle de 700 millions accordée à 3,3 millions de personnes à faible ou à moyen revenu prévue dans la dernière mise à jour financière de novembre et versée au début de l’année. C’est la manière habituelle de procéder : se préoccuper avant tout des moins bien nantis. Cette fois-ci, la manne tombe sur 6,4 millions des 6,8 millions adultes québécois.

Pour justifier sa mesure, Eric Girard a cité le Fonds monétaire international (FMI), qui s’exprimait au début de mars sur les répercussions de la guerre en Ukraine, propos repris dans les documents budgétaires : « La politique budgétaire devra porter appui aux ménages fragiles en s’efforçant de contrer la hausse du coût de la vie. » Relevons que le FMI parle justement de « ménages fragiles ».

Ce montant de 3 milliards doit être mis en relation avec les revenus que l’État a encaissés ou encaissera grâce à l’inflation, en impôt et en taxes à la consommation supplémentaires. À la fin de la présente année financière, les revenus autonomes de l’État se seront accrus d’un remarquable 15,3 %. Ce que le gouvernement prend d’une main, il en redonnera une partie de l’autre.

De façon unanime, les partis d’opposition ont décrié l’électoralisme de ce chèque envoyé à presque tout le monde. L’intention du gouvernement Legault, c’est que cette somme soit distribuée rapidement par le mécanisme de la déclaration de revenus. Eric Girard s’en est ouvert : un chèque envoyé plus tard, à la veille des élections, par exemple, ferait le pire effet, comme cela s’est déjà vu, le gouvernement faisant ainsi montre d’un électoralisme crasse. Mais on n’en sort pas : l’ultime budget avant les élections n’est jamais exempt de visées électorales.

Cette situation, somme toute exceptionnelle, militait pour une mesure ponctuelle. Mais pour le reste, le gouvernement caquiste poursuit sa course, sans l’accélérer, vers l’équilibre budgétaire en 2027-2028. En réalité, compte tenu du versement au Fonds des générations, l’équilibre sera atteint dès 2023-2024. Comme l’a affirmé le ministre des Finances au Devoir, le retour au déficit zéro se fera sans que les électeurs ne s’en rendent compte.

Au-delà de la mesure ponctuelle, le budget a le mérite de maintenir un niveau de dépenses substantiel pour les principales missions de l’État. En 2022-2023, les dépenses pour la santé et les services sociaux augmenteront de 6,3 %, soit davantage que la croissance normale des coûts, et un milliard en cinq ans est prévu pour la réorganisation du système de santé. Des sommes plus modestes sont réservées au rehaussement des soins et des services à la population. Pour les soins à domicile — figurent au budget 100 millions pour l’exercice qui s’amorce et 145 millions pour l’an prochain —, ce n’est pas le pactole.

Pour l’année qui commence, l’enseignement supérieur connaîtra une hausse de 13 % de son budget, qui dépassera les 10 milliards. On entend rendre plus accessibles les études au cégep et à l’université, notamment en prolongeant l’abolition des intérêts sur les prêts étudiants. On veut accroître le nombre de diplômés, ce qui s’inscrit dans l’objectif général du gouvernement Legault de faire en sorte que le Québec rattrape l’Ontario au chapitre de la productivité et du revenu par habitant.

Nul doute que le gouvernement Legault jouit d’une conjoncture favorable. Ainsi, sans lever le petit doigt, grâce à un marché du carbone en hausse, il peut augmenter de un milliard en cinq ans l’enveloppe réservée à son Plan pour une économie verte, qui atteindra 7,6 milliards.

En matière de logement et d’immobilier, le gouvernement Legault continue de croire que la situation ne mérite pas une attention particulière. Le ministre des Finances se refuse à soutenir financièrement les nouveaux acheteurs de crainte de stimuler la demande et d’ainsi faire grimper les prix. Nous ne pouvons pas lui donner tort. En revanche, des mesures s’imposent pour diminuer les « flips », les évictions de locataires et les augmentations de loyer abusives. Le logement n’est pas seulement inabordable pour les plus démunis, il l’est aussi devenu pour bien des jeunes familles de la classe moyenne. Eric Girard semble croire que rattraper l’Ontario, c’est aussi subir un marché de l’immobilier marqué par une surchauffe insoutenable. Et ce n’est pas un chèque de 500 $ qui y changera quelque chose.