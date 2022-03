Inflation, quand tu nous tiens

L’actuelle poussée inflationniste, dont la pression s’exerce depuis plusieurs mois déjà, n’est pas sans soulever de l’inquiétude au sein de la population.

De l’inquiétude, mais aussi un sentiment d’irréalité. Il faut remonter à la fin des années 1980 pour voir les taux d’inflation avoisiner les 5 %. Et ça fait tout de même près de 20 ans que l’inflation n’a pas dépassé les 3 % au Canada. Nous vivions non seulement dans un monde où les taux d’intérêt étaient très bas, mais aussi où l’inflation était faible et étroitement maîtrisée.

Le consensus veut que cette montée de l’inflation soit temporaire. Dans son rapport sur la politique monétaire de janvier, la Banque du Canada estimait que l’inflation se situerait autour de 5 % au début de 2022, pour redescendre assez rapidement à quelque 3 % d’ici la fin de l’année, à mesure que les ruptures d’approvisionnement qui sont apparues durant la pandémie s’estomperaient. Or, il faudra deux ans, ce qui nous mène vraisemblablement vers la fin de 2023, avant que l’inflation diminue à 2 %, nous dit maintenant la Banque du Canada.

Vendredi, le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de finances, Carlos Leitão, un ancien prévisionniste du monde bancaire, nous prévenait que le phénomène inflationniste actuel ne serait pas temporaire comme on le pensait. Nous verrons mardi quelle lecture en fait le ministre caquiste des Finances, Eric Girard, dans son budget.

En cette année électorale, la classe politique déploie beaucoup d’imagination pour trouver des moyens de réduire l’effet de l’inflation sur la population.

Le PLQ et sa cheffe, Dominique Anglade, proposent d’éliminer de façon permanente la taxe de vente du Québec (TVQ), de 9,975 %, sur les produits de première nécessité comme le savon, le shampoing et les médicaments vendus sans ordonnance. L’exemption toucherait aussi les tarifs d’électricité.

Abolir les taxes ou les réduire — ou encore geler les tarifs —, ce sont des mesures accrocheuses et populaires. Mais diminuer de façon permanente les revenus de l’État québécois, ce n’est pas l’idée du siècle. Surtout quand on sait que des défis financiers énormes se profilent à l’horizon, dans la réforme du réseau de la santé, l’achèvement du réseau des services de garde ou l’amélioration du système d’éducation.

Du côté du Parti québécois (PQ), on propose une « allocation pouvoir d’achat », modulée selon le revenu, qui ne serait versée qu’aux ménages dont les revenus ne dépassent pas 120 000 $ et aux personnes seules qui gagnent 70 000 $ ou moins.

Le PQ propose aussi le gel des tarifs des sociétés d’État, y compris Hydro-Québec. Or, un jour ou l’autre, il faut les rajuster, ce qui peut provoquer des chocs tarifaires. Quant au gel des tarifs d’Hydro-Québec, c’est une mesure régressive si elle s’étend à tous les abonnés résidentiels, puisqu’elle favorise les propriétaires de « monster houses » et autres grands consommateurs d’électricité.

La pire des mesures suggérées nous vient du premier ministre albertain, Jason Kenney, et est reprise par le Parti conservateur du Québec : celle d’une baisse des taxes sur l’essence. Une partie de la baisse irait dans les coffres des pétrolières. En outre, ce sont les propriétaires de véhicules énergivores que l’État avantagerait le plus. Quand on sait que le Québec ne parvient pas pour la peine à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ce n’est vraiment pas le message qu’il faut lancer. De toute façon, les prix à la pompe, poussés par la hausse programmée de la tarification sur le carbone, sont appelés à augmenter au cours des prochaines années.

Plutôt qu’une allocation générale, Québec solidaire (QS) propose une augmentation du crédit d’impôt pour solidarité. C’est essentiellement la mesure qu’Eric Girard a prévue dans sa dernière mise à jour financière. QS propose aussi un gel des loyers. Il est vrai que le gouvernement caquiste traite la crise du logement avec indifférence ; il faudrait au moins que la Loi sur le Tribunal administratif du logement, tant sa lettre que son esprit, soit respectée.

En raison de la forte reprise économique et aussi de l’inflation, les revenus de l’État dépasseront de plusieurs milliards les plus récentes prévisions. François Legault a indiqué son intention de verser une somme — il a évoqué 150 $ — à tous les Québécois. Dans le contexte actuel, l’État peut se permettre de se montrer prodigue. Cette aide ponctuelle devrait toutefois varier en fonction des revenus des individus. Quelqu’un qui gagne 300 000 $ n’a pas besoin de ce chèque de 150 $.

Soulignons aussi que, pour le Québec seulement, chaque point de pourcentage d’inflation équivaut à environ 3 milliards en dépenses des ménages. Au-delà du court terme — et d’une échéance électorale —, il est illusoire de penser qu’un État, quel qu’il soit, peut indemniser ses citoyens qui voient leur pouvoir d’achat s’éroder à cause d’une inflation galopante.