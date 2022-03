Garder les coudées franches

C’est une volée de bois vert qu’a reçue le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à la suite de la présentation mercredi du projet de loi 28 « visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire ».

Les partis d’opposition ont déchiré leur chemise, la cheffe libérale, Dominique Anglade, qualifiant le projet de loi d’« épouvantable » et de « mascarade », tandis que Vincent Marissal, de Québec solidaire, a parlé de « supercherie ».

Ce n’est pas la première fois que Christian Dubé en arrache avec un projet de loi. En juin 2020, à titre de président du Conseil du trésor, il avait présenté le projet de loi 61 dont l’objectif général faisait consensus parmi les parlementaires : accélérer la réalisation des projets d’infrastructures publiques de façon à soutenir une économie ralentie par la pandémie. Mais voilà, les juristes de l’État avaient pesé fort sur le crayon, octroyant des pouvoirs inédits au ministre, dont celui de modifier à sa guise les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, loi adoptée à la suite des recommandations de la commission Charbonneau. Le gouvernement se permettait aussi de faire fi des lois environnementales et de maintenir l’état d’urgence sanitaire sans que le Conseil des ministres ait à renouveler la déclaration tous les dix jours, comme l’oblige la Loi. Christian Dubé, qui n’est pas avocat, n’avait pu défendre ce recours étendu à l’arbitraire et, quelques mois plus tard, la nouvelle présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, faisait adopter un autre projet de loi plus raisonnable qui assurait que l’Autorité des marchés publics exerce une surveillance des contrats. L’obligation de renouveler tous les dix jours la déclaration de l’état d’urgence sanitaire était par ailleurs maintenue.

En regard du projet de loi 28, Christian Dubé a expliqué jeudi que le gouvernement caquiste subissait beaucoup de pressions pour qu’il le dépose le plus vite possible. En finir avec l’urgence sanitaire et les pouvoirs d’exception qu’il confère, c’est en effet ce que réclament les partis d’opposition depuis des mois.

Le problème, c’est que le projet de loi 28 ne vise pas, comme son intitulé l’affirme, à mettre fin à l’état d’urgence. Techniquement, le gouvernement n’a pas besoin d’un projet de loi pour ce faire : le Conseil des ministres a simplement à ne pas renouveler la déclaration, qui devient caduque. De fait, le véritable objet du projet de loi, c’est de maintenir certains décrets adoptés pendant la pandémie.

Ainsi, les mesures prévues par décrets ou par arrêtés ministériels « qui sont en vigueur au moment où prend fin l’état d’urgence le demeurent jusqu’au 31 décembre 2022 ». Donc, si on se fie au projet de loi, le gouvernement peut mettre ce qu’il veut dans ce fourre-tout, maintenir toutes les mesures qu’il juge bon de maintenir. Ce n’est pas le message le mieux adapté aux circonstances.

C’est ce pouvoir étendu, cette imprécision, qui cause les difficultés du ministre. Comme le projet de loi ne fait qu’habiliter le gouvernement à décider ce qu’il veut, c’est au ministre de nous convaincre des intentions de Québec. D’emblée, on doit le croire sur parole et pour l’heure se contenter de l’« assurance morale » qu’il a évoquée mercredi lors de sa conférence de presse.

Pour les partis d’opposition, c’est une aubaine en cette année électorale. Soutenus par les syndicats du réseau de la santé, ils peuvent souligner à grands traits l’arbitraire dans lequel voudrait se complaire le gouvernement Legault et cette volonté qu’il aurait de conserver les prérogatives que lui confère l’état d’urgence sanitaire.

C’est un peu court. L’état d’urgence lui donne essentiellement le pouvoir de limiter les libertés individuelles en imposant des restrictions impopulaires auxquelles il n’a plus de raison de recourir. À l’aube des prochaines élections, ce n’est guère populaire, on en conviendra. Le principal objectif du gouvernement caquiste, et il se justifie pleinement, c’est de maintenir une capacité d’intervention pour prévenir une sixième vague ou pour la contrer si elle déferle cet automne. Non pas avec des mesures contraignantes comme lors des vagues précédentes, ce qui est désormais jugé superfétatoire par la Santé publique, mais grâce à une capacité de dépistage et de vaccination intacte, avec le personnel voulu, ainsi qu’une structure d’approvisionnement fonctionnelle.

C’est ce que ne dit pas le projet de loi 28. Certes, les juristes de l’État ne sont pas payés pour assurer la communication publique du gouvernement. Mais un projet de loi plus précis décrivant des mesures bien définies et énonçant des objectifs clairs aurait sans doute facilité la vie à un ministre qui, pour le moment, n’a que son assurance morale à brandir.