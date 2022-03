Crimes et châtiments

Il existe une telle chose que des règles, un code, des traités, voire une certaine « éthique » de guerre, si révulsive soit l’idée même d’associer l’une et l’autre expression. La guerre a pour finalité d’anéantir autrui, de prendre possession de son territoire, de l’abattre : en soi, cela n’a rien d’éthique. Mais il existe des conventions dont l’objectif est d’assurer que sur l’échelle de l’horreur, certains niveaux ne soient jamais franchis. Il appert que la Russie n’en a que faire.

Les preuves s’accumulent à une cadence dangereusement régulière pour soutenir l’idée que des crimes de guerre sont commis par la Russie contre le peuple ukrainien. Nous assistons en direct à des atrocités perpétrées contre des gens sans défense. Le « crime de guerre » survient lorsque des civils sont délibérément attaqués en plus des infrastructures réputées les abriter. Le droit international humanitaire consacre la protection des plus vulnérables : les enfants, les blessés, les personnes ne jouissant plus de leur liberté, les femmes — il a été démontré qu’elles s’exposent à des risques accrus en temps de conflit — et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

Dès les premières pulsations de la guerre en Ukraine, forcée par la déraison meurtrière de Vladimir Poutine, des violations du droit humanitaire ont été commises. En soi, notait récemment Amnesty International, la seule invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une violation « manifeste » de la Charte des Nations unies et un « acte d’agression constituant un crime de droit international », l’organisme de protection des droits de la personne notant au passage que « l’impact sur la vie, la sécurité et le bien-être des civils est réel et potentiellement énorme ».

On n’a pas besoin de nous en convaincre : les dernières données officielles font état de 549 civils morts — dont 26 enfants — et 957 blessés, en Ukraine. Ces chiffres pourraient être cruellement sous-évalués, prévient-on. Des scènes méticuleusement décortiquées dans le cadre d’enquêtes par des journalistes et des experts dépêchés sur place par certains organismes, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Cour pénale internationale (CPI), ne laissent aucun doute quant à l’exécution de crimes de guerre. Des civils attendant patiemment en file ont été attaqués par voie aérienne, au jour 2 du conflit ; des citoyens espérant des passages sécurisés pour quitter leur pays se sont en fait aventurés sur des routes minées et visées par des attaques. Les morts s’additionnent.

Des hôpitaux, des dispensaires, des écoles — réputés zones de paix et de refuge en vertu des Conventions de Genève — ont été vilement ciblés. L’attaque cette semaine d’un hôpital pédiatrique à Marioupol a révulsé la planète tout entière. Trois personnes sont décédées — dont un enfant — et 17 furent blessées. L’OMS affirme avoir recensé en deux semaines 16 hôpitaux ou dispensaires visés par des tirs impitoyables. Sans compter le choix des projectiles : l’usage de missiles balistiques et de bombes à sous-munitions pourrait s’ajouter à la liste des crimes de guerre que des organismes comme la CPI auront à scruter. Le spectre de l’utilisation atroce d’armes chimiques, comme on a vu en Syrie, plane hélas. Dans une lettre adressée au procureur de la CPI, 39 pays, dont le Canada, ont demandé l’ouverture d’une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. La Cour internationale de justice, un organe de l’ONU, est aussi sur le dossier.

Quelle est la portée véritable d’une telle « menace » sur un dictateur comme Vladimir Poutine, qui n’obéit qu’à son propre code de conduite ? La réprobation universelle à l’endroit des atrocités commises par le dirigeant russe force au moins la tentative ; mais les espoirs d’arriver à une condamnation des coupables doivent être réalistes. Les démarches seront longues. La preuve, difficile à amasser. Les véritables coupables pourraient longtemps s’abriter dans l’impunité, et ce, malgré l’opprobre populaire mondial.