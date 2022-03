Dernier appel pour le REM de l’Est

Le REM de l’Est risque encore de dérailler, cette fois avec la présentation par CDPQ Infra d’un projet modifié. Malgré des efforts louables pour embellir l’ouvrage, la Caisse ne répond pas aux critiques les plus importantes en matière de gouvernance, de financement et d’intégration urbaine.

CDPQ Infra a déployé le maximum d’efforts pour améliorer le projet du REM de l’Est sans altérer son « modèle d’affaires ». Parmi les propositions qu’elle a annoncées cette semaine figurent des structures aériennes plus effilées, du béton blanc, des caténaires plus discrètes, des murs antibruit, l’aménagement d’une promenade en deux tronçons totalisant 16 km, des pistes cyclables, le retrait de quatre des huit voies de circulation que compte le boulevard René-Lévesque, de la verdure, du beau… Mais pas de tunnel au centre-ville, pas de raccordement à la ligne verte dans Mercier-Est, et surtout, pas de place à la table de décision pour la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Ces trois omissions plombent encore l’acceptabilité du projet.

De l’avis du vice-président aux affaires d’entreprise de CDPQ Infra, Harout Chitilian, la proposition architecturale répond à 80 % des recommandations faites par le comité d’experts indépendants. La présidente du groupe d’experts, Maud Cohen, donne avec entrain une caution morale au projet révisé de CDPQ Infra, tout comme la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. Leur optimisme ne suffit pas à enterrer les inquiétudes profondes que les membres du comité consultatif ont exprimées dans leur rapport. Leurs recommandations n’ont pas toutes le même poids, si bien qu’il faut pondérer ces élans d’enthousiasme.

Les enjeux de gouvernance et de financement du transport collectif se posent encore avec une acuité que banalisent CDPQ Infra et le gouvernement Legault. Le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, se targue d’avoir tenu plus de 140 réunions avec des représentants de la Ville de Montréal. Il y a une différence entre écouter et impliquer les partenaires que CDPQ Infra ne saisit pas. Le REM de l’Est va changer le visage du centre-ville et des quartiers qu’il desservira pour un demi-siècle au bas mot. Il est porteur d’un risque de fracture urbaine non négligeable, comme le fut jadis la construction de l’autoroute Métropolitaine, ce rideau de béton encore debout. Il entre directement en concurrence avec la ligne verte et le train de Mascouche.

Le REM de l’Est est un projet trop important pour que l’administration Plante et l’ARTM soient tenues à l’écart des décisions. C’est encore plus vrai avec le dévoilement de la vision architecturale de CDPQ Infra. En voulant répondre aux critiques, ce qui est tout à son honneur, elle a pelleté dans la cour de la Ville des projets d’aménagement (pistes cyclables, promenades, belvédères, etc.) dont le coût est évalué à un milliard de dollars, alors que le projet de construction du REM est évalué à 10 milliards. Un milliard que CDPQ Infra n’a pas l’intention de payer pour protéger son modèle d’affaires, lequel repose sur l’exploitation du train (selon la logique du kilomètre/passager) et la captation de la plus-value foncière.

En d’autres mots, CDPQ Infra suggère à l’administration Plante de dépenser de l’argent qu’elle n’a pas. Montréal a réservé environ 500 millions pour réaliser des aménagements le long du tronçon du REM de l’Est. Le gouvernement Legault s’est montré ouvert à injecter des fonds. Il devra prendre des engagements officiels avant la campagne électorale.

Au terme d’une semaine riche en information, une fissure béante apparaît donc dans le modèle d’affaires de CDPQ Infra. Pour maintenir ses cibles de rentabilité, l’entreprise externalise complètement les coûts associés à l’aménagement et à l’intégration urbaine du REM de l’Est. C’est comme si le budget était amputé de 9 % des dépenses. Le président de l’Ordre des architectes, Pierre Corriveau, a souligné l’incohérence du projet. Pour que le REM de l’Est soit rentable, CDPQ Infra « fait payer à d’autres » les aménagements urbains sans lesquels le projet serait inacceptable.

Ce modèle sert très bien les intérêts de la Caisse et ses exigences de rendement, mais il ne peut servir de base à l’évaluation de la valeur du projet dans son ensemble. Le REM de l’Est n’est pas un véhicule de placement comme un autre. Il est porteur d’espoir pour une population longtemps négligée en matière d’offre de transport collectif. Il est source d’inquiétude pour les citoyens vivant le long du tracé projeté. Il redéfinira la trame urbaine et l’expérience de vie dans l’est du centre-ville pour des années à venir. C’est un projet qui nécessite une concertation entre les parties prenantes, et la recherche d’un équilibre entre les impératifs financiers et humains.