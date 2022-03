Quelle mascarade!

On soupçonnait que les assises sur lesquelles reposait l’imposition du couvre-feu, en janvier dernier, étaient faites de guimauve. C’est maintenant confirmé, grâce au travail d’enquête de reporters de Radio-Canada : cette mesure liberticide à l’efficacité boiteuse a été imposée à l’ensemble des Québécois le 31 décembre 2021, et ce, contre un avis défavorable émis par la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Petit retour en arrière : fin décembre dernier, le pic des cas d’Omicron n’a d’égal que les sommets de morosité ambiante. Les Québécois assistent, impuissants et las, à une augmentation folle des cas de COVID-19 accélérée par la contagion d’un nouveau variant apparu inopinément dans le champ de vision des scientifiques. Cette hausse vertigineuse s’accompagne d’un taux d’absentéisme critique au sein du personnel de la santé, de plus en plus rare pour des cas de plus en plus nombreux. L’équation fait craqueler notre réseau de santé, ce château de cartes.

Le gouvernement cherche dans l’arsenal des mesures sanitaires lui permettant de freiner la contagion tout ce qui peut lui être utile. Et il choisit de donner le « grand coup » : retour au couvre-feu dès le 31 décembre, « un geste extrême parce que la situation est extrême », soutient le premier ministre François Legault. Les Québécois s’apprêtent alors à traverser un temps des Fêtes des plus moroses, confinés dans leur tête et brimés dans leurs déplacements. Ce « grand coup » — annulé dès le 13 janvier d’ailleurs — a fait mal à la crédibilité du gouvernement, dont la popularité dans les sondages s’est effritée dans les semaines suivant cette décision.

On apprend aujourd’hui dans quel contexte d’improvisation invraisemblable cette décision s’est jouée. Des échanges obtenus par Radio-Canada grâce à la Loi sur l’accès à l’information montrent que le 30 décembre au matin, quelques heures avant le fameux point de presse décrétant le retour du couvre-feu, le directeur national de santé publique d’alors, Horacio Arruda, quémandait par courriel aux autorités compétentes de l’Institut national de santé publique du Québec et de la Santé publique des « études » et un « argumentaire serré » pour défendre le couvre-feu à annoncer le soir même. En vain ! De telles études n’existent pas, lui répond-on, et il est impossible d’en produire à quelques heures d’avis.

Cela survient près de deux ans après le début de la pandémie, dans un contexte où la « prévisibilité », un mot devenu à la mode, est accessible pour les autorités. Pour une décision d’une telle importance et qui vise directement le champ des libertés, rien, absolument rien ne justifie qu’on ait agi avec une apparente frivolité. Ni non plus qu’on ait tenté ensuite de cacher ces faux pas : l’échange de courriels obtenu par Radio-Canada laisse entendre qu’un avis a été fourni en interne pour nourrir la réflexion du Dr Arruda, mais celui-ci est parvenu au journaliste entièrement caviardé. Quelques heures plus tard, le ministère de la Santé et des Services sociaux retrouvait le chemin de la raison et de la transparence et dévoilait cetavis… défavorable au couvre-feu. La décision imposée le 30 décembre allait donc contre une recommandation officielle et n’était étayée par aucune preuve scientifique en démontrant l’efficacité. Quelle mascarade !

En réalité, cet avis de la Direction régionale de santé publique de Montréal est dévastateur : il vise les « analyses limitées » sur la contribution du couvre-feu au contrôle de la transmission du virus ; il martèle l’importance de la « transparence et des données probantes » soutenant les décisions dans un contexte de fatigue pandémique ; il pointe l’importance de l’adhésion populaire dans le succès des mesures ; il souligne l’effet néfaste potentiel du couvre-feu sur les populations vulnérables et l’effet sur la santé mentale. Sa conclusion est sans équivoque : non au couvre-feu, oui à des mesures alternatives.

La pandémie connaît aujourd’hui des signaux d’essoufflement qu’on veut associer au printemps tant attendu du retour à la normale. L’annonce, cette semaine, par le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, du retrait graduel de l’obligation de porter le masque en est le symbole ultime. Mais même en fin de course, la cohérence et la transparence attendues des autorités sont cruciales. Elles doivent guider cet « accompagnement » promis par le Dr Boileau des populations qui s’extirperont à des degrés et à des vitesses variés de l’arsenal de protection associé à la pandémie.

Déjà, des experts s’étonnent : le masque, qui pourtant n’a rien d’une mesure liberticide comme le couvre-feu, est passé dans les mœurs au point où plusieurs se demandent s’il ne restera pas un stigmate de protection qui pourrait nous amener à l’avenir, par exemple, des pointes de grippe saisonnière moins élevées. Ne le retire-t-on pas trop vite, alors que des pointes de plus de 10 000 à 20 000 cas par jour sont encore observées ? À cheval sur nos contradictions, on aspire à la reprise des activités et des contacts sociaux, tout en tâtant notre angoisse collective de replonger trop vite dans une vague inattendue. Une chose est certaine : pour une sortie de crise réussie, la population est en droit d’exiger des consignes limpides soutenues par des données probantes.