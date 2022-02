Poutine et sa clique

Le « cabinet de guerre » de Vladimir Poutine recoupe la coterie d’hommes forts qui tiennent le pouvoir en Russie. Ils ne sont en fait qu’une poignée : Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie ; Alexandre Bortnikov, directeur du FSB (ex-KGB) ; Sergueï Narychkine, directeur du renseignement extérieur ; et Sergueï Choïgou, ministre de la Défense. Bientôt septuagénaires, comme le président, qui aura 70 ans en octobre prochain, ils ont beaucoup en commun, à commencer par une mentalité d’assiégé et une obsession du contrôle, à l’intérieur comme à l’extérieur. Quatre de ces cinq hommes sont passés par le KGB. Ainsi que l’écrit Alexander Gabuev dans The Economist, l’effondrement de l’URSS, que Poutine a déjà dit considérer comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, fut le moment marquant de leur vie adulte. Ils n’en reviendront manifestement jamais.

Or, l’influence de ces siloviki (hommes forts) n’a cessé de croître depuis que la Russie a annexé la Crimée, en 2014, les sanctions ne renforçant pas seulement leurs sentiments antioccidentaux, mais aussi leur mainmise sur les leviers de l’économie nationale. Devant cette radicalisation, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que le Kremlin continue de mettre en avant comme la voix d’une possible solution diplomatique, a forcément vu son influence diminuer dans les cercles du pouvoir. Une dynamique qui n’est pas sans renvoyer à celle qui prévaut à Téhéran entre durs et modérés, à l’heure justement où l’on tente de remettre sur pied l’accord international de 2015 sur le nucléaire iranien. D’une certaine manière, la clique de Poutine est aussi le miroir des néoconservateurs américains, qui, de Dick Cheney à Donald Rumsfeld, ont provoqué sous George W. Bush le déclenchement de la guerre contre l’Irak.

Lundi soir, M. Poutine a prononcé un discours incroyablement émotif et rancunier, tout à l’image du clan de ces bellicistes, formé d’hommes convaincus que les démocraties occidentales sous leadership américain sont en crise et qu’il faut en profiter, y compris par les armes. En entendant Poutine reconnaître l’indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk et annoncer l’entrée des blindés au Donbass au prétexte fallacieux d’un « génocide », on se dit que l’idée que l’armée russe fonce jusqu’à Kiev est devenue plus vraisemblable.

Il s’agissait aussi, de la part du président, d’un discours politique fortement empreint de passéisme. En disant que l’Ukraine est une fiction créée par la Russie bolchevique, que c’est une « partie inaliénable de [leur] histoire, de [leur] culture, de [leur] espace spirituel », en affirmant qu’elle faisait partie « des terres de la Russie historique […] avant le XVIIe siècle », il a présenté le projet d’une Russie qui, en tentant par morceaux de reconstituer son empire, cherche moins à vivre au XXIe siècle qu’à se replier sur le passé.

Il est en outre frappant de constater, maintenant que Poutine annonce l’envoi de chars dans le Donbass, à quel point la stratégie de Moscou en Ukraine est un copier-coller de ce qui s’est passé en 2008 en Géorgie. Au terme d’une intervention militaire russe en Abkhazie et en Ossétie du Sud contre l’armée géorgienne, Poutine avait reconnu l’indépendance de ces deux petites régions séparatistes. Là encore, l’intervention russe avait été lancée sous le prétexte que Tbilissi se livrait à un « génocide » contre les populations russes de ces territoires. Et là encore, le désir de la Géorgie de rejoindre l’OTAN était la raison sous-jacente de l’opération russe. L’Europe et les États-Unis ont-ils vraiment pris la mesure de ce précédent ? Les efforts diplomatiques déployés ces dernières semaines par le président français, Emmanuel Macron, pour trouver une sortie de crise n’en apparaissent, en tout cas, que plus vains.

Qu’y changeront les sanctions ? Trois des membres du cabinet de guerre de Poutine ainsi que plusieurs membres de son entourage sont déjà sur la liste noire du Trésor américain. Les sanctions appliquées depuis 2014 n’ont pas ralenti la croissance de l’armée russe et les cyberattaques massives, ni, à l’intérieur, la répression de l’opposition, les assassinats politiques et les violations des droits de la personne. Sans être parfaitement blindé, le Kremlin s’est préparé à subir un siège économique. On sait qu’il est assis sur d’importantes réserves de dollars et que la hausse du prix des hydrocarbures lui profite.

Berlin a posé un geste difficile en suspendant dès mardi la procédure de certification du gazoduc controversé Nord Stream 2 dans le cadre d’un premier train de sanctions décrétées par les États-Unis et l’Europe. Bel exemple de la difficulté consistant à faire en sorte que les représailles pénalisent plus la Russie que les Européens. Le problème n’a pas fini de se poser. S’engageant à durcir les sanctions si Moscou poursuit l’escalade militaire, l’Occident ira-t-il au bout de ses menaces ? Rien n’est moins sûr, ce qui expose les Ukrainiens sur le qui-vive à toutes les incertitudes.