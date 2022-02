Opération en cours

Jeudi, le contraste était saisissant : pendant qu’au-dehors, une opération tactique et policière s’organisait aux abords du parlement pour démanteler le Convoi de la liberté, à l’intérieur de l’enceinte politique, les différents partis s’échauffaient autour du bien-fondé de la Loi sur les mesures d’urgence, invoquée de manière abusive par le premier ministre Justin Trudeau en début de semaine.

Pour « le bien de l’économie, des familles et des travailleurs », Justin Trudeau en a appelé en effet jeudi aux partis politiques et aux députés pour soutenir une loi d’exception jamais utilisée depuis son adoption en 1988. Incroyable mais vrai, les conservateurs de la loi et de l’ordre veulent repousser cette mesure, qu’ils jugent disproportionnée par rapport au problème qu’elle souhaite endiguer ; et les progressistes néodémocrates y donnent leur appui (ô surprise !) sous une menace d’avoir le gouvernement à l’œil. Le débat d’urgence au Parlement a été suspendu vendredi — grave, mais sage décision — pour laisser l’opération policière se dérouler sans allées et venues simultanées de politiciens. Un vote devait se tenir lundi soir, mais il se pourrait ironiquement que le convoi soit alors dispersé. L’adoption de la Loi, déjà un projet abject, serait alors totalement non avenue.

Un petit contingent de ministres fédéraux a pris la parole vendredi pour défendre l’imposition de cette loi, qu’ils ont qualifiée d’indispensable pour présider au démantèlement en cours. Il n’y a rien de moins vrai. À preuve, la GRC n’a pas eu besoin des pouvoirs exceptionnels d’une loi pour déloger les camionneurs du pont Ambassador, à Windsor.

Nul ne peut prédire comment se terminera la désinstallation de convoi de poids lourds et de manifestants qui a cours depuis plus de trois semaines en plein cœur du centre-ville d’Ottawa. Après avoir laissé s’installer un tel enchevêtrement sans mot dire (quel fiasco policier et politique !), le démantèlement s’effectue selon toute vraisemblance suivant une stratégie des « petits pas », du calme et de la progression lente. Plus de 1000 policiers issus de sept corps de police distincts collaborent pour mener à la fois des arrestations et procéder au remorquage des camions. Deux figures dirigeantes du Convoi de la liberté ont été arrêtées jeudi soir, symboles de l’action enfin enclenchée par la police. Les arrestations s’additionnent depuis.

Vendredi, dans une mise en scène aussi indigne que surréelle, des enfants se sont retrouvés en plein centre d’un affrontement, calme mais menaçant dans sa seule facture, opposant une lignée de policiers prêts à intervenir et des manifestants bien décidés à poursuivre leur occupation. Dans son point de presse de fin de journée, le chef de police par intérim d’Ottawa, Steve Bell, implorait les parents de sortir les enfants de cet espace. Depuis plusieurs jours, la présence de bambins dans cette occupation détonne et crée un fort malaise. Qu’on se serve d’eux comme bouclier humain dépasse tout entendement.

Rappelons deux des absurdités colorant le cirque auquel on assiste : d’abord, que tout cela n’aurait jamais eu lieu si la police locale et les autorités de la Ville n’avaient pas toléré une installation aussi massive et largement étendue autour de l’enceinte politique, ce qui a littéralement mené à la création d’une petite ville grouillante d’activités ; et ensuite, qu’après avoir prôné un attentisme politique éhonté, le premier ministre Trudeau a sorti l’artillerie lourde sans arguments convaincants, avec le recours à la Loi sur les mesures d’urgence.

Assiste-t-on en ce moment au début de la fin ? On ne sait pas quel tournant inattendu l’opération policière pourra emprunter plus elle s’approchera du noyau dur des résistants. N’oublions pas que ce « Convoi » a donné ses premiers coups de roue sur une obligation vaccinale imposée aux routiers traversant la frontière américaine, mais il s’égosille désormais pour la « liberté » totale, soit la fin de toutes les mesures sanitaires, quelles qu’elles soient. Le fait que ces mesures tranquillement s’estompent au gré des semaines et à travers le Canada tout entier ne compte absolument pas dans l’esprit de ces résistants. Ils demeureront entêtés, peu importe que la liberté soit redonnée au compte-gouttes ici et là.

L’immense quadrilatère défini par les forces policières n’est pas encore libéré, et on espère que se termine en douceur, comme elle s’est commencée, la séquence de toutes ces arrestations et de tous ces remorquages. Au moment où ces lignes étaient écrites, les échauffourées n’étaient pas dominantes. Dans cette ère d’incertitude, une garantie domine : à l’heure des bilans, plusieurs paieront cher le prix de leur absence totale de flair politique, de finesse stratégique et d’action efficace et prompte.