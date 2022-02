Partenariats coupables

Sept ans de conflit et plus de 375 000 morts plus tard, la guerre au Yémen se prolonge dans une indifférence internationale quasi totale à l’égard des Yéménites. Une guerre dont, de loin en loin, on n’entend parler que lorsque les rebelles houthistes font la nouvelle pour avoir tiré des missiles sur l’Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis (EAU) — cependant que le Yémen, comme l’Afghanistan nouvellement talibanisé, vit pourtant l’une des « pires crises humanitaires au monde », rappelle régulièrement l’ONU.

C’est encore arrivé lundi avec les raids aériens lancés par Riyad sur des installations de communications à Sanaa, la capitale yéménite, « en réponse » à des attaques de drones qui n’ont tué personne sur un aéroport du sud-ouest saoudien. C’était arrivé à la mi-janvier quand des missiles ont été interceptés au-dessus d’Abou Dhabi, capitale des EAU, après avoir été lancés par les houthis dans la foulée de frappes considérées parmi les plus meurtrières menées au Yémen par les pays alignés sur les Saoudiens depuis le début de cette guerre régionale en 2015.

Non pas, évidemment, que les houthis, groupe militaro-chiite issu du nord du pays, soient des enfants de chœur. Mais tout soutenus qu’ils sont par l’Iran, il reste qu’à l’instar du conflit israélo-palestinien, ils ont un rapport de force asymétrique par rapport à la coalition militaire de pays sunnites emmenée par Riyad et que cette coalition est largement responsable de la catastrophe humanitaire qui se déploie.

Une catastrophe que les ONG se désâment à rappeler à l’attention du monde. Après les raids de janvier, le chef de mission de Médecins sans frontières au Yémen dénonçait les « frappes aériennes injustifiables sur des lieux tels que des écoles, des hôpitaux, des marchés, des fêtes de mariage et des prisons ». Le fait est, au demeurant, que plus de la moitié des 375 000 morts est attribuable aux conséquences indirectes du conflit — manque d’eau potable, faim et maladies. Le Yémen rebelle, où se trouvent 60 % de la population du pays, souffre de pénuries massives : de nourriture, de médicaments et d’essence, pour cause de blocus de l’aéroport de Sanaa depuis 2016 par la coalition arabe et celui, intermittent, du crucial port d’Hodeïda, sur la mer Rouge. Comble d’insensibilité à l’égard d’un pays dont 80 % des habitants dépendent de l’aide internationale, l’ONU s’est dite contrainte, en décembre dernier, de réduire l’aide alimentaire, faute de fonds suffisants.

Le Yémen aurait pu devenir autre chose que cette terre pilonnée par l’Arabie saoudite au nom de la défense de sa zone d’influence et de l’affrontement arabo-sunnite avec l’Iran — qui ne fait manifestement pas non plus grand cas du sort des civils yéménites. En 2011, son Printemps arabe, porté par un large mouvement populaire — prodémocratie et anticorruption — avait bien obtenu la tête du dictateur Saleh, au pouvoir depuis 33 ans, mais le pays n’a pas réussi à surmonter son histoire compliquée, lourde de conflits internes anciens. La répression de l’opposition et le poids des intérêts saoudiens ont fait le reste. Dix ans plus tard, la guerre s’enlise, pendant qu’au sein du mouvement houthiste, préviennent des observateurs, la faction plus radicalement et plus idéologiquement islamiste impose aux voix plus modérées sa logique des armes.



* * * * *

Cette guerre ne fait pas qu’illustrer l’indifférence de pays comme les États-Unis, la France et le Canada à l’égard de la population yéménite. L’indifférence est intéressée dans la mesure où elle recouvre les collusions qu’entretiennent ces pays avec les pétromonarchies au nom de leurs intérêts pétroliers et de leur industrie militaire. Plus choquantes encore sont les collusions quand on les met en parallèle avec les appels retentissants à la défense de la démocratie et de la souveraineté de l’Ukraine dans le bras de fer qui l’oppose à la Russie aux portes de l’Europe. Pour avoir entériné un contrat de vente de blindés à un pays sourd et aveugle au respect des droits de la personne, le Canada de Justin Trudeau est un beau cas de promotion de la démocratie à géométrie variable.

Le cas d’Emmanuel Macron est plus frappant encore. Le président français s’échine depuis des semaines à tenter de trouver une sortie de crise diplomatique qui épaule la fragile démocratie ukrainienne tout en soignant la rancœur de l’autoritaire Poutine. La proximité géographique du conflit fait loi, bien entendu. Il n’empêche qu’en tournée dans le Golfe, en décembre dernier, Macron n’a pas fait dans la nuance, ni fait de gain de crédibilité, en allant signer aux EAU un contrat de vente de 80 avions de chasse Rafale et d’hélicoptères militaires. Le contexte étant que le recours à des armes françaises dans les opérations de la coalition au Yémen constitue une affaire déjà bien documentée, ce contrat revient à légitimer l’État policier émirati et la violence faite aux Yéménites. Exemple parmi d’autres du fait que la promotion du dialogue démocratique est une posture facilement évacuée par la religion de la realpolitik.