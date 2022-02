Encore plus de garderies privées

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a promis de compléter le réseau des services de garde subventionnés en y ajoutant 37 000 places d’ici 2025. Ce qu’il ne nous avait pas dit, c’est que ce développement s’appuierait sur une plus grande proportion de garderies privées au détriment des centres de la petite enfance (CPE).

Le ministre vient d’annoncer la création de 14 000 nouvelles places subventionnées dans le réseau d’ici deux ans. Or les projets retenus portent sur 8000 places en CPE et 6000 places dans des garderies privées à but lucratif. C’est dire qu’une proportion anormalement élevée, soit 43 % des places, sera offerte dans des installations exploitées par des propriétaires privés. Historiquement, le ministère visait à octroyer les nouvelles places en installations à des CPE dans une proportion de 85 %.

Lors de son dernier appel, le ministère a reçu des offres pour un total de près de 63 000 places, dont 35 % en provenance de CPE. Il y avait donc suffisamment de projets de CPE — soit 22 000 places — pour répondre aux besoins. Il faut dire que le nouveau processus « en continu » d’appel de projets favorisait les propriétaires privés qui n’ont souvent qu’un banquier à convaincre, tandis que les CPE, dont le fonctionnement est communautaire, s’associent souvent à des acteurs du milieu, comme les municipalités, le milieu scolaire, les CLSC ou les CHSLD.

Le ministre Lacombe a toujours soutenu qu’il favorisait le modèle des CPE. Il a même déposé un amendement à son projet de loi 1, présentement à l’étude en commission parlementaire, qui indique qu’à l’avenir, le ministère sera dans l’obligation d’opter pour le modèle des CPE pour tout nouveau développement du réseau. Mais voilà, parce qu’il fallait ouvrir de nouvelles places « au plus sacrant », pour reprendre le mot d’ordre lancé par François Legault en octobre, l’entreprise privée a reçu la part du lion.

On ne peut d’ailleurs pas accuser le ministre caquiste de préférer le modèle des CPE pour des raisons idéologiques. Il a en main une évaluation du ministère de la qualité des différents services de garde, qui confirme les données des études universitaires indépendantes sur le sujet : les CPE offrent des services de meilleure qualité que les garderies privées subventionnées, qui, elles, déclassent les garderies commerciales non subventionnées.

À cet égard, rien n’est réglé pour ces garderies non subventionnées, le parent pauvre qui représente tout de même près du quart des 300 000 places du réseau. L’intention est de convertir ces garderies commerciales en installations subventionnées, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. À l’heure actuelle, le ministère mène deux projets pilotes de modeste portée.

Entre-temps, de façon paradoxale, le gouvernement caquiste encourage la consolidation du privé. Il a bonifié le crédit d’impôt versé aux parents afin que les tarifs journaliers de quelque 40 $ correspondent, après la remise fiscale, au tarif uniforme de 8,50 $ des services de garde subventionnés, du moins pour certaines tranches de revenus. Peine perdue : nombre de ces garderies privées ont plutôt choisi de hausser leur tarif. Il faut dire qu’elles n’arrivent pas à offrir une rémunération concurrentielle, une situation qui s’est aggravée à la suite de la dernière augmentation des salaires consentie aux éducatrices en CPE. Pris à la gorge, plusieurs propriétaires n’ont qu’un souhait : transformer leur maigre gagne-pain en garderie subventionnée.

Il faut toutefois rappeler au ministre Lacombe que le modèle à privilégier est celui des CPE afin que les services éducatifs à l’enfance ne donnent pas lieu à ce droit au profit éternel garanti par l’État.