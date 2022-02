Trop gros, trop tard

Les provinces, parmi lesquelles figure le Québec, avaient mis en garde le premier ministre, Justin Trudeau, de ne pas appliquer la Loi sur les mesures d’urgence sur leur territoire afin de venir à bout du pseudo-convoi de la liberté, dont les activités se concentrent maintenant à Ottawa et à Coutts, en Alberta. Poursuivant sur sa lancée, M. Trudeau a commis une autre bourde en ignorant leurs protestations légitimes.

Même s’il n’a pas l’intention de déployer des forces militaires contre la population canadienne, ce qui serait le comble de l’absurde, M. Trudeau souhaite conférer des pouvoirs spéciaux aux policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ceux-ci pourront faire appliquer des règlements municipaux et des lois provinciales, et démonter les barricades. La GRC a échoué dans la collecte de renseignements criminels et dans l’élaboration d’un plan préventif pour empêcher les manifestants de s’incruster, à Coutts, à Windsor et à Ottawa. La police d’Ottawa a failli à la tâche en permettant aux camionneurs de s’enraciner en face du parlement. Voilà maintenant les forces policières récompensées de pouvoirs additionnels pour les remercier de leur inaction.

Si la GRC et la police d’Ottawa avaient fait preuve d’une plus grande perspicacité au début du mouvement, il n’y aurait pas de « crise nationale » à la une des médias. Par ailleurs, la GRC a réussi à déloger les camionneurs du pont Ambassador à Windsor, sans pouvoirs exceptionnels, faut-il le préciser. Le recours à la Loi sur les mesures d’urgence paraît donc exagéré, sauf pour faciliter la saisie des actifs financiers des organisateurs du convoi.

« Le monde nous regarde », a dit le premier ministre Trudeau lundi. Voilà la principale justification derrière ce tour de force. Après avoir tourné l’ensemble des protestataires en ridicule dans les premiers jours des manifestations, M. Trudeau s’est replié dans l’attentisme, se contentant de faire le procès des conservateurs pour leur regrettable flirt avec le populisme antisanitaire. La crise s’est aggravée au fur et à mesure que les camionneurs se stationnaient en permanence sur la rue Wellington. Le fédéral, la Ville d’Ottawa et les différents corps policiers se renvoyaient la balle sur la responsabilité de l’intervention. Jusqu’à ce qu’il décrète l’état d’urgence, le premier ministre ontarien, Doug Ford, était invisible…

Et c’est ainsi que l’incompétence, la partisanerie, l’insouciance policière débouchent sur le recours à la Loi sur les mesures d’urgence. Lorsque les dernières barricades tomberont, il faudra faire l’examen des stratégies politiques et policières qui nous ont conduits dans ce marasme irréel, indigne d’une démocratie en santé.