Légèreté et État de droit

Il a fallu deux semaines pour que Justin Trudeau daigne considérer tout le sérieux de l’occupation illégale des abords du parlement à Ottawa, un mouvement libertarien qui a dégénéré et qui est maintenant responsable du blocage de trois ponts conduisant aux États-Unis, dont le pont Ambassador à Windsor où 100 000 camions doivent circuler chaque jour.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, n’est pas en reste, lui qui a adopté la même attitude de pleutre en se réfugiant dans un mutisme obstiné avant de finalement décréter l’état urgence vendredi.

Au début du siège — car il s’agit d’un siège et non pas d’une manifestation —, le silence de Justin Trudeau servait ses intérêts partisans. Il était trop heureux de voir les conservateurs s’enferrer grâce au « Convoi de la liberté », ce qui a donné de l’élan à la campagne contre Erin O’Toole et entraîné sa démission comme chef du parti. La prise de position ferme de Pierre Poilievre, « candidat et futur premier ministre », selon sa présomptueuse expression, en faveur des camionneurs contestataires a sans doute comblé d’aise le chef libéral, tout comme la volte-face de la chef intérimaire du Parti conservateur aux Communes, Candice Bergen, qui, après avoir appuyé les occupants qu’elle a qualifiés de « passionnés, patriotiques et pacifiques », leur a demandé de lever leur siège. Il faut dire qu’il est devenu gênant pour les conservateurs de soutenir un mouvement qui, agissant dans l’illégalité, perturbe grandement les échanges commerciaux avec le partenaire américain au détriment de l’économie canadienne.

Pour ce qui est de Doug Ford, son silence était embarrassé. Lui qui a un rendez-vous électoral en juin craignait, quoi qu’il dise et quoi qu’il fasse, de déplaire à sa base électorale tout en rebutant les électeurs centristes desquels dépend sa réélection.

On aura donc passé des jours à jouer à « Où est Justin ? » comme on joue à « Où est Charlie ? » Il a fallu la sortie du député libéral Joël Lightbound, mardi, véritable coup de tonnerre dans le ciel politique, pour tirer le premier ministre de sa torpeur désinvolte. Risquant l’ostracisme au sein de son parti, l’élu de Louis-Hébert a accusé son chef d’avoir exploité, pour des motifs électoraux, le clivage entre vaccinés et non-vaccinés. Dans les circonstances toutefois, sa position n’est pas très claire puisqu’il remet en question la justification scientifique des restrictions sanitaires avalisées par la Santé publique. Il semble oublier que ces mesures, décriées par les libertariens, ont fait en sorte que le Canada compte trois fois moins de morts de la COVID que les États-Unis pour 100 000 habitants.

Après deux ans de pandémie, la lassitude généralisée est un terreau fertile pour ce discours d’extrême droite qui s’élève contre les gouvernements, la science, l’état de droit et ultimement la démocratie. Il n’est pas étonnant que ce « Convoi de la liberté » ait reçu l’appui de Donald Trump et puisse compter sur un financement en provenance des États-Unis.

C’est un mouvement extrémiste auquel se mêlent de façon inquiétante des citoyens ordinaires qui en ont ras le bol des mesures sanitaires. La chambre d’échos des médias sociaux fait en sorte que ses partisans s’imaginent beaucoup plus nombreux qu’ils ne le sont vraiment. S’il ne représente encore qu’une petite minorité au Canada, on ne peut que constater que cette mouvance menace aux États-Unis, alimentée par des médias, traditionnels ou non, contrôlés par une droite bien nantie. Adoptant, sans gêne aucune, un discours insurrectionnel, cette extrême droite est parvenue à miner la démocratie américaine et à transformer la politique au sud de notre frontière en une guerre impitoyable entre ennemis jurés. Nous ne pouvons rester les bras croisés devant une américanisation délétère de la culture politique canadienne qui mène à sa radicalisation.

Il faut rappeler que ces milliers d’individus, qui disent représenter les 10 % de camionneurs non vaccinés, nuisent aux 90 % des camionneurs qui le sont. Ils prônent l’abandon d’un passeport vaccinal exigé par un gouvernement étranger, la fin de toutes les mesures sanitaires et, tant qu’à y être, le renversement d’un gouvernement démocratiquement élu.

La légèreté dont Justin Trudeau fait preuve est sidérante. Il semble considérer que cette crise nationale n’est pas de son ressort, laissant l’intendance se charger de ces malencontreux détails. Or, on ne peut laisser des extrémistes aux idées fumeuses commettre des gestes illégaux sans réagir. Ce sont nos institutions démocratiques et l’État de droit dont il est question. Car il ne faut pas laisser ces contestataires, encouragés par l’impuissance des autorités publiques, poursuivre leurs visées séditieuses et nihilistes.