Toujours les hydrocarbures

Avec le projet de loi 21, le gouvernement caquiste officialise la fin de l’exploration et de l’exploitation pétrolières et gazières au Québec. Le potentiel des gisements, quand ils existent, n’est pas mirobolant. C’est de la petite bière par rapport aux projets au large de Terre-Neuve, sans parler des pléthoriques réserves de pétrole des sables bitumineux de l’Ouest canadien. Le Québec a beau se montrer cohérent, il n’en demeure pas moins qu’il fait partie d’un État pétrolier qui, lui, n’est pas près de renoncer à l’or noir.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, est prêt à verser 100 millions aux entreprises touchées. Pour obtenir l’indemnisation, les entreprises devront fermer hermétiquement les 62 puits de gaz naturel dont elles sont responsables et restaurer les sites. Le gouvernement assumera 75 % de la facture de 44 millions, mais ce débours sera déduit des 100 millions versés à l’industrie.

De concert avec les groupes écologistes, tant Québec solidaire que le Parti québécois s’opposent au versement de compensations financières. Mais en décrétant la révocation des permis, l’État s’est placé dans une situation où une forme de compensation doit être consentie.

Le gouvernement Legault aurait pu laisser les choses comme elles étaient et laisser l’industrie mourir de sa belle mort, quitte à affronter quelques rares exploitants devant les tribunaux, comme Gaspé Énergies et Questerre.

En sonnant le glas à l’exploration pétrolière et gazière au Québec, le gouvernement caquiste envoyait un message payant sur le plan politique, ici comme à l’étranger. Il faut se rappeler que François Legault a fait cette annonce juste avant de participer à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) où il a présenté le Québec comme un champion de l’économie verte et une terre d’accueil pour les entreprises soucieuses de leur bilan environnemental.

Évidemment, une fois qu’on accepte le principe de l’indemnisation, on s’expose à ce que la hauteur des compensations soit contestée. Déjà, l’Association de l’énergie du Québec estime que ce ne sont pas les frais engagés qui doivent être remboursés, mais bien les revenus éventuels. Le gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent pourrait représenter des profits de trois à cinq milliards, selon ses dires.

Pour Michael Binnion, le président de la gazière albertaine Questerre, qui possède des droits d’exploration dans les basses-terres du Saint-Laurent, la décision du gouvernement Legault n’est même pas digne d’une république bananière, a rapporté La Presse. M. Binnion se vante d’avoir une vaste expérience des relations d’affaires avec des républiques bananières. Chacun son expertise.

Le président de Questerre soutient que son entreprise peut mettre au point une technologie qui ferait le captage du CO 2 et la « stimulation » de l’extraction du gaz sans fracturation ni usage de produits toxiques. Ce sont des prétentions difficiles à vérifier. Et quand bien même on parviendrait à exploiter des gisements d’hydrocarbures sans émettre un iota de gaz à effet de serre, leur consommation en produirait forcément.

Cela vaut aussi pour le pétrole que renferment les fonds marins au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement terre-neuvien projette de doubler la production de pétrole de sa province, et le gouvernement fédéral, sans le crier sur les toits, appuie cette ambition. En mars 2020, Ottawa a donné son imprimatur à des pétrolières pour qu’elles procèdent à 10 forages exploratoires en milieu marin d’ici 2027. En janvier 2021, des autorisations pour 40 forages se sont ajoutées. Ce n’est qu’un début.

Quand on cherche, on trouve. L’ancienne étoile écologiste et actuel ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, doit rendre une décision d’ici le 6 mars concernant une demande d’Equinor que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a reçue favorablement. Dans une « zone d’importance écologique et biologique », selon les Nations unies, qu’Ottawa est chargé de protéger, la société norvégienne entend extraire 300 millions de barils en 30 ans et procéder à 60 forages exploratoires afin d’augmenter ces réserves à un milliard de barils. On verra comment le ministre conciliera ses convictions avec le fait que le Canada est un État pétrolier qui s’active encore à hausser sa production d’hydrocarbures bien au-delà de l’horizon de 2030.

Personne, ni même Steven Guilbeault, n’y échappe : si l’humanité veut arrêter le réchauffement climatique, les énormes réserves de combustibles fossiles, que ce soient le gaz de la vallée du Saint-Laurent, la centaine de milliards de barils de pétrole contenus dans les sables bitumineux ou le potentiel des gisements au large de Terre-Neuve, devront rester dans le sol.