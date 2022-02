Un sursis pour le train de la discorde

Le danger plane sur le REM de l’Est. Encore quelques coups de gueule, des fuites embarrassantes et des déchirements sur la place publique, et il sera trop tard pour rescaper ce projet nécessaire pour la revitalisation et la densification de l’est de Montréal. Il devrait y avoir une autre voie, celle de la concertation et de la coopération, pour éviter un énième échec dans les tentatives d’améliorer l’offre de transport collectif dans la métropole.

Coup sur coup, des études imparfaites de la Société de transport de Montréal (STM) et de l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) ont discrédité l’impact du projet de CDPQ Infra. Le REM de l’Est n’attirerait que 6 % de nouveaux usagers du transport en commun. En concurrence directe avec le métro, il entraînerait un recul de 26 % de l’achalandage sur la ligne verte et de 75 % pour le train de banlieue de Mascouche, au risque d’accroître le déficit d’exploitation des sociétés de transport. Ces études comportent toutefois des problèmes méthodologiques, selon le chargé de cours et expert en planification des transports Pierre Barrieau. Elles négligent l’effet de la relance économique du centre-ville et le potentiel de densification de l’Est.

Le projet ira de l’avant, a martelé la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, sur un ton et une attitude de ressentiment qui ne lui siéent pas bien. Le premier ministre, François Legault, a poussé l’audace en faisant porter la réalisation du projet sur la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en affirmant que c’est à elle de « présenter un projet qui fait son affaire », comme si elle en avait le pouvoir, alors qu’elle peine à se faire entendre par le maître d’œuvre du REM de l’Est, CDPQ Infra.

Le gouvernement envoie des signaux contradictoires. D’une part, il donne l’impression qu’il est à la recherche d’un bouc émissaire à qui faire porter l’odieux d’un échec en interpellant la mairesse Plante. D’autre part, il fait miroiter sa participation financière pour l’intégration urbaine et architecturale du projet, un des principaux points de discorde. Cette voie est nettement plus prometteuse.

La mère de tous les maux, c’est l’intransigeance et l’entêtement de CDPQ Infra, qui fait primer le modèle économique du REM et sa rentabilité au détriment des besoins des collectivités desservies par le train aérien, de sa complémentarité avec l’offre existante de transport collectif et de son impact sur la trame urbaine. CDPQ Infra ne cherche pas tant à impliquer ses partenaires qu’à arracher leur consentement. À sa décharge, ni la STM ni l’ARTM n’ont brillé par leur génie dans la planification et le développement du réseau dans les cinq dernières années, et c’est pourquoi le projet de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), avec sa promesse d’autofinancement, reste si tentant pour Québec et de nombreuses instances qui l’appuient toujours, dont la Ville de Montréal.

Ne présumons toutefois pas de la volonté infaillible de la Caisse à poursuivre l’aventure dans un tel climat de controverse et de suspicion. Les retards et les dépassements de coûts dans la livraison du REM de l’Ouest, le changement à la haute direction, la faible acceptabilité sociale du tronçon de l’Est pourraient l’amener à baisser les bras. Le recul pour les transports collectifs serait terrible, car on ne peut malheureusement pas compter sur l’ARTM pour jouer son rôle afin de planifier, prioriser et réaliser des projets structurants.

Avant qu’il ne soit trop tard, pourquoi ne pas prendre un pas de recul au lieu de foncer dans le mur, tête baissée ? Il y a encore une voie de passage pour le REM de l’Est, mais elle nécessite une révision en profondeur de l’approche de CDPQ Infra. Dans un esprit de concertation, elle devrait accéder à la demande de la Ville de Montréal d’avoir une voix au sein du comité mixte pour que les préoccupations de la mairesse Plante soient entendues dans l’intégration urbaine du projet. Malgré toutes les assurances et modifications proposées à ce jour par CDPQ Infra, le risque que le REM de l’Est déchire et défigure des quartiers et le centre-ville pour des décennies à venir est encore trop élevé.

Parmi les conditions du succès, il faudra que le train passe en tunnel dans Mercier-Est et sur le boulevard René-Lévesque, à partir du pont Jacques-Cartier. Si cela n’est pas possible, le REM devrait s’arrêter en amont du centre-ville et se raccorder à la ligne verte. Une participation financière de Québec serait la bienvenue pour faciliter une intégration urbaine et architecturale réussie et faire du REM de l’Est un véritable projet signature.

Enfin, la poursuite de l’aventure devrait être conditionnelle à une réforme ultérieure du financement du transport en commun. L’impératif de rendement de la Caisse, le « bas de laine » québécois, ne devrait pas se faire au détriment de la stabilité et de l’essor de l’offre existante de transport collectif dans la région métropolitaine. Seul le gouvernement du Québec peut présider à cet arbitrage difficile entre deux missions fondamentales.