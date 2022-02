Macron le Pacificateur

« Cela fait trente ans que nos préoccupations sont négligées. » Dixit Vladimir Poutine, dont la rancœur n’a d’égal que sa capacité de chantage militaire. Une rancœur que s’emploie à entendre le président français, Emmanuel Macron, depuis quelques semaines, pris d’un activisme diplomatique qui jure, n’est-ce pas, avec l’impression d’inertie que projette le gouvernement de Joe Biden, qui ne semble savoir faire autre chose que de brandir des menaces de sanctions. On ne peut pas refaire l’histoire, se dit Macron, mais on peut essayer d’en réparer les dommages.

Témoigne distinctement de ce volontarisme le long entretien de cinq heures qu’a eu Macron avec Poutine, lundi, au Kremlin. Entretien à l’issue duquel M. Macron, dont l’élégance du verbe ne dissimule pas pour autant le flou des pistes de solution, a plaidé pour « un processus nouveau » aux côtés d’un Poutine qui s’est dit prêt à des « compromis ». Entre Moscou et Kiev, où il poursuivait mardi sa médiation auprès du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, Macron a enchaîné sur le même ton encourageant, prétendant avoir obtenu de son homologue russe des garanties de non-escalade dans la crise russo-occidentale.

Le temps demeure compté, eu égard aux troupes qu’a massées Poutine à la frontière de l’Ukraine. Il n’empêche que le conflit s’installe dans un autre temps — celui du temps lent de la diplomatie. Ce qui sied au fond à M. Poutine et dont on sait gré à M. Macron.

Ce qui est intéressant avec l’activisme de M. Macron, c’est qu’il ramène l’Europe dans le jeu, face à Moscou comme face à Washington. L’« Europe de la défense » dont rêve le président français reste une utopie, vu les divergences entre États nationaux, et il va de soi que la crise autour de l’Ukraine a une portée mondiale, d’autant plus que l’intransigeance de Poutine a pour effet de resserrer les rangs autour de l’OTAN. Reste qu’à défendre l’idée d’une « nouvelle architecture de sécurité » avec la Russie et qu’à tenter d’en préciser les nébuleux contours, le président français a au moins le mérite de mettre en avant la pertinence de développer pour l’Europe une politique commune. Il ramène utilement l’affaire ukrainienne à ses dimensions proprement européennes.

Refaire l’histoire consisterait à défaire l’intégration des ex-pays de l’Est à l’OTAN, opérée dans la précipitation dans les années 1990. Ça n’arrivera pas, bien entendu. Aussi, c’est une chose que de tendre la main à Poutine, comme le fait Macron avec, du reste, l’appui d’une bonne partie de la classe politique française, de gauche à droite. C’en est une autre que de trouver une voie de sortie diplomatique qui préserve « la paix en Europe » tout en garantissant, ce qui n’est pas négociable, la fragile souveraineté du peuple ukrainien. Quand Poutine revendique pour la Russie des « garanties de sécurité » et l’engagement que l’OTAN n’accueillera jamais l’Ukraine, il réclame en fait que sa « zone d’influence » soit préservée. Et manifeste son opposition catégorique, et armée, à l’idée qu’une démocratie se développe aux portes de la Russie — lire celles d’un régime autoritaire aujourd’hui arrimé à un géant chinois avec lequel il prône ouvertement la construction d’un monde « post-occidental ».

Il existe bien des esquisses de sortie de crise : amorce d’un dialogue stratégique, plus de transparence dans les activités militaires, déploiements limités des missiles de portée intermédiaire et courte… Et puis, forcément, relance des pourparlers autour des accords de Minsk, signés en 2015 pour mettre fin au conflit dans le Donbass, mais dont l’application est paralysée par le dialogue de sourds entre Kiev et Moscou. Quant à la « finlandisation » de l’Ukraine, c’est une question qui demeure taboue.

Mais le fait est que toutes ces esquisses de solution se situent à la périphérie des revendications maximalistes de Poutine, illustrant que la marge de manœuvre diplomatique de M. Macron, qui dit aspirer à « inventer quelque chose de nouveau par définition », est extrêmement ténue. Ses efforts pour présenter un front européen plus cohérent seraient évidemment plus féconds si l’Allemagne n’était pas tenue en laisse par le gaz russe. Si, donc, son marathon diplomatique a permis à Macron le Pacificateur de faire de petits pas, ceux-ci tiennent pour l’heure du surplace. Ce qui, malgré tout, présente plus d’espoir que le discours alarmiste des Américains, un alarmisme que critiquait, mercredi encore, le gouvernement de Kiev à mots couverts.

Difficile de ne pas relever la propension de M. Macron à tenter de faire entendre raison à des personnages qui ne veulent rien entendre. Il s’y était essayé avec l’ex-président Donald Trump, qui n’avait pas été long à l’envoyer paître. Aura-t-il plus de succès avec Vladimir Poutine ?