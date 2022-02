Québec 1; Ottawa 0

Le tout nouveau maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand, a passé haut la main son premier test de la manifestation à haut risque. Deux festivals ne se sont-ils pas déroulés simultanément dans le secteur crucial de l’Assemblée nationale cette fin de semaine, et ce, sans que le moindre débordement ou écart de conduite digne de mention n’ait été signalé ? Les trompettes rutilantes du Carnaval de Québec et le tintamarre de klaxons du « Convoi de la liberté » ont cohabité sans anicroche.

La recette de M. Marchand ? Vu de l’extérieur, une attention suffisante aux doléances des manifestants, sans provocation inutile ; une stratégie logistique de haut niveau ; les ressources adéquates pour réagir en cas de dérapage ; et un excellent degré de préparation. Tous les observateurs présents cette fin de semaine dans le périmètre du parlement de Québec ont parlé d’un « carnaval de la liberté » docile et bien encadré. À 17 h dimanche soir, le Service de police de la Ville de Québec avait prévenu qu’un véhicule stationné était passible de contravention et de remorquage. Présent sur place, notre reporter a observé qu’à 17 h 35, le « Convoi de la liberté » n’était plus visible aux abords de la colline Parlementaire.

À côté de la bonhomie de Québec, Ottawa présente une mine de ville assiégée. Quelques centaines de camions paralysent toujours les environs du parlement, et un millier de manifestants sont encore greffés à un mouvement qui dénonce l’ensemble des mesures sanitaires imposées par le gouvernement canadien. Ils promettent qu’ils ne rouleront que s’ils obtiennent gain de cause : l’arrêt de toutes ces mesures, pour un retour salvateur à leur « liberté ». Pour le moment, ils exercent avec fracas leur liberté de manifester.

Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a accordé lundi après-midi une injonction provisoire de 10 jours pour faire cesser le concert de klaxons qui dure depuis une dizaine de jours, empoisonnant la vie des résidents. Mais la nuisance a largement dépassé le bruit : des passants portant le masque ont affirmé être la cible de propos et gestes intimidants, sans compter les journalistes qui peinent à faire leur travail sans risquer des invectives ou une bousculade. On peut comprendre les citoyens, commerçants et employés œuvrant dans la zone rouge de vouloir sortir de ce véritable cauchemar. Une injonction temporaire protège peut-être le droit au calme, mais cela ne règle pas le problème central de l’occupation qui perdure.

Le droit de manifester demeure un droit inaliénable. D’ailleurs, le mécontentement exprimé par les forces en présence à Ottawa et ailleurs dans les grandes villes canadiennes a largement dépassé la revendication première — mettre fin à l’obligation de vaccination obligatoire pour les routiers qui traversent la frontière canado-américaine. Il se nourrit aussi d’un sentiment d’exaspération collective à l’endroit des autorités, qu’on accuse de mal gérer la pandémie.

Les autorités se renvoient actuellement la balle quant à la responsabilité du fiasco auquel elles assistent, apparemment de plus en plus impuissantes au gré du temps qui passe. Après avoir brusquement éconduit les manifestants en les traitant tous de conspirationnistes, ce qui a contribué à cristalliser la grogne, le premier ministre Justin Trudeau reste silencieux et s’isole. Il a envoyé lundi une brigade de ministres vociférer que cette situation ne pouvait plus durer, mais réaffirmer que le gouvernement fédéral ne pouvait pas s’immiscer dans la conduite des policiers.

Seul au front, le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, multiplie les points de presse pour faire le point sur les contraventions que son équipe distribue, la saisie de matériel réalisée dans l’espoir de couper les vivres aux manifestants incrustés près du parlement. On décèle un manque de cohésion des forces policières en présence — Gendarmerie royale du Canada, Service de police d’Ottawa et Police provinciale de l’Ontario. Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a bien décrété l’état d’urgence dans la journée de dimanche, mais on peine encore à voir ce que cela permettra de concret pour mettre fin à cette occupation. Ce « Convoi de la liberté » n’est pas arrivé en surprise : il est incompréhensible que la Ville ne se soit pas mieux préparée à son envahissement.

La vérité est qu’il sera bien difficile d’agir maintenant sans mettre le feu à la poudrière, car l’installation est trop avancée. Les véhicules sont bien installés, et il ne sera pas aisé de trouver des équipes de remorquage prêtes à déplacer ces mastodontes sous le coup de la force. Des bâtiments ont littéralement été construits, sans que cela ne soit empêché, et bien malvenus seront ceux qui oseront y mettre la hache. Au travers de dirigeants aux idées extrémistes nauséabondes avec lesquels il est impossible de dialoguer, se sont glissés des citoyens « ordinaires » venus exprimer leur ras-le-bol. Le corridor de l’action est mince et se résume à un leitmotiv impossible : ne plus tolérer, sans négocier ni provoquer.