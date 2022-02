Nouveau bras de fer politique

La juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, est parvenue à faire mordre la poussière au ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui ne peut intervenir pour réduire le nombre de postes de juges requérant la maîtrise de l’anglais.

Dans un jugement rendu mercredi dernier, le juge Christian Immer de la Cour supérieure déclare « ultra vires » et « illégale » la publication d’avis de concours en vue de pourvoir des postes de magistrats qui ne comportaient pas d’exigence de bilinguisme alors que la juge en chef en avait fait une condition.

Le ministre « n’a aucun mot à dire » sur les besoins exprimés par la juge en chef en regard des nominations. Ce que la juge en chef veut, Dieu le veut, peut-on résumer.

Depuis une dizaine d’années, la Cour du Québec exige la maîtrise de l’anglais pour la très grande majorité des postes de juges. Simon Jolin-Barrette estime que cette exigence généralisée, pour des postes de juges de la Chambre civile dans les districts de Longueuil ou de Saint-Jérôme, par exemple, est exagérée. Il fait valoir que des candidats valables pourraient être inutilement écartés du seul fait qu’ils ne parlent que le français. À titre de responsable de l’administration de la justice, il voudrait que la Cour tienne compte de la politique linguistique de l’État et évite d’imposer ce bilinguisme tous azimuts. La juge en chef estime qu’il s’agit là d’une ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, d’une « atteinte au principe constitutionnel de l’indépendance institutionnelle de la Cour ».

Même s’il n’a pas mâché ses mots en parlant d’illégalité, le juge Immer n’a pu remettre en question le pouvoir de l’exécutif de sélectionner et de nommer les juges.

D’ailleurs, s’exprimant sur le bilinguisme des juges, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, lors d’une conférence de presse en juin dernier, a indiqué qu’il était favorable à la nomination, au sein de la plus haute instance juridique du pays, de juges qui connaissent les deux langues officielles, ce qui n’est pas le cas pour certains d’entre eux. Mais il a rappelé qu’évidemment, il appartient aux autorités publiques, c’est-à-dire à l’exécutif, de faire ces choix. « C’est eux qui nomment », a-t-il dit. « Moi, je vous exprime mon opinion. »

Démontrant un esprit de corps que la magistrature a sans doute grandement apprécié, le juge Immer a contourné cette difficulté. Sans nier le pouvoir constitutionnel du Conseil des ministres de sélectionner les juges, il a accusé le ministre de la Justice d’avoir enfreint le règlement qui encadre le processus de nomination. À la suite du scandale libéral des candidats à la magistrature dont l’allégeance partisane était marquée par des « post-it » et de la commission Bastarache, le gouvernement a adopté par règlement une procédure de nomination qui passe par un comité de sélection et son secrétaire. Le ministre n’a plus d’autre rôle que de pointer un nom dans une courte liste des candidats proposés, croit la Cour supérieure. C’est une interprétation. Mais ce qu’on peut retenir, c’est que l’exécutif n’a pas pour autant abandonné son pouvoir de nommer les juges et qu’il peut modifier ce règlement pour en préciser sa teneur.

La juge en chef a trouvé un autre moyen d’affirmer son indépendance et de montrer qu’elle se fiche royalement du responsable de l’administration de la justice. Elle a décrété qu’à compter de la rentrée de septembre, les juges de la Chambre criminelle ne siégeront qu’une journée sur deux plutôt que deux jours sur trois. Les requêtes se complexifiant, ces juges doivent rendre leurs décisions par écrit plus souvent au lieu de se contenter de les livrer oralement, avance-t-elle. Or, si on ne veut pas que les délais s’allongent, un « détail » reste à régler : il lui faut 41 magistrats de plus, pour la plupart bilingues évidemment, soit la plus importante augmentation de postes de juges de l’histoire récente de la Cour du Québec. Ce nombre représente le quart des postes de juges de la Chambre criminelle. Cela s’ajoute aux 16 postes qu’elle a réclamés en novembre 2020 et pour lesquels le gouvernement a donné son aval, mais qu’on attend toujours.

Sans tenir compte de la hausse salariale de 22 % qui porte le salaire des juges à 310 000 $, il s’agit de débours de 20 millions par an. Or, pour accéder à la demande de la juge en chef, une analyse du Conseil du trésor, un passage obligé pour qui se soucie d’une saine gestion des fonds publics, est nécessaire, suivie par l’adoption d’un projet de loi, des étapes impossibles à franchir d’ici septembre prochain.

Du haut de sa tour d’ivoire, la juge en chef ne pourra que constater cet automne les délais qui s’aggravent à la Chambre criminelle et l’embarras dans lequel sa réforme plongera le gouvernement. On peut douter que ce nouveau bras de fer politique soit dans l’intérêt des justiciables.