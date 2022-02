Plus politiques qu’olympiques

Le ridicule ne tue point, la désinformation non plus. Se rencontrant en sommet virtuel en décembre dernier, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont lamentés de voir les États-Unis « politiser » les Jeux d’hiver de Pékin en appelant à leur boycottage diplomatique au nom de la défense des droits de la personne. C’est pourtant peu dire que le président chinois, qui a une poutre dans l’œil, a aussi politisé l’affaire en voulant se servir des Jeux comme tribune de la puissance chinoise : d’abord par la politisation de la pandémie de COVID-19, ensuite par la fraternisation ostentatoire avec son homologue russe engagé dans un bras de fer militaire avec Washington autour de l’Ukraine.

L’olympisme n’en est pas à une instrumentalisation politique près. L’invasion soviétique de l’Afghanistan avait débouché sur un boycottage massif des Jeux d’été de Moscou en 1980 par plus de 50 pays emmenés par Washington, boycottage suivi quatre ans plus tard de celui par l’URSS des Jeux de Los Angeles. Le cas d’école de la propagande par le sport est bien sûr les Jeux de Berlin de 1936, tenus sous la dictature nazie d’Adolf Hitler, auxquels les États-Unis, après hésitation, avaient quand même participé.

Difficile de ne pas penser, toutes choses étant égales par ailleurs, que les Jeux de Pékin sont peut-être les plus politisés depuis 1936, vu ce que sont aujourd’hui les relations internationales ; et vu, également, la répression féroce des voix démocratiques à laquelle se livrent, chez eux, Xi comme Poutine. Que le boycottage diplomatique soit finalement bien peu suivi en dit long sur le pouvoir d’intimidation dont dispose la Chine et sur sa disposition à en faire usage — sur sa capacité à l’échelle internationale à acheter le silence et la complicité des gouvernements et des entreprises. En même temps qu’il en dit long sur l’affaiblissement des États-Unis et sur la vacuité de leur défense des droits de la personne.

Par ailleurs, ces Jeux sont ceux de l’étalage d’une nette convergence sino-russe. En l’occurrence, Taïwan est à Xi ce que l’Ukraine est à Poutine — lire d’intolérables contre-modèles démocratiques à leur logique autoritaire. La rencontre de M. Poutine avec M. Xi, vendredi, avant la cérémonie d’ouverture, va illustrer l’alliance objective qui soude de plus en plus les deux régimes depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 — un rapprochement dont Washington n’est pas peu responsable.

Si, historiquement, les relations entre les deux pays ont été marquées par la méfiance, les dynamiques sont aujourd’hui fort différentes, et pas seulement parce que le rapport de force entre eux s’est complètement inversé par rapport à l’époque de l’URSS. Qu’il suffise de dire que la Chine est depuis 2020 le principal importateur de brut et de gaz naturel russe. Si cette dernière ménage évidemment ses arrières, notamment dans ses relations avec l’Union européenne, il reste qu’elle partage avec la Russie une indéniable communauté d’esprit géopolitique, s’agissant de s’employer à la construction d’un système international qui n’est pas celui créé autour des États-Unis dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. Les « routes de la soie » et l’Organisation de coopération de Shanghai sont au nombre de ses outils. Ainsi se dessine la « nouvelle guerre froide ».

Ces Jeux sont aussi ceux de l’interminable bataille contre la pandémie et des rivalités Est-Ouest autour des stratégies pour la juguler. Or, la Chine se retrouve tout à coup en terrain glissant avec l’apparition du variant Omicron — ce sur quoi elle pourra toujours faire l’impasse, par mensonge et par désinformation, dans la mesure où elle aura réussi, en dépit du coronavirus, à organiser les compétitions et à faire tourner la machine d’affaires olympique.

Pour s’être coupée du monde et pour avoir appliqué une stricte stratégie « zéro COVID » (tester, tracer, isoler), la Chine s’est vantée dès septembre 2020 d’avoir vaincu la pandémie. Mais pour avoir refusé de « vivre avec le virus », elle se voit tout à coup aujourd’hui piégée par l’Omicron, ce qui est d’autant plus problématique que les vaccins chinois sont peu efficaces contre le nouveau variant. Les Jeux allaient être l’occasion de monter en épingle la supériorité de son modèle, y compris sanitaire. Voici que le modèle se grippe.

Du jour au lendemain, ces deux derniers mois, des villes entières ont été mises en quarantaine — comme Xi’an, 13 millions d’habitants. Avec le résultat que les Jeux vont se dérouler à huis clos, sans spectateurs ou presque, dans une ville de Pékin emmurée et avec des athlètes emprisonnés dans leur « bulle ». Déjà, les images de ces employés enveloppés dans des combinaisons intégrales confinent à l’absurdité de la situation. Insolite mise en scène de l’« esprit olympique » que ces Jeux de Pékin, à l’envers de la projection politique de souveraine réussite qu’imaginait Xi Jinping.