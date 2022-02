La grogne, à toutes les sauces

Quand le premier ministre François Legault a annoncé à la mi-janvier qu’il avait l’intention de sanctionner les personnes non vaccinées en leur imposant une pénalité financière sous forme de contribution santé, il s’est servi de la grogne populaire pour justifier cette mesure d’exception. C’est à nouveau derrière le paravent de la grogne que le premier ministre s’est abrité, mardi, pour expliquer le retrait de cette idée peu convaincante.

Oui, la patience des citoyens s’use au gré des vagues à traverser ; la résilience collective s’effrite ; la capacité collective à serrer les rangs en fin de course perd du lustre. Comme le dit M. Legault, les « gens sont tannés ». C’est désormais dans les poches de résistance — au vaccin, aux mesures sanitaires, aux entraves à la « liberté » — qu’on trouve de nouveaux souffles. Les klaxons retentissent encore à Ottawa après une parade de camionneurs plus bruyants que méchants, et c’est désormais le coloré Bernard « Rambo » Gauthier qui promet de mener son « convoi de la liberté » jusqu’à l’Assemblée nationale. Le premier ministre assure que le tintamarre de ces convois n’a en rien contribué au recul spectaculaire annoncé mardi et à la fin de cette contribution santé mort-née.

Dans la grogne populaire, on perçoit de plus en plus l’exaspération face à l’incohérence des décisions assénées par les dirigeants. Soit, ils n’ont pas la science infuse, et cette science s’enrichit et se modifie au gré des découvertes. Soit, cette pandémie les oblige à jongler sans cesse avec l’imprévisibilité, un ingrédient qui par nature vient déjouer les plus fins stratèges. Alors que l’on compose encore avec Omicron, qui cause la surchauffe dans nos hôpitaux — 2852 hospitalisations en date de mardi, et une baisse chaque jour un peu moins prononcée —, son cousin le sous-variant Omicron BA.2 cause déjà quelques cas. Mais malgré ces impondérables, le gouvernement a le rôle de ne pas ajouter à la confusion ni non plus de semer la discorde.

Il est un peu tard pour déplorer la division et la polarisation des groupes de population alors que le discours officiel a essentiellement servi ces dernières semaines à diaboliser les personnes non vaccinées ! On découvre d’ailleurs peu à peu que, hormis une poche de résistants qu’aucun discours ne servira à faire changer d’idée, ces « diables » seraient ici vulnérables, là non joignables, là encore tout simplement peu informés.

M. Legault change donc de cap. La contribution santé « est venue diviser les Québécois ». L’air contrit, et pour ménager le climat au Québec, qu’il espère « serein », il recule. Le chef de la CAQ n’a jamais eu peur de reconnaître une erreur ou un faux pas, et c’est sans doute là l’une des qualités que son électorat lui reconnaît. Mais il s’éviterait ces séances de yo-yo politique s’il savait mieux jauger l’impact de certaines décisions intempestives.

La contribution santé était une fausse bonne idée. Difficile d’application et sans bénéfice apparent convaincant eu égard à la cible, aura-t-elle servi de ballon d’essai destiné à effaroucher les récalcitrants et savait-on, dès qu’on en a tracé la ligne sur la planche à dessin, qu’elle finirait dans les projets avortés ? C’était une décision mal avisée, ainsi que l’opposition s’est évertuée à le seriner sur tous les tons. Et une décision qui a semé la zizanie.

Depuis plusieurs semaines, le discours politique encerclant les non-vaccinés n’a pas nécessairement été porté avec beaucoup de bienveillance, il faut le noter. Las de subir des mesures sanitaires imposées pour économiser quelques centaines de lits à l’hôpital, les Québécois dociles ont commencé à montrer des signes d’exaspération. Il s’avère avec le recul que la menace et le ton paternaliste souvent employé par le premier dirigeant n’ont pas eu les effets escomptés. Les 10 % de résistants au vaccin resteront dans leur camp, et les autres n’ont fait que nourrir leur intolérance.

Au milieu des allègements sanitaires additionnels dévoilés par le premier ministre et ses collaborateurs, un changement de ton colorait d’ailleurs les propos du PM mardi en conférence de presse. Cette fois, pour les non-vaccinés, une main tendue, et sur le ton de la compréhension. Le courroux et les accusations n’ont pas tellement servi la stratégie politique, et sur les derniers milles, il nous reste à espérer en effet de nos dirigeants une dose de sollicitude dans la prise de décisions, mais aussi, surtout, une assise de cohérence.