Un stratagème pour violer l’esprit de la loi

Les nouveaux projets de porcheries autorisés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) sont en nette croissance depuis 2018. Cette progression s’accompagne de mouvements de contestation de la part de citoyens qui s’opposent au développement de la filière dans leur cour arrière, tandis que les promoteurs ont trouvé le truc pour éviter que leur projet soit soumis à l’examen du Bureau d’audiencespubliques sur l’environnement (BAPE).

C’est ce qu’a révélé un dossier publié il y a une semaine dans Le Devoir. Ainsi, le nombre de projets de porcheries qui ont reçu la bénédiction du MELCC s’élevait à 26 par an en moyenne entre 2011 et 2017 pour passer à 44 en 2018, à 53 en 2019 et à 67 en 2020. Localement, au moins cinq projets ont été décriés par des comités de citoyens, notamment à Maricourt en Estrie, à Adstock, près de Thetford-Mines, et à Saint-Adelphe, en Mauricie.

Le projet de Saint-Adelphe est particulièrement révélateur. L’entreprise Patates Dolbec, par l’entremise de sa filiale Cultures Excel, s’est entendue avec Avantis Olymel pour l’exploitation de trois nouvelles porcheries abritant un total de 11 997 porcs dans un rang de ce village de moins de 1000 âmes. Filiale de la Coop fédérée, Avantis Olymel est un important acteur de l’industrie agroalimentaire au Québec qui écoule plus de 350 000 porcs par an sur les marchés canadiens et étrangers. Patates Dolbec entend utiliser le lisier produit pour fertiliser ses terres et ainsi remplacer les engrais chimiques qu’elle utilise, tandis qu’Olymel transformera la viande pour la vendre. C’est « gagnant-gagnant », comme on dit.

En vertu du règlement du MELCC, un projet de porcherie qui compte 4000 têtes ou plus doit faire l’objet d’audiences publiques menées par le BAPE, qui produit par la suite son rapport. Mais voilà, Avantis Olymel connaît son affaire et le règlement : il s’agit de scinder le projet en trois porcheries de 3999 porcs, distancées de 150 mètres, et le tour est joué.

On évite ainsi la tenue de véritables consultations publiques, et surtout une évaluation de l’acceptabilité sociale du projet. Comme le prévoit le règlement, une « consultation » a eu lieu, mais après seulement que le MELCC eut donné son aval au projet, et ce n’est qu’une séance d’information.C’est un exercice bidon, mais le règlement est ainsi fait.

À Saint-Denis-sur-Richelieu, c’est une production de 20 000 porcs qui s’est ajoutée au cours des dix dernières années à coups de 3996 porcs ou moins à la fois, des projets menés par deux frères, Pier-Luc et Maxime Archambault, qui comprennent très bien ce que veut dire « le droit de produire » en zone agricole.

Avec son règlement, le MELCC permet à l’industrie porcine de faire indirectement ce qu’elle ne peut pas faire directement. En ce qui concerne Saint-Adelphe, les fonctionnaires n’ont pas jugé bon d’informer le ministre de la situation, et les autorisations ministérielles ont été délivrées. Le gouvernement pourrait imposer un examen du BAPE, mais ce pouvoir, conféré par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), n’a jamais été utilisé.

Il faut rappeler que 70 % de la production porcine du Québec est exportée. Si on abat 7,1 millions de porcs par an, ce n’est pas pour des impératifs d’autonomie alimentaire, mais bien pour des motifs économiques. C’est une industrie qui se doit d’être compétitive sur le plan international et tabler sur des techniques que ses concurrents utilisent, notamment l’alimentation des bêtes avec du maïs génétiquement modifié (OGM) issu de la culture intensive. Vu sur le strict plan économique, c’est une question de productivité, et les nobles principes d’une agriculture durable prennent le bord.

En outre, la LQE n’oblige pas à ce qu’on prenne en compte les impacts cumulatifs des déjections d’une porcherie qui s’ajoute aux autres. C’est une lacune que déplore notamment le Centre québécois du droit de l’environnement, mais aussi plusieurs experts. On calcule les quantités de phosphore que contient le lisier répandu dans les champs, mais la fuite réelle de phosphore dans les cours d’eau n’est pas surveillée. C’est une approche à la pièce qui ne tient pas suffisamment compte des effets sur chacun des bassins versants.

Enfin, l’expansion de l’industrie porcine entraîne des problèmes de cohabitation avec les citoyens, qui sont de plus en plus nombreux à partir de la ville pour s’installer à la campagne.

Au début des années 2000, la multiplication des porcheries avait conduit à un désastre environnemental, suivi d’un moratoire. Le gouvernement Legault ne peut rester les bras croisés et accepter que l’industrie use d’un stratagème pour contourner l’esprit de la loi. Il ne peut pas non plus laisser la grogne s’amplifier, et se poursuivre la détérioration des terres et des plans d’eau.