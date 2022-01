Réduire la montagne d’ordures

Il y a deux ans, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, annonçait l’élargissement de la consigne aux contenants de boisson de 100 millilitres à 2 litres, qu’ils soient en plastique, en verre ou en aluminium, ce qui comprend notamment les milliards de bouteilles d’eau ainsi que les bouteilles de vin qui se retrouvent au mieux dans les bacs de recyclage ou encore dans la poubelle. À peu près au même moment, le ministre présentait le Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

C’était à l’époque d’excellentes nouvelles. L’élargissement de la consigne est une mesure courageuse à laquelle s’opposaient vivement les associations de commerçants. De son côté, le plan d’action jetait les bases d’une réforme du système de collecte sélective en soumettant les entreprises qui vendent des produits emballés au principe de la « responsabilité élargie des producteurs ». Les producteurs veilleront à leurs produits et à leur emballage sur tout le cycle de vie. Ils devront hausser progressivement le taux de recyclage de ces matières, quitte à subir des pénalités s’ils n’atteignent pas les cibles prescrites.

Mardi, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dévoilait son volumineux rapport (plus de 600 pages) sur la gestion des « résidus ultimes », les matières qui ne sont ni recyclées ni compostées et qui finissent dans les sites d’enfouissement. Mercredi, Benoit Charette dévoilait ses projets de règlements sur la modernisation de la consigne et sur le nouveau système de collecte collective. Soulignons l’esprit de transparence qui a animé la démarche du ministre, puisque le rapport du BAPE, qu’il a lui-même commandé, jette un regard sans complaisance sur l’état de la gestion des matières résiduelles au Québec.

D’entrée de jeu, le ministre a annoncé le report de six mois de l’entrée en vigueur de la nouvelle consigne. Au lieu d’être en place à l’automne 2022, elle ne le sera qu’au printemps 2023. C’est un report qui se justifie : les activités de nombre de détaillants visés ont été fortement perturbées par la pandémie, et la nouvelle consigne présente pour eux des défis d’organisation. Précisons qu’il y a deux ans, le gouvernement envisageait l’installation de 400 points de retour, mais on en comptera plutôt 1500 à la grandeur du Québec, ce qui devrait contribuer à l’efficacité de la mesure.

Dans le plan d’action, le gouvernement avait fixé comme cible de hausser à 75 % le taux des matières recyclables qui sont effectivement recyclées. Comme le constate le BAPE, on est loin de cet objectif puisque le taux n’est que de 52 % pour les matières recyclables d’origine domestique. Pour les matières organiques, dont on fait principalement du compost, on remarque une légère progression, de 2 % à 27 %, ce qui est bien en deçà de l’objectif de 60 % fixé pour 2015 dans le plan d’action précédent. Le BAPE relève que les Québécois envoient au dépotoir encore plus d’ordures qu’avant, soit 724 kilos par habitant, alors que l’objectif établi il y a deux ans à peine était de 523 kilos par habitant.

Si le ministre a demandé au BAPE d’examiner la gestion des matières « éliminées », c’est-à-dire essentiellement ces matières qui s’entassent dans les sites d’enfouissement, c’est que le gouvernement caquiste était assailli de demandes visant la création de nouveaux dépotoirs ou l’agrandissement de sites actuels. Les projections du BAPE à cet égard sont inquiétantes. Si l’on continue à remplir les sites au rythme actuel, 9 des 38 « lieux d’enfouissement technique », ou LET, pour employer le jargon spécialisé, seraient remplis dès 2030, et 13 autres le seraient entre 2030 et 2041. Évidemment, les nouveaux projets et les agrandissements soulèvent souvent des mouvements de résistance, l’accessibilité sociale n’étant pas au rendez-vous.

Tant la nouvelle consigne que la responsabilisation des entreprises qui produisent ces matières dont il faut se débarrasser devraient contribuer à retarder ces échéances. Mais il y a tout lieu de craindre que ce ne soit pas suffisant pour infléchir la tendance.

Ce n’est donc qu’une étape. Des stratégies de réduction à la source doivent être mises au point. Seulement 40 % des citoyens ont accès au bac brun ; ce service de compostage doit être offert à tous. Le BAPE recommande aux municipalités, afin d’améliorer le recyclage, de procéder à une collecte séparée — papier et carton, verre, métal et plastique. C’est ce qui se pratique en Europe pour rehausser la qualité des matières à recycler. Anémique, la collecte des appareils électroniques doit être considérablement perfectionnée. Tout cela prendra du temps, mais le gouvernement Legault ne peut s’arrêter en si bon chemin.