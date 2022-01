La guerre des nerfs

Vladimir Poutine veut faire souffrir les États-Unis et ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Le président russe a amplement fait la démonstration de sa rouerie sur la question syrienne. Entre louvoiements diplomatiques et escalade militaire, on comprend que, appliquant sa méthode à l’Ukraine, il ne boude pas son plaisir de jouer, aux portes de l’Europe, avec les nerfs de nos démocraties occidentales piégées par leurs divisions et leurs intérêts divergents.

L’histoire du monde est un chapelet de guerres mal guéries, de paix mal faites. S’agissant de « faire souffrir » les États-Unis, pour reprendre les mots de la russologue américaine Fiona Hill, M. Poutine cherche à leur rendre la monnaie de leur pièce pour l’arrogance avec laquelle ils ont traité la Russie dans les années 1990, alors qu’ils auraient dû faire l’effort de lui faire une place dans l’espace européen. Le « phénomène Poutine » est un produit de cette arrogance.

Poutine considère non sans raison, selon la russologue, que les États-Unis sont aujourd’hui un « empire » sur la défensive, dans un pétrin semblable à celui où se trouvait la Russie quand l’URSS s’est effondrée — gravement affaiblis à l’intérieur comme à l’extérieur. Et il compte bien en profiter, par un patient harcèlement tactique — et fort, également, d’une convergence d’intérêts avec la Chine. Avec le résultat, ce qui est pour le moins préoccupant, que l’illibéralisme sur lequel Poutine a bâti sa présidence autoritaire depuis vingt ans est celui qui grève aujourd’hui la démocratie américaine.

À sa rancœur, Poutine jouxte sa mythification de l’ex-URSS, sur laquelle il arrive encore à asseoir sa légitimité de manière, entre autres, à faire oublier aux citoyens russes l’état de délabrement de leur économie nationale. Si Moscou s’emploie à reformer un espace « soviétique », par nostalgie et par féroce négation des revendications démocratiques (chez lui, au Kazakhstan, en Biélorussie, en Ukraine…), il reste qu’en réalité, relèvent les experts, la Fédération de Russie n’a pas les ressources économiques, militaires et politiques qu’avait l’URSS. C’est pure esbroufe de la part du Kremlin, comme il a récemment menacé de le faire, que de lancer l’idée d’envoyer des missiles à Cuba et au Venezuela.

Entendu que l’armée russe n’ira pas marcher sur Kiev. Si opération militaire il y a, elle serait en toute logique limitée — au Donbass, essentiellement. Et Moscou attendra sans doute, avant de foncer, que les Jeux olympiques qui commencent la semaine prochaine à Pékin aient eu lieu, afin de ne pas voler le spectacle à l’ami Xi Jinping. Si tant est que les intentions de Poutine, qui cultive le flou, soient déchiffrables.

Pas sûr, en tout cas, que Poutine tienne à en arriver là, puisqu’il en impose par ses seules pressions militaires à la frontière ukrainienne — et qu’il dispose d’autres outils de nuisance. Il sait bien que ses revendications — traité garantissant le non-élargissement de l’OTAN et retraite de facto de l’Alliance d’Europe de l’Est — sont maximalistes, d’autant plus qu’elles reviennent pour Moscou à vouloir reconstituer son ancienne « zone d’influence ». Pour l’heure, il a déjà marqué des points pour avoir accaparé toute l’attention de la Maison-Blanche et des capitales européennes. D’une certaine manière, il crève un abcès.

Nonobstant l’inacceptable manière de Moscou, il y a lieu d’ouvrir la discussion autour d’une réforme de l’« architecture de la sécurité » en Europe. Cette architecture a besoin d’être modernisée. En cela, Moscou rejoint d’une certaine façon le président français, Emmanuel Macron, qui avait fait grincer des dents en 2019 en parlant de la « mort cérébrale » de l’OTAN et en appelant à un « reset » des rapports avec Moscou. C’est dans ce contexte, d’ailleurs, que Macron et Poutine se parleront vendredi au téléphone. On ne peut qu’espérer qu’un espoir de désescalade filtre de cette conversation.

Autre (très) fragile espoir d’avancée diplomatique : la remise, mercredi, à la partie russe des « réponses écrites » de Washington, qui n’ont pas été rendues publiques, aux revendications de Moscou. Poutine réagira assurément avec froideur au refus des États-Unis de bloquer l’accès de l’Ukraine à l’OTAN — un accès qui, dans les faits, est renvoyé aux calendes grecques. Les réponses n’en proposent pas moins une « voie diplomatique », passant notamment par des négociations formelles sur le « contrôle des armements » en Europe. Rien de très nouveau, à vrai dire. Mais ce sont des réponses qui ont l’avantage de mettre les choses à plat : le système de sécurité européen est peut-être négociable, les libertés démocratiques sur lesquelles la société ukrainienne est en train de se construire ne le sont pas.