Minimum vital

Le gouvernement Legault y est allé mardi d’un déconfinement minimal qui, aux yeux des autorités de santé publique, ne peut aller plus loin compte tenu des incertitudes qui persistent sur l’évolution prochaine de la cinquième vague.

Dans un premier temps, à compter de lundi prochain, ce sont les petits rassemblements qui seront permis, soit un maximum de deux bulles familiales, ou quatre personnes, dans les résidences privées. Un mois après leur fermeture le 31 décembre dernier, les restaurants pourront rouvrir à 50 % de leur capacité et servir un maximum de quatre personnes (ou deux bulles familiales) à la même table. La semaine suivante, on passe à de plus grands rassemblements, soit un maximum de 500 personnes dans les salles de spectacle et de cinéma ainsi que dans les arénas et les amphithéâtres, et un maximum de 250 personnes dans les lieux de culte. Pour ces rassemblements en public, le passeport vaccinal devra être exigé.

Le gouvernement Legault a enfin permis aux jeunes de moins de 18 ans de reprendre leurs activités sportives, sans match ou autre compétition cependant, ainsi que les autres activités parascolaires, comme le théâtre. Les adultes ne pourront renouer avec leurs activités sportives de groupe, et la réouverture des gyms et des spas est remise à plus tard.

Pour l’heure, François Legault a rejeté l’idée de rendre public un calendrier fixant les étapes du déconfinement. Il aurait préféré fournir une forme de prévisibilité à la population, mais il aurait pu ainsi créer des attentes qui pourraient ne pas être comblées si la timide tendance observée ne se poursuivait pas.

Mardi, le nombre d’hospitalisations avait à peine baissé, pour s’établir à 3278, tandis que le nombre de malades atteints de la COVID-19 aux soins intensifs est demeuré stable. Ce n’est qu’un changement modeste (environ 150 personnes de moins que le sommet d’il y a une semaine). Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a toutefois indiqué que la Santé publique prévoyait que le nombre d’hospitalisations chuterait à 2500 d’ici deux semaines.

Toutefois, le manque de données sur les nouvelles infections et, par voie de conséquence, sur le nombre de Québécois qui ont contracté la maladie — un nombre beaucoup plus élevé que celui rapporté — ne permet pas d’avoir un portrait parfait de la progression de cette cinquième vague. On comprend que la santé publique, dont on dit qu’elle n’est pas une science exacte, est un art qui repose sur l’expérience et le jugement.

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a fait valoir qu’au-delà de la situation toujours tendue dans les hôpitaux, il fallait se soucier de la santé psychologique de la population : il faut donner un espace aux gens pour socialiser. Ce déconfinement à petits pas — d’aucuns auraient voulu qu’il se fasse plus franchement — est basé sur « un calcul correct du risque », a-t-il dit.

D’ailleurs, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a révélé mardi que les listes d’attente en vue d’obtenir une consultation pour un trouble de santé mentale n’avaient pas diminué depuis l’automne, ce qu’il a qualifié de « remarquable » puisque les demandes avaient bondi de 30 % à 40 %. Le ministre se contente de peu.

À ce jour, on dénombre un total de 840 000 cas de COVID-19 au Québec, mais selon un chiffre qui circule et qui se base, en extrapolant, sur l’expérience britannique du variant Omicron, ce nombre pourrait atteindre les deux millions de personnes. Par contre, comme les mesures de confinement imposées par le gouvernement Legault sont plus sévères qu’ailleurs, compte tenu de la fragilité de nos ressources hospitalières, il y a tout lieu de croire que le variant s’est moins répandu au Québec ; il pourrait donc persister plus longtemps. C’est ce qui se passe quand on aplatit la courbe de la pandémie : on réduit la flambée des cas, mais on étire la durée de la propagation. François Legault nous a dit que nous étions sortis du tunnel. Cela n’est peut-être pas tout à fait le cas.

Chose certaine, bien peu de gens reprocheront à la Santé publique d’avoir pris ce risque calculé en recommandant au gouvernement Legault de procéder à un allégement, somme toute prudent, des mesures sanitaires. D’autant que l’ouverture des restaurants, des salles de spectacle et des cinémas, des endroits où le passeport vaccinal sera exigé comme il l’est depuis lundi dans les magasins à grande surface, s’avère une forme de pression exercée sur les non-vaccinés. Certains pourraient reconsidérer leur décision de refuser le vaccin ; tant pis pour les autres. Surtout, les jeunes, le milieu culturel, les restaurateurs et même les pâtissières ont déjà assez souffert à cause de ce refus obstiné.