Fenêtre ouverte sur quelques ratés

Vendredi dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a été contraint de diffuser un communiqué de presse de type réactif : « Ouverture des fenêtres par temps froid : le ministère de l’Éducation rappelle que le confort et la sécurité des élèves et du personnel scolaire doivent primer avant tout. » Cette mise au point répondait à un double phénomène : sur les réseaux sociaux, une série de photos de lecteurs de CO 2 dépassant la norme acceptable dans les classes ; et le phénomène des fenêtres ouvertes pour contrôler la quantité de dioxyde de carbone dans l’air. Les enfants, que préférez-vous aujourd’hui ? Le frimas au bout du nez ou un peu d’air vicié ?

À l’approche de temps très froids, qui vont perdurer cette semaine, le ministère a voulu calmer le jeu. Il suggère que « confort et sécurité » l’emportent sur inconfort — enfants frigorifiés — et insécurité — enfants exposés à des concentrations moyennes de plus de 1500 ppm (parties par million), ce qui est devenu la nouvelle norme. Le problème étant que, dans nombre de classes au Québec, sans le salut des fenêtres ouvertes, la norme sécuritaire en matière de taux de dioxyde de carbone ne peut être garantie. Confort ET sécurité ne peuvent donc aller de pair. L’Ordre des chimistes du Québec s’est indigné lundi de cet alliage douteux, en précisant qu’il ne s’agissait pas du confort des enfants, mais bel et bien de leur santé, se disant par ailleurs préoccupé par « le processus de calibration et surtout d’interprétation des résultats des capteurs de CO 2 installés dans les écoles ».

Lorsque Québec a annoncé la réouverture des classes après un congé des Fêtes confiné, nous avons applaudi à cette décision salutaire pour le bien des enfants, réussite scolaire et santé mentale comprises. Quelques conditions de succès avaient toutefois été soulignées, dont la disponibilité des tests rapides, apparemment bien contrôlée, et la qualité de l’air en classe. Dans ce dernier dossier, le fiasco perdure, et la méfiance des parents et des enseignants se creuse. Québec joue les fanfarons avec des chiffres qui ne rassurent personne : on aura beau avoir distribué des dizaines de milliers de lecteurs de CO 2 dans le réseau, ce dont on ne doute pas, quel réconfort cela viendra-t-il fournir aux occupants des locaux dont le seul recours, ou à peu près, réside dans l’ouverture des fenêtres ? Aucun.

Où sont les échangeurs d’air promis pour réduire le problème ? Le ministère affirme n’avoir reçu que quelque 430 demandes, et dit pouvoir fournir l’appareil à volonté au gré des commandes. En avril 2021, au moment de dévoiler un rapport estimant à un peu plus de 10 % le pourcentage de classes du Québec excédant la concentration « inquiétante » de 1500 ppm de CO 2 , Québec disait avoir commandé 438 échangeurs d’air.

Bien sûr, la transmission de la COVID-19 ne repose pas seulement sur le niveau de ventilation d’un espace intérieur, mais sur un ensemble d’autres mesures sanitaires mises en place dans les écoles : le port du masque, le respect d’une certaine distance pour les contacts plus longs. Rien n’indique non plus pour l’instant que le scénario catastrophe d’avant les Fêtes — la valse des classes et écoles fermées pour éclosions — se reproduira. On peut toutefois comprendre les enfants, les parents et le personnel scolaire d’être exaspérés par l’absence d’actions concrètes et rapides dans un champ où, pourtant, les drapeaux rouges ont été levés depuis longtemps.

L’Éducation confirme à nouveau ses difficultés apparentes à agir promptement et de façon efficace, ainsi que l’opposition s’évertue à le démontrer depuis des mois. Dans un article publié cette fin de semaine, La Presse a calculé que seuls 20 millions de dollars ont été investis par les centres de services scolaires pour l’entretien des systèmes de ventilation, alors que le Québec disposait bel et bien d’une enveloppe de 432 millions versée par Ottawa pour assurer un retour sécuritaire en classe à l’automne… 2020. Le manque de moyens ne peut servir d’échappatoire.

Aux lenteurs et à l’inaction s’ajoute la confusion entourant les données diffusées. Alors que les normes « acceptables » sont maintenant de 1500 ppm, il fut un temps où elles étaient de 1200 ppm. Dans un chapitre diffusé en 2012 et portant sur la qualité de l’air dans les écoles primaires, le Vérificateur général (VG) du Québec notait d’ailleurs les effets néfastes d’une mauvaise qualité de l’air ambiant sur les enfants — on ne parlait évidemment pas à l’époque d’un coronavirus, mais la liste est néanmoins très longue : mal de tête, fatigue et somnolence, congestion des sinus, manque de concentration, aggravation de problèmes respiratoires comme l’asthme. Bref : un contexte défavorable tant pour l’apprentissage de l’élève que pour le rendement de l’enseignant.

Le VG, qui concluait à un système d’entretien et de surveillance défaillant, rappelait le ministère à ses devoirs : « Définir des orientations, statuer sur des standards de qualité de l’air, mais également en assurer une surveillance adéquate. » Dix ans plus tard, on ne saurait dire mieux.