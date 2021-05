Des récits à glacer le sang

Pour décrire le fil de leur enquête sur la discrimination subie par des patients autochtones dans le système de santé québécois, les collègues Jessica Nadeau et Marie-Michèle Sioui ont utilisé une image criante de vérité et ô combien tragique : la vingtaine d’Autochtones qui ont confié au Devoir leurs troublants parcours dans les hôpitaux forme, écrivent-elles, « une toile de récits invisibles, qui ne laissent souvent aucune trace dans les instances officielles, mais qui les marquent pour toujours ».

Voilà qui résume en essence ce que le rapport de Jacques Viens, qui a présidé aux destinées de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, avait déjà conclu et dénoncé : les Autochtones sont les victimes d’une discrimination systémique observée dans le réseau de la santé. Et si ces épisodes de racisme, de négligence et de traitement inadéquat sont autant de moments tragiques marquant le cours d’une vie pour les victimes — et l’interrompant même, comme dans le cas de l’Atikamewk Joyce Echaquan, décédée à l’hôpital de Joliette —, le système, lui, n’en garde pas la moindre trace.

Récits invisibles. Histoires de l’ombre. Peuple invisible. Dans son rapport, Jacques Viens écrit : « De mon point de vue, la faiblesse des données recueillies constitue en soi une information pertinente dans le cadre de notre enquête. » Pas d’informations, donc pas de problème et, conséquemment, pas d’action à entreprendre ? Cette logique est en train de changer.

Dans un travail d’enquête journalistique, les acteurs de premier plan sont bien sûr les sources, qui acceptent de se confier aux journalistes qui tentent de faire la lumière sur un pan d’ombre — ici, sur l’ombre s’ajoute une couche d’indifférence. Ces confidences récoltées au fil des semaines occupent ici une double fonction : elles permettent d’abord de raconter des histoires, celles d’Autochtones qui ont franchi le seuil d’un centre hospitalier pour en ressortir criblés d’insultes, ignorés, traités avec la violence des propos nourris par les préjugés. Et les « récits invisibles » permettent aussi de dévoiler ce pan de notre réalité qui n’est pas du tout documenté, comme le révèlent aujourd’hui nos deux reporters dans la seconde portion de leur enquête.

Une petite fille de cinq ans traitée trop longtemps pour des poux alors qu’elle souffrait d’impétigo reste marquée non seulement par le traitement qui l’a fait souffrir, mais par les insultes qu’aurait proférées le personnel soignant. Un homme aux prises avec des douleurs au dos renvoyé chez lui et affublé d’une étiquette d’« accroc » venu quémander sa dose d’antidouleurs, alors que dans une autre ville, où son frère l’emmène en désespoir de cause, on l’opère d’urgence pour « une hernie discale, une entorse lombaire et le nerf sciatique coincé ». Pour un autre patient, une demande d’endoscopie perdue, « car elle venait de Manawan », retarde un diagnostic de cancer du côlon dont le pronostic est fatal parce qu’il a été repéré trop tard.

Ces histoires d’horreur sont à glacer le sang, mais on aurait tort d’imaginer qu’elles sont inédites. Le rapport de Jacques Viens avait consacré tout un pan de son travail d’enquête à des parcours semblables. Chaque fois, la recette du drame contient les mêmes éléments : des préjugés racistes en guise d’accueil et pavant la voie à un traitement inapproprié ou même à l’indifférence ; des drames vécus en silence, sans recension aucune ou presque ; et en guise de conclusion logique et inéluctable, une perte de confiance totale de la part des malades autochtones, qui espèrent en silence ne plus avoir à remettre les pieds dans l’antre de la discrimination.

Dans une entrevue percutante accordée à notre équipe, le chirurgien général Stanley Vollant révèle qu’il s’est lui-même fait prendre au piège du racisme insidieux, même s’il est un Innu originaire de Pessamit. Il a eu l’étrange impression que le « système [était] en train de [le] transformer ». « J’avais l’impression de temps en temps d’être comme une pomme. On est rouges à l’extérieur, on est Autochtones, mais à l’intérieur on est blancs. Fallait que je me donne une claque dans la face et que je me dise : ben non, je suis un Innu, et c’est pas comme ça que ça se passe. »

Notre enquête permet de confirmer ce que plusieurs dénoncent, ce que d’autres soupçonnent et ce que d’autres évoquent pourtant encore du bout des lèvres : cette discrimination systémique est chronique. À quelques heures du début des audiences publiques visant à faire la lumière sur les circonstances du décès tragique de Joyce Echaquan, qui commencent jeudi au palais de justice de Trois-Rivières, le premier ministre François Legault affirme vouloir tout mettre en place pour que ce soit désormais « tolérance zéro ». Il dispose certes de nombre de rapports et de recommandations pour que l’action se déploie sur plusieurs fronts, dont le fait de documenter le problème en déployant les outils permettant de le faire. Les récits invisibles peu à peu se dévoilent. L’inaction est intolérable.