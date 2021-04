Justice rendue, justice à faire

Un verdict unanime de culpabilité rendu dans une cause aussi sensible en dix heures à peine de délibérations, c’est bien la preuve que les faits — et les images — ne laissaient place à aucun « doute raisonnable ». Et que l’argument « alternatif » que l’avocat du policier Derek Chauvin a tenté de soutenir quant à l’état de santé préalable de George Floyd n’a jamais vraiment eu de crédibilité aux yeux des jurés.

Trente ans après l’acquittement des policiers qui ont tabassé Rodney King à Los Angeles, et sept ans après la mort du jeune Michael Brown sans que le policier qui l’a abattu à Ferguson ne soit inculpé, la société américaine vit à travers le jugement rendu mardi après-midi un moment d’une tragique et précieuse rareté. Une sorte de rédemption — fût-elle momentanée. Comme si c’était un peu, mais si peu, justice faite pour tous les Afro-Américains auxquels, par réflexe raciste et ségrégationniste, la plus élémentaire des justices leur a été déniée depuis toujours. « Il y a de la lumière », a dit avec éloquence le vieux pasteur et activiste Al Sharpton en réaction au verdict de meurtre. Avec la mort de George Floyd, c’est toute la noirceur du passé qui est remonté à la surface.

Entendu que Chauvin serait toujours policier à Minneapolis si Darnella Frazier, qui avait 17 ans au moment du drame, n’avait pas filmé ces 9m29s pendant lesquelles il a écrasé du genou le cou de M. Floyd.

Mais entendu également que la société américaine n’en serait pas là si ce meurtre commis le 25 mai 2020 et aujourd’hui puni par la loi n’avait pas donné lieu depuis un an à pareil mouvement de masse contre le racisme et la violence policière — mouvement marqué par un grand exercice probant de déboulonnage de la sélective mémoire blanche.

Aussi, ce jugement représente-t-il dans l’histoire des États-Unis un moment de remarquable convergence sociale, judiciaire et politique dans la mesure où, forcément, il vient se conjuguer avec l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, élu après quatre de régression trumpienne, et aux promesses de progrès social et d’équité raciale dont il est porteur. Un Biden qui a certes été élu par l’électorat centriste, mais qui doit également beaucoup, pour son élection et celle des deux sénateurs géorgiens qui ont donné aux démocrates la majorité au Sénat, à la minorité noire et aux organisations de la société civile pour leurs efforts de mobilisation.

Dans les yeux de Derek Chauvin après le prononcé du verdict, un drôle de regard. Il se trouve cependant qu’entre les quatre murs de la salle d’audience, les deux parties auront réussi à ne faire le procès que de ce seul homme, sans égard au système et à la culture d’abus policiers dans lequel il s’inscrivait. Ses collègues l’ont lâché, témoignage après témoignage. Ils en ont fait un mouton noir. Or, le diaboliser, c’est réduire le problème à une anecdote. Or, ce jugement interpelle l’ensemble de l’institution, pour ne pas dire l’ensemble de la société américaine.

Vrai que la réflexion s’est amorcée depuis un an : plusieurs États se sont engagés dans des réformes de leurs services policiers. Est à l’étude au Congrès un important projet de loi intitulé « George Floyd Justice in Policing Act ». Mais nombreux sont en revanche les signes de raidissement conservateur dans des États républicains qui veulent renforcer les pouvoirs policiers et criminaliser les manifestations publiques. Raidissement politique aussi, alors qu’une quarantaine de législatures d’État s’emploient à restreindre l’accès au vote des minorités. C’est donc peu dire que les pro-Trump n’ont pas dit leur dernier mot.

« Aussi loin qu’on se reporte en arrière, écrivait James Baldwin dans Evidence of Things Not Seen (1985), un essai sur une série de meurtres commis à Atlanta, il est clair que la revendication des Noirs n’a jamais été l’intégration […]. Ce que revendiquaient les Noirs, c’était la déségrégation, qui est une question à la fois juridique, publique et sociale : l’exigence d’être traités comme des êtres humains et non comme des bêtes de somme ou des chiens. »

Derek Chauvin a traité George Floyd comme un chien. Justice a été rendue, mais justice reste aussi à faire.