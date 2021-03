La réforme du Québec est plus qu’attendue

Romain Gagnon - Abonné 3 mars 2021 08 h 09

Vive le sexisme !

Donc, selon votre raisonnement, un homme violent n’aurait pas le droit légitime de voir son enfant sous prétexte du risque qu’il fait courir à celui-ci. Et quand est-il des dommages bien documentés causés par l’absence d’un parent sur la santé mentale des enfants? La violence est bien regrettable mais c’est une maladie mentale. Or, si j’extrapole votre raisonnement, une femme aux prises avec une maladie mentale devrait également se voir privée de ses enfants? En effet, il existe une panoplie de maladies mentales autres que la violence qui peuvent avoir des effets délétères sur la progéniture. Bien sûr, les tribunaux doivent parfois retirer la garde aux parents quand les inconvénients l’emportent sur les avantages. Toutefois, en temps normal, les enfants, et leurs parents, sont plus heureux unis que séparés. Il n’existe pas de parent parfait mais un parent imparfait est généralement mieux qu’un parent absent. La ligne est mince entre la prévention et l’ingérence. Les échecs amoureux sont et seront toujours de grandes épreuves psychologiques pour la femme mais surtout pour l’homme (les statistiques sur les suicides le démontrent objectivement). Au lieu d’apaiser les tensions, le système judiciaire bien souvent jette de l’huile sur le feu. Heureusement, la médiation existe. Oui, une refonte du droit de la famille est souhaitable mais pas dans le sens de le rendre encore plus discriminatoire à l’égard des hommes.