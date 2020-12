Un plan de relance nécessaire, mais insuffisant

Et la lumière fut. Cinq longs mois de négociations plus tard, démocrates et républicains au Congrès ont finalement voté lundi soir un plan de soutien d’urgence à l’économie, au montant de 900 milliards $US. Encore que, dans l’urgence, les premiers comme — surtout — les seconds ont dangereusement traîné les pieds, au regard de la dèche dans laquelle la pandémie de COVID-19 a plongé des millions d’Américains. Comment s’étonner ensuite que tant d’entre eux aient perdu confiance dans leur classe politique — et jeté n’importe comment leur dévolu sur Donald Trump ?

Un Donald Trump qui, en caractériel invétéré, s’est rebiffé mardi soir contre toute attente en qualifiant le plan de « honte », alors qu’il était attendu qu’il signerait la nouvelle loi. Sans refuser clairement de la signer, il a réclamé que ses dispositions soient améliorées. Odieux chantage, comme ses tergiversations se trouvent à bloquer des aides dont les Américains ont pourtant besoin dans les plus brefs délais.

La somme votée par le Congrès est en soi colossale : ce plan de 900 milliards — 4,5 % du PIB — est le plus important jamais adopté par le Congrès après celui de 2000 milliards $US voté en mars dernier et dont plusieurs des mesures d’aide étaient arrivées à échéance depuis juillet. Il est supérieur à celui appliqué en urgence sous Barack Obama pour faire face à la catastrophe économique de 2008. Mais en fin de compte, il constitue à peine la moitié de ce que les démocrates préconisaient et moins du double de ce que les radins républicains du Sénat étaient disposés à mettre sur la table.

C’est un nouveau plan qui est essentiel en même qu’il est en effet incomplet. En président désigné, Joe Biden en a pris acte par anticipation, qui convient que la relance nécessitera un train de politiques plus larges de soutien et d’emplois qu’il voudra faire adopter au plus vite après qu’il sera entré en fonction, le 20 janvier prochain. Prions, pour ce faire, pour que les républicains perdent les deux élections spéciales qui auront lieu le 5 janvier en Géorgie et, par conséquent, leur majorité au Sénat. Ce qui n’est pas acquis.

Pour résumer, disons que le plan prolonge les prestations d’assurance chômage de trois mois et les bonifie de 300 $US par semaine. Il prévoit un nouveau cycle de paiements directs, à hauteur de 600 $US par adulte et enfant à charge, ce à quoi les républicains étaient au départ tout à fait opposés. Dans les deux cas, ces montants sont inférieurs de moitié à ce qu’ils étaient dans le plan de mars dernier. Le plan réserve en outre une somme de 284 milliards $US en aide aux entreprises et ressuscite un populaire programme d’assurance salaire pour les PME dont la première version aurait permis de sauver deux millions d’emplois. Il affecte plus de 25 milliards en aide au logement et prolonge le moratoire sur les expulsions, encore que pour une durée d’un mois seulement. Faute d’arriver à payer leur loyer, jusqu’à cinq millions d’Américains seraient à risque d’être expulsés.

Pour beaucoup, le mal est fait et bien fait face à une pandémie qui ne faiblit pas et à une gestion désorganisée de la crise. L’économie rebondira, sans nul doute, mais des dizaines de milliers de petites entreprises auront disparu pour de bon pendant que des millions de familles auront durablement glissé dans la pauvreté dans le pays le plus puissant au monde. Seule la moitié des 22 millions d’emplois détruits au printemps ont été recréés. Reprise il y aura, mais elle sera forcément inégalitaire. Un vaccin ne réparera pas magiquement les dommages.

Nancy Pelosi et consorts démocrates sont à blâmer pour la lenteur du Congrès à agir. Afin qu’en campagne électorale Trump paraisse le plus mal possible, ils ont longtemps résisté à tout compromis.

Mais ce sont les élus républicains qui sont les plus coupables. À commencer par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a défendu l’idée peu nuancée qu’un nouveau plan de soutien était tout à la fois peu nécessaire et trop dispendieux, au prétexte que le taux de chômage avait après tout diminué par rapport aux jours sombres d’avril, que l’immobilier était en forte hausse et que Wall Street s’envolait. Bref, que l’économie retombait sur ses pieds. Ce qui n’est pas faux en termes macroéconomiques, sauf pour le fait notable que cet enrichissement est largement celui d’une poignée de richards.

Sans compter, comble d’insulte à l’intelligence collective, que les républicains ont commodément décidé de renouer de façon mesquine en cette affaire avec leur discours typique sur la lutte contre le déficit et la responsabilité fiscale, après avoir pourtant laissé M. Trump creusé allègrement le déficit pendant quatre ans, à la faveur d’un accroissement substantiel des budgets militaires et de coupes fiscales sombres surtout utiles à la classe dominante.

Ce qui n’a pas empêché tous ces républicains, il faut bien le dire, de faire le plein de votes aux élections du 3 novembre parmi les électeurs de la classe ouvrière, contre toute rationalité économique. Paradoxe fameux. Et paradoxe que les voies insondables du populisme, ainsi que nous l’aura montré la présidence échevelée de M. Trump, n’auront que creusé.