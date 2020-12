De l’indifférence à l’action

Dès le début de son mandat, le gouvernement caquiste a fait l’objet de critiques pour son manque de vision en matière d’environnement. Après une campagne électorale où la Coalition avenir Québec avait occulté cet enjeu pourtant majeur, François Legault, une fois premier ministre, a compris que son gouvernement devait en faire une priorité. Mais son parti pris en faveur de la création de richesse le plaçait souvent en porte-à-faux avec les objectifs de lutte contre les changements climatiques et de protection de la biodiversité. Comme s’il y avait une incompatibilité foncière entre le développement économique et la protection de l’environnement. C’est en train de changer.

Le gouvernement Legault se dit pragmatique et privilégie l’action aux grands discours. L’un n’empêche pas l’autre en politique, mais force est de constater que le gouvernement Couillard, sur la question de l’environnement, a eu tendance à se gargariser de grands principes sans que les actions suivent. Il a fait la promotion du projet Énergie Est, l’oléoduc de TransCanada que Philippe Couillard présentait comme notre tribut à payer à la fédération canadienne, et il n’a pas respecté ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout comme les engagements internationaux du Québec portant sur la création d’aires protégées.

À deux semaines de l’échéance, le gouvernement Legault a annoncé qu’il avait atteint l’objectif de protéger 17 % des milieux naturels terrestres et d’eau douce du Québec, comme le prône la Convention sur la diversité biologique des Nations unies. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a confirmé la semaine dernière la désignation de 34 réserves de territoire aux fins d’aire protégée (RTFAP), ce qui s’ajoute aux désignations récentes. Ce sont des aires totalisant 66 000 km2, ce qui porte l’étendue protégée du territoire québécois à 258 000 km2, presque quatre fois la superficie du Nouveau-Brunswick. Un organisme comme la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) a salué l’initiative.

Évidemment, c’est dans le Nord que s’étendent les aires les plus vastes. Ainsi, 23 % du territoire cri d’Eeyou Istchee, en pleine forêt boréale, est protégé, tout comme 20 % du Nunavik. D’autres régions sont visées : 32 secteurs s’ajoutent en Mauricie, en Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord, notamment. Dans le Bas-Saint-Laurent, les monts Chic-Chocs, à l’ouest du parc national de la Gaspésie, font l’objet désormais d’une protection. Dans le sud du Québec, la désignation d’aires protégées est plus complexe, du fait que les terres privées y prédominent. On entend procéder à l’achat de terres — 50 millions ont été prévus à cette fin dans le dernier budget — avec des fondations privées, comme Canards Illimités et Conservation de la nature Canada, afin de tripler cet investissement.

Dans certains cas, les intérêts économiques ont pesé plus lourd que la protection de la biodiversité. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, que les environnementalistes appellent le ministre des Forestières, a contré un projet d’aire protégée le long de la rivière Péribonka. Plus tôt cette année, le gouvernement caquiste a aboli les mesures de protection de trois massifs forestiers au nord du Lac-Saint-Jean, où subsistent des hardes de caribous forestiers, une espèce en péril.

De même, le ministre Charette a écarté trois projets en territoire innu, soit les parcs de Pipmuakan, de Pakatatan et de l’inestimable rivière Magpie. Souhaitons que ce ne soit que partie remise. En principe, l’objectif de 17 % n’est qu’une étape : il pourrait être porté sous peu à 30 % du territoire d’ici 2030. Une réunion des pays participant à la Convention sur la diversité biologique devait avoir lieu cette année, mais elle a été reportée à l’an prochain à cause de la pandémie. Les propositions rejetées pourraient donc être reprises, d’autant plus que le projet de loi 46 modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, dont les parlementaires ont terminé l’étude et qui devrait être adopté lors de la prochaine session, contient une disposition sur les aires protégées d’initiative autochtone.

Avec ces désignations, le gouvernement caquiste a franchi une importante étape en matière de biodiversité. C’est une action concrète comme les aime le premier ministre, décisive et sensée, qui devra toutefois connaître une suite. Comme pour son Plan pour une économie verte présenté cet automne, du travail reste à faire. Mais pour l’heure, on ne peut plus taxer le gouvernement Legault d’indifférence, voire de passivité, face aux enjeux environnementaux.