Le grand décalage

Plus qu’un décalage, c’est un gouffre qui se creuse entre le Nord et le Sud dans la lutte contre le coronavirus. Et la course au vaccin — et aux profits pour les grandes pharmaceutiques — n’a fait que l’amplifier, pendant que ceux qui sonnent l’alarme au sujet de ce fossé prêchent dans le désert. Des chiffres parlants sont ceux mis en exergue récemment par l’Alliance du vaccin (Gavi), une coalition d’ONG de premier plan qui évalue que 9 personnes sur 10 dans 70 pays pauvres n’auront vraisemblablement pas accès à un vaccin contre la COVID-19 parce que les pays riches ont fait main basse par précommandes sur les approvisionnements.

Dans le seul cas du vaccin Pfizer-BioNTech, 96 % des doses ont été achetées par des gouvernements occidentaux. Idem pour celui de Moderna. Ce qui risque, dit OXFAM, de laisser, sur plusieurs années, « des milliards de personnes » en plan.

Le gouvernement canadien, qui minimise le problème, a sa part de responsabilité dans cette histoire, comme il est celui au monde à avoir réservé le plus grand nombre de doses par habitant — assez pour vacciner au moins cinq fois chacun des 38 millions de Canadiens !

Il ne s’agit ici ni de cultiver une foi aveugle dans le pouvoir réparateur des vaccins, non plus que d’en sous-estimer la valeur dans l’histoire de l’humanité. En l’occurrence, ils ont été conçus au pas de charge, ce qui épate et soulève en même temps de légitimes interrogations sur leurs effets secondaires, entre autres choses. L’industrie pharmaceutique n’est pas, après tout, d’une transparence au-dessus de tout soupçon.

Concrètement, le fait est que ces vaccins conçus en urgence dans le but de remédier à une crise sanitaire qui a fait à ce jour près de 1,7 million de morts — en attendant la prochaine pandémie « qui pourrait arriver plus vite qu’on le pense », pour reprendre le thème du dernier numéro de Québec Science — sont loin de constituer un vecteur d’élargissement de l’accès des plus démunis aux soins de santé. Désolant en même temps que peu surprenant. À moins de revirements radicaux, la distribution des vaccins à l’échelle mondiale restera fortement inéquitable, comme l’est l’accès aux soins de santé en général.

Grand cas a été fait depuis le printemps dernier par les grands de ce monde (l’OMS, Macron, Merkel, Jinping et Cie, moins Donald Trump) de la nécessité de faire de tout vaccin un « bien commun mondial ». Cela reste un vœu pieux. À Riyad en novembre, le G20 réuni en sommet a promis haut et fort de « ne reculer devant aucun effort » pour garantir un accès « équitable » aux remèdes, comme si cet engagement n’était pas en complet décalage avec la course aux vaccins dans laquelle se sont lancés les gouvernements qui ont les poches profondes.

En avril a bien été mis sur pied le Covax, coordonné par l’Organisation mondiale de la santé en collaboration avec la Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Une initiative ambitieuse. Par achats groupés des pays membres, le Covax vise à fournir les traitements aux pays pauvres et à les aider sur le plan logistique. Il s’inscrit dans un dispositif plus large, Accélérateur ACT, qui regroupe plus de 170 pays (hors États-Unis, Russie et Chine, cette dernière appliquant en parallèle sa propre stratégie de « diplomatie sanitaire »). Or, fin novembre, le dispositif ACT n’avait encore reçu qu’environ 3 milliards de dollars américains sur les 31 jugés nécessaires pour faire face à la situation. Et des deux milliards de doses qu’il dit lui falloir se procurer d’ici un an, le Covax n’a signé d’entente que pour 200 000, avec une compagnie indienne, Serum Institute, à partir des vaccins développés par Novavax et AstraZeneca.

Le Canada est l’un des principaux contributeurs au Covax. Critiqué pour « nationalisme vaccinal », il y a annoncé lundi dernier une contribution supplémentaire de près de 500 millions de dollars canadiens et ouvert la porte à la possibilité de partager ses surplus de vaccins avec des pays dans le besoin. Louables efforts.

Encore plus louables seraient ces efforts si Ottawa ne tergiversait pas tant face à un autre enjeu important, celui des brevets pharmaceutiques. L’Inde et l’Afrique du Sud plaident actuellement devant l’OMC pour la suspension de droits de propriété intellectuelle afin que puissent être produits des vaccins génériques. Il est entendu que l’accès du plus grand nombre aux soins passe par le partage de cette propriété, par principe élémentaire de solidarité internationale. Or, le Canada commet l’erreur d’y résister, prenant parti, avec l’Europe et les États-Unis, pour le « Big Pharma ».

Dernière remarque : il est notoire que la vulnérabilité croissante de l’humanité aux pandémies a pour cause la destruction de la nature. Or, il se trouve présentement que ceux et celles que la crise environnementale frappe le plus durement et le plus directement, dans les villes comme dans le monde rural des pays défavorisés, sont les premiers à se voir dénier des secours sanitaires.