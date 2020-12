Un exercice inachevé

Le premier ministre François Legault avait prédit que ses critiques allaient ravaler leurs paroles en prenant connaissance des initiatives proposées par le Groupe d’action contre le racisme qu’il a formé et qui a présenté lundi son rapport contenant 25 « actions ». Il y a tout lieu de croire plutôt que bon nombre d’entre eux resteront sur leur faim. Les intentions du gouvernement sont louables, mais l’exercice est inachevé.

Le rapport du Groupe d’action, auquel ont participé sept élus caquistes, dont les ministres Nadine Girault (Immigration), Lionel Carmant (Services sociaux) et Ian Lafrenière (Affaires autochtones), préconisent 13 « mesures fortes pour une société sans racisme » et 12 actions, dont certaines sont la réplique des premières, destinées aux Autochtones.

D’entrée de jeu, le rapport cible le profilage racial lors des interpellations policières. S’il peut être le fait d’individus racistes au sein des forces policières, cette discrimination est avant tout un phénomène systémique qui implique des pratiques généralisées chez les patrouilleurs. Voilà que le mot que le gouvernement caquiste ne veut pas prononcer trouve une illustration concrète dans la réalité dont il entend traiter.

Le Groupe d’action recommande de mettre fin aux interpellations policières aléatoires. Or, le ministère de la Sécurité publique interdit déjà les interpellations qui ne sont pas justifiées par un motif clair et qui peuvent être fondées sur l’origine ethnique. De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dévoilé l’été dernier sa politique touchant les interpellations qui devront être basées sur des « faits observables ». Le Groupe d’action propose que l’interdiction des interpellations aléatoires soit inscrite dans le code déontologique des policiers. Compte tenu de la lourdeur de processus où les policiers, individuellement, bénéficient d’une défense des plus solides, cette recommandation apparaît comme une fausse bonne idée. En revanche, la création de patrouilles mixtes policiers/travailleurs sociaux, comme le propose le Groupe d’action, est une avenue porteuse.

Le Groupe d’action s’inquiète de la discrimination et du racisme qui entravent l’accès au logement, un phénomène tellement fréquent qu’il peut être qualifié d’endémique. Un phénomène sur lequel les autorités ont peu de prise : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui se charge des plaintes en cette matière, n’a été saisie en 2019 que de 38 dossiers, une misère. Tout ce que le Groupe d’action recommande, c’est de renforcer le traitement des plaintes à la CDPDJ et de mieux informer les locataires et les propriétaires. Un coup d’épée dans l’eau. Pour leur part, les regroupements des locataires croient que le Tribunal administratif du logement (anciennement la Régie du logement), si on lui donnait plus de pouvoirs, serait mieux placé pour faire une différence.

En matière d’emploi, on propose de négocier d’ici cinq ans des ententes internationales pour la reconnaissance des diplômes étrangers et on souhaite que l’Office des professions du Québec fasse preuve de plus de souplesse à cet égard. Cela fait plus d’une décennie qu’on en parle. En 2017, l’Assemblée nationale a même adopté un projet de loi pour, notamment, faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles des nouveaux arrivants. Là aussi, nous sommes dans les normes, les résistances et… les contraintes systémiques.

L’État doit devenir exemplaire quant à l’embauche de personnes issues des minorités visibles, affirme le Groupe d’action. Il recommande que la majorité des conseils d’administration des sociétés d’État leur réserve une place d’ici cinq ans. En outre, à la fin de ce délai, l’effectif de la fonction publique devra être représentatif de la composition de la population active. Le gouvernement se donne donc cinq ans de plus pour respecter une loi qu’il persiste, de façon systémique, à bafouer, la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, adoptée il y a 20 ans. Comme avancée, on a déjà vu mieux.

Enfin, un ministre chapeautera la lutte contre le racisme. Certes, ce ministre responsable pourra s’atteler à donner de la chair à un plan d’action inachevé. On peut se demander toutefois de quel réel pouvoir — et de quel budget — l’heureux élu disposera pour influer transversalement sur de puissants ministères dont on connaît l’inertie systémique. Les Québécois ne sont pas foncièrement racistes, mais on ne peut nier qu’il existe des freins à la participation pleine et entière de tous à la société. Changer la donne est une mission à laquelle le gouvernement caquiste doit impérieusement se consacrer. Il y va de l’avenir de la nation.