François Legault et le mot en «s»

C’est au début de la semaine prochaine que François Legault, flanqué des ministres Nadine Girault, Lionel Carmant et Ian Lafrenière, dévoilera le rapport du Groupe d’action contre le racisme.

En entrevue avec Le Devoir vendredi, François Legault a soutenu que les personnes qui l’accusent d’être raciste parce qu’il ne veut pas accoler à ce terme l’adjectif systémique « vont ravaler leurs paroles » quand ils prendront connaissance de la vingtaine ou trentaine d’actions que le rapport contient. « C’est sans précédent. C’est historique », a lancé le premier ministre. Selon lui, aucun gouvernement québécois n’est allé aussi loin pour lutter contre le racisme.

Pour lui, le terme racisme systémique, « c’est comme une religion, c’est comme s’il y avait un test de sang ». François Legault croit qu’il pourrait y avoir des conséquences légales et juridictionnelles pour le gouvernement de reconnaître cette notion. « Sur nos lois, sur notre façon de traiter la minorité », a-t-il dit. Ça reste vague.

Selon lui, on pourrait taxer la loi 21 sur la laïcité de raciste, tout comme la loi 101 qui vise la protection de la langue française. L’argument selon lequel vouloir assurer la prédominance du français au Québec est discriminatoire envers les minorités anglophones et allophones, parmi lesquelles on compte des personnes dites « racisées », a d’ailleurs commencé à circuler. Évidemment, c’est un peu fort de café.

En fait, c’est plutôt le mot « racisme » dans l’expression qui pose problème. Selon la définition classique, le racisme, peut-on lire dans Le Robert, est « une théorie de la hiérarchie des races, qui conclut à la nécessité de préserver la race dite supérieure de tout croisement, et à son droit de dominer les autres ». Dans cette acception, ni l’État québécois ni même l’État canadien ne font preuve de racisme systémique aujourd’hui. Quelle administration publique au pays ferait la promotion, même indirectement, de ce concept de race supérieure ?

Ce que certains entendent aujourd’hui par racisme systémique découle de la notion de discrimination systémique, qui, elle, est bien définie. Pour eux, est raciste toute discrimination systémique qui touche une personne dite « racisée ».

S’appuyant sur son expérience de ministre l’Éducation et de ministre de la Santé et des Services sociaux, François Legault avance qu’il n’a jamais observé dans ces réseaux, dans ces systèmes, gérés d’en haut, de racisme systémique. À escient ou non, le premier ministre décrit plutôt un racisme qui serait érigé en système, ce qui n’est pas la même chose. Le racisme érigé en système, c’est l’apartheid ou ce sont les réserves autochtones constituées en vertu de la Loi sur les Indiens.

De fait, l’État québécois reconnaît depuis longtemps la notion de discrimination systémique. Promulguée en 1996, la Loi sur l’équité salariale édicte qu’elle « a pour objectif de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique ».

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reprend la définition des tribunaux voulant que la discrimination systémique soit « la somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et de pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination ». Contenue dans la Charte des droits et libertés de la personne, cette interdiction englobe la race et la couleur, mais aussi, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la religion, la langue, l’origine ethnique ou nationale, le handicap et même la condition sociale.

On peut s’attendre à ce que les actions dévoilées la semaine prochaine visent en premier lieu l’administration publique et les sociétés d’État. Il ne serait pas surprenant d’y voir des mesures de discrimination positive en faveur des minorités visibles. L’État québécois, comme employeur, n’est pas exemplaire, lui qui doit pourtant respecter la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, adoptée il y a 20 ans. Depuis dix ans, aucune des cibles portant sur l’embauche d’Autochtones et de personnes issues de minorités n’a été atteinte.

De même, le gouvernement Legault s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics. Dans son rapport, l’ancien juge Jacques Viens n’utilise pas le terme racisme systématique, mais bien celui de discrimination systémique. Décidément, François Legault a tort d’éviter le mot en « s ». Ce grand lecteur ne devrait pas hésiter à enrichir son vocabulaire ne serait-ce que d’une seule épithète.