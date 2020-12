Pas d’avenir sans la Géorgie

L’enjeu politique a le mérite d’être clair : sans majorité démocrate au Sénat, la présidence de Joe Biden sera largement menottée. Ainsi, la double élection sénatoriale qui se tiendra le 5 janvier prochain en Géorgie est à tel point importante qu’elle constitue presque un 3 novembre bis. Ou ce sera 51 ou 52 sénateurs républicains contre 49 ou 48 démocrates, encore qu’ils sont peu parmi les observateurs à s’attendre à ce que le résultat soit partagé, ou ce sera 50-50, auquel cas, ainsi que le prévoit la Constitution, la vice-présidente, Kamala Harris, pourra ajouter sa voix, en cas d’impasse, à celle des démocrates. Ce que Mme Harris aurait à faire très souvent.

Ce qui rend ces élections sénatoriales plus fascinantes encore est le fait que la Géorgie est un abrégé de la diversification sociodémographique qui se dessine dans les banlieues du Sud américain. La région d’Atlanta en est l’une des représentations les plus notables : si M. Biden est devenu le 3 novembre le premier candidat démocrate à la présidentielle à remporter la Géorgie depuis 1992, faisait valoir lundi un chroniqueur dans les pages du New York Times, c’est notamment parce que la banlieue américaine n’est plus partout l’idée blanche et anti-minorités qu’en présente Donald Trump. À Atlanta, l’urbanité est transformée par l’arrivée de résidents noirs, latinos et asiatiques dans des quartiers historiquement blancs. C’est cette coalition banlieusarde de minorités et d’électeurs blancs centristes, généralement républicains mais ulcérés par la personnalité de M. Trump, qui a joué un rôle clé dans la victoire de M. Biden.

De fait, les élections spéciales du 5 janvier — spéciales parce qu’aucun des candidats à un siège au Sénat n’ayant obtenu plus de 50 % des voix le 3 novembre, il faut tenir un second tour en vertu de la loi électorale géorgienne — permettront de tester la nature de la coalition qui a élu M. Biden et de dire dans quelle mesure le résultat de la présidentielle était davantage qu’un vote pour ou contre Trump.

M. Trump en a fait très peu, en tout cas, pour réduire sa toxicité électorale à l’approche de ces élections sénatoriales. Ce qui n’empêche pas les deux courses d’être très serrées. Dans un rassemblement en fin de semaine à Valdosta, une petite ville de l’est rural de la Géorgie, il a martelé l’importance de voir le Sénat demeurer républicain afin d’empêcher Biden de faire glisser le pays dans « une forme communiste de gouvernement ». Aussi absurde que cela puisse paraître, c’est un argument qui porte encore aux États-Unis.

Reste que, jamais à court d’incohérence, M. Trump est surtout nuisible à son propre camp en ce qu’il démotive dans un même souffle la participation républicaine au scrutin en répétant ad nauseam qu’il s’est fait voler son second mandat présidentiel.

Avec le résultat que les républicains géorgiens s’entre-déchirent publiquement, ainsi qu’en témoignent les bruyants appels au boycottage des élections de janvier par des militants pro-Trump et à l’emprisonnement, rien de moins, du gouverneur de l’État, Brian Kemp, pourtant républicain pur et dur, que M. Trump insulte copieusement pour avoir refusé d’annuler la présidentielle en Géorgie — dont les résultats ont pourtant été dûment certifiés. 

Il y a manifestement des limites que M. Kemp n’ose pas franchir : c’est après tout lui qui, à titre de secrétaire d’État de la Géorgie dans les années 2010, a purgé les listes électorales d’un million d’électeurs, dont 70 % étaient noirs, contribuant ainsi à faire en sorte que Stacey Abrams, démocrate afro-américaine, échoue à être élue gouverneure de l’État en 2018, par seulement 55 000 voix.

Évidemment que les tiraillements intra-républicains servent les démocrates, d’autant plus qu’une bonne partie du résultat va se jouer sur la capacité de chacune des machines partisanes à « faire sortir le vote », comme ces élections mobiliseront nécessairement moins les votants que la présidentielle. Élections néanmoins capitales, puisqu’une victoire démocrate en Géorgie élargirait considérablement la marge de manœuvre du président Biden pour les deux prochaines années, vu entre autres les prérogatives du Sénat en matière budgétaire.

Ce qui se passe en Géorgie illustre que la coalition qui a porté M. Biden au pouvoir, à l’échelle nationale, est fragile. Elle a fait l’économie du monde rural et est encore loin d’avoir réussi à reconquérir la classe ouvrière blanche du Midwest. Les républicains se chamaillant, leur discorde apporte de l’eau au moulin de tous ceux à gauche qui veulent croire qu’ils forment un parti qui implose lentement. Ce qui reste à voir. Qu’ils conservent leur majorité au Sénat et le piège du trumpisme continuera de se refermer sur eux.