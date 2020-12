Contre mauvaise fortune

La vente à la société californienne ServiceNow de la montréalaise Element AI a créé une onde de choc dans le petit monde de l’intelligence artificielle au Québec. C’est une triste nouvelle — notamment pour un gouvernement qui se targue de nationalisme économique — qui rappelle la vulnérabilité des jeunes pousses technologiques d’ici face à des entreprises américaines immensément mieux nanties qu’elles.

Cofondée en 2016 par la sommité mondiale Yoshua Bengio et le crack Jean-François Gagné, Element AI, qui se voulait un fleuron montréalais de l’intelligence artificielle, a été acquise au coût d’environ 400 millions $US, selon ce qui circule, par ServiceNow dont la capitalisation boursière dépasse 103 milliards $US. En 2019, Element AI avait conclu un financement de plus de 200 millions et on lui accordait dans le milieu une valeur de plus de 800 millions $CA. La Caisse de dépôt et placement du Québec y a injecté entre 30 et 50 millions et Investissement Québec avait avancé une somme de 25 millions dont la moitié seulement avait été versée. Les deux entités publiques ne perdent rien dans cet échec.

Car il s’agit bien d’un échec. Depuis deux ans, Element AI éprouvait de sérieuses difficultés financières. La société n’a pu trouver de débouchés tangibles et porteurs pour ses avancées technologiques. On rapporte qu’en 2018, son chiffre d’affaires s’élevait à 10 millions et le nombre de ses employés, à 500. C’est tout dire.

Element AI compte maintenant quelque 300 employés, pour plusieurs hautement qualifiés, et détient plus de 80 brevets. Ce que ServiceNow acquiert, ce sont donc des cerveaux et des brevets. Certainement pas un carnet de commandes.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a indiqué à l’Assemblée nationale que le gouvernement et la Caisse avaient étudié la possibilité d’acheter Element AI, mais « le chèque » pour un plan d’affaires douteux aurait été « déraisonnable ». Le fonds d’un milliard constitué par le gouvernement caquiste pour empêcher que des sièges sociaux québécois ne passent à des intérêts étrangers n’aura donc pas servi.

Le président de COVEO et vice-président du conseil d’administration du Conseil canadien des innovateurs, Louis Têtu, cité par La Presse, s’est dit « scandalisé » qu’on cède ces talents et cette propriété intellectuelle stratégiques. On tablait en effet sur Element AI pour créer un effet d’entraînement au sein de la filière d’intelligence artificielle montréalaise.

Il faut cependant retenir un aspect positif à la transaction : ServiceNow, déjà présente à Toronto, entend s’établir à Montréal et poursuivre des activités de recherche-développement. Investissement Québec et Montréal International font des pieds et des mains pour attirer des multinationales au Québec et en voilà une qui débarque. Que cela passe par l’achat d’une entreprise stratégique à propriété québécoise, ce n’est certes pas l’idéal. Mais c’est certainement mieux que de mettre la clé sous la porte et liquider les brevets. Qui sait, ServiceNow pourrait donner un élan aux activités acquises.

Comme le faisait le gouvernement libéral pour justifier une prise de contrôle étrangère d’une entreprise d’ici, le ministre Fitzgibbon a avancé que les sociétés québécoises procédaient à des acquisitions d’entreprises à l’étranger. Il a donné l’exemple de la société d’intelligence artificielle Lightspeed qui vient de conclure une transaction de 500 millions aux États-Unis.

De fait, les sociétés québécoises ont acheté deux fois plus d’entreprises étrangères que l’inverse, a mentionné le ministre. Évidemment, c’est une donnée trompeuse puisqu’on ne connaît pas la valeur des transactions. En outre, 200 transactions, pour prendre un chiffre au hasard, ne sont qu’une goutte dans un océan de 800 millions d’habitants tandis que 100 entreprises québécoises qui passent à des intérêts étrangers, c’est une autre paire de manches.

Quoi qu’il en soit, il est clair que ces sociétés de haute technologie, qui plus est dans le secteur effervescent de l’intelligence artificielle, ne peuvent prospérer qu’en faisant leur marque sur la scène internationale.

Même si Element AI n’a pas connu le succès escompté, nous devons saluer la précieuse contribution de ses fondateurs à la filière de l’intelligence artificielle au Québec, une contribution, qui, espérons-le, se poursuivra. Comme l’affirmait à La Presse en début d’année un Yoshua Bengio doué de prescience ou encore bien informé, « si la Silicon Valley est devenue ce qu’elle est, c’est parce que là-bas, on accepte et comprend que « se planter », ce n’est pas la fin du monde, et que tout repose sur la capacité de se relever et de continuer ».