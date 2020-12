Les poches sans fond d’Ottawa

Faute de présenter un budget en bonne et due forme, ce qui n’a pas été fait depuis l’hiver 2019, c’est à une mise à jour contenant encore quelques dizaines de milliards de nouvelles dépenses que la ministre fédérale des Finances, Christia Freeland, a convié les Canadiens cette semaine.

La première question à laquelle les observateurs s’attendaient à une réponse claire était évidemment celle du déficit qu’on évaluait à 343 milliards de dollars en juillet dernier. Si l’on se fie à Mme Freeland, il sera plutôt de 382 milliards… ou de 389 milliards, ou même de 400 milliards, selon l’évolution de la pandémie. Rappelons-nous que le déficit prévu avant la pandémie par le même gouvernement était de 20 milliards.

La seconde question souvent posée consistait à savoir si la mise à jour s’accompagnerait de balises pour revenir à l’équilibre budgétaire un jour. Or, si la ministre reconnaît maintenant la nécessité de « garde-fous », elle se contente de présenter des prévisions sur cinq ans aux contours encore plus flous que celles de la présente année.

On comprend que personne ne puisse faire de prévisions dans les conditions actuelles. De là à ne fixer aucune limite à la capacité de dépenser de l’État fédéral, voilà qui frise l’inconscience, l’insouciance, ou qui relève platement du calcul politique. Avec une dette publique qui sera passée de 31 % à 51 % du PIB en une seule année, que restera-t-il de la capacité d’intervention d’Ottawa advenant une autre récession dans trois ou cinq ans ?

À cause de la fermeture de secteurs entiers de l’économie dès le début de la pandémie, Ottawa devait faire ce qu’il a fait dans un premier temps. Tout comme il doit maintenant prendre l’initiative d’un plan de relance structurelle costaud. Le gouvernement Trudeau a d’ailleurs déjà prévu entre 70 et 100 milliards de dollars à cette fin, sans fournir les détails qui devraient venir avec le budget du printemps. Quelques semaines avant les élections.

Mais était-il donc nécessaire de profiter de la mise à jour d’automne pour annoncer plusieurs nouvelles mesures qui n’ont plus rien à voir avec la pandémie ?

On en parle encore peu, mais la perspective d’élections explique certainement quelques-unes de ces mesures. On pense à la bonification ponctuelle de 1200 $ (non imposables) de la prestation pour enfants de moins de six ans. Ou encore à la déduction de 400 $ sans formalités pour le télétravail et à la subvention pouvant atteindre 5000 $ pour des rénovations écoénergétiques. Autant de cadeaux inscrits dans ce minibudget de 275 pages plus détaillé qu’un vrai.

En fait, nous avons eu droit cette semaine au premier de deux budgets que ce gouvernement a choisi de présenter avant les élections. La pandémie a le dos large et Ottawa, les poches bien profondes.

Malheureusement, il y a aussi des absents dans cette mise à jour. Ainsi, il n’y a rien pour l’industrie aérospatiale, l’essentiel de l’aide annoncée étant réservé aux aéroports. Pour le tourisme et l’hôtellerie, on propose des garanties de prêts, mais qui peut encore s’endetter quand tout est fermé depuis si longtemps ?

Quant aux provinces, Ottawa leur a versé 24 milliards au cours des derniers mois, mais il n’est toujours pas question de hausse récurrente des transferts en santé pour affronter les coûts du vieillissement. Ce qui n’empêche pas le même gouvernement de faire preuve de paternalisme en menaçant d’imposer des normes nationales pour la gestion des centres de soins de longue durée, un secteur éprouvé par la pandémie, il est vrai, mais pour lequel il n’a aucune compétence.

Malgré des déficits records associés à l’ajout de dizaines de programmes très coûteux, le gouvernement Trudeau n’a rien prévu pour assumer sa juste part des coûts de la santé au pays ; rien non plus pour concrétiser sa promesse de créer un régime d’assurance médicaments. Quant au futur réseau de garderies, on n’a inscrit qu’une vingtaine de millions pour l’ouverture d’un « secrétariat fédéral » dont on se demande à quoi il servira sinon à rédiger d’autres normes nationales et à promouvoir la popularité du premier ministre dans les provinces où les frais de garde sont astronomiques.

Grâce à la rapidité d’exécution et à l’ampleur exceptionnelle des mesures d’aide mises en place au cours de cette pandémie, les libéraux ont réussi à maintenir une avance confortable sur leurs adversaires dans les sondages. Ils auraient cependant tort de croire que les Canadiens et les Québécois ont une confiance illimitée dans la capacité de leurs élus à toujours prendre les bonnes décisions. Ce qui semblait la seule chose à faire il y a quelques mois pourrait ne plus l’être le printemps prochain.