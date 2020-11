Sur le chemin de la rectitude politique et des excès invraisemblables de la culture du bannissement, le gros bon sens fait carpette et sur lui voilà que des institutions en sont réduites à s’essuyer les pieds. Le dernier abrutissement du genre nous vient de Radio-Canada et de sa valse-hésitation ridicule autour d’un épisode de La petite vie — censuré d’abord, réhabilité ensuite, le tout en l’espace d’une semaine.

Un nouveau courant en vogue militant pour la protection de toutes les sensibilités fait flèche de tout bois et écrase tout ce qui pourrait s’apparenter désormais à un propos, une œuvre, une réflexion ou une pensée portant l’infâme potentiel d’écorcher des âmes. La dernière victime en date faillit être l’épisode « La vidéo », mettant en scène un ami africain de Caro atterri chez Môman, Pôpa, Creton et les autres pour étudier la famille québécoise. L’Ougandais débarqué dans cette caricature de famille était personnifié par le comédien Normand Brathwaite.

Entre deux maux, pointez le pire ? Radio-Canada avait d’abord décidé de retirer l’épisode de la plate-forme ICI tou.tv craignant qu’il puisse être « mal compris et ressenti comme une insulte par une partie de l’auditoire », ceci en raison de « la prise de conscience et des sensibilités actuelles », ainsi que l’a rapporté le porte-parole Marc Pichette. Dans un revirement trahissant une mauvaise décision prise au départ et un évident manque de direction claire, l’épisode fut réhabilité sitôt qu’il fut évident que sa censure avait entraîné un tollé de réactions. Non contente de brandir la censure dès que l’ombre d’un désaccord se profile, la frilosité ambiante pousserait même à interdire la diffusion d’une œuvre pour éviter la polémique et les plaintes. Qu’on se le dise franchement : l’œuvre de Claude Meunier repose essentiellement sur l’œil grossissant de la caricature et de la satire, et compte tenu de ce contexte, il n’y avait pas matière à prévenir le tollé en remisant l’épisode aux… vidanges (de Ti-Mé). Le contexte, apparemment, n’a pas été suffisant pour que le diffuseur choisisse dignement de faire face aux potentielles critiques.

Voilà une autre question pour les dirigeants de Radio-Canada : le diffuseur public est-il à ce point devenu perméable à la dictature de la plainte qu’il pare désormais à tous les coups en faisant fi du contexte, écorchant au passage une des valeurs maîtresses sur lesquelles Radio-Canada s’est bâtie, soit la liberté d’expression ?

Ce qui choque également dans cette propension à taire et à cacher tout ce qui pourrait porter le germe d’une controverse, c’est la promptitude dans l’action. Une professeure a prononcé le mot qui choque en classe ? On la suspend. Une œuvre d’art comporte en son titre un mot honni ? On le change. Sur le chemin de la rectitude politique, les aspérités ne sont pas permises. Dans la foulée de l’affaire Verushka Lieutenant-Duval, cette professeure de l’Université d’Ottawa suspendue pour avoir utilisé le mot en n dans un cours et osé suggérer une réflexion sur son emploi, la vague de protestation fut telle, et notamment sur les réseaux sociaux, que nombre de salles de rédaction décidèrent de faire une brèche dans la liberté d’expression, pourtant le socle de leur raison d’être. Dans cet assujettissement inquiétant aux courants identitaires à la mode, que le gros bon sens se redresse et reprenne ses droits.