Les incohérences du BAPE

Le rapport défavorable au projet de tramway de Québec publié par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a produit son effet délétère. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a demandé au maire Régis Labeaume de refaire ses devoirs et de penser davantage aux banlieues.

Le rapport du BAPE et l’accueil favorable que lui réserve le gouvernement Legault représentent deux écueils majeurs sur la route du maire Labeaume. Au moins, le ministre Bonnardel soutient encore le projet de tramway comme étant la colonne vertébrale du transport collectif à Québec, ce qui a rassuré les groupes environnementaux.

L’analyse du BAPE n’en est pas moins étonnante. En reprochant à la Ville de Québec de ne pas avoir considéré le monorail, le métro léger à deux wagons ou le service rapide par bus (SRB), les commissaires ont substitué l’analyse impartiale du projet à une expression de leur sensibilité personnelle. Le BAPE exige presque la perfection dans le processus de consultation de la population et il invite la Ville de Québec à prendre en considération les effets à long terme de la crise sanitaire sur les déplacements urbains, ce qui relève de la futurologie. À ce rythme, aucun projet de transport structurant ne trouvera de justification à l’avenir.

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) et l’organisme Vivre en ville ne sont pas tendres à l’égard de l’étonnant rapport du BAPE, lequel trahit une méconnaissance des enjeux de planification des transports. Ces critiques sont pleinement justifiées.

Même s’il est vrai que le trajet du tramway pourrait être amélioré, il rejoindra les citoyens dans les endroits où la demande est la plus grande et dans les corridors de développement urbain. Il s’agit de faire des gains là où la mobilité active est déjà forte et de rabattre les lignes d’autobus en provenance des banlieues vers le tramway.

À l’inverse, le BAPE voudrait, tout comme le ministre Bonnardel, que le tramway favorise davantage la desserte régionale dans les banlieues. C’est demander l’impossible. Dans cette logique, on n’attend plus du tramway qu’il permette la mobilité durable et la densification du territoire, mais qu’il épouse les contours d’un schéma d’aménagement miné par des décennies d’étalement urbain.

Cette vision rétrograde mènera à un saupoudrage des investissements en transport collectif pour plaire à tout le monde et son voisin, au risque de saper les véritables projets structurants de transport collectif.