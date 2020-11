Lueur d’espoir dans le brouillard

En annonçant lundi aux aurores qu’elles s’apprêtaient à présenter un vaccin « efficace à 90 % » pour combattre le coronavirus, la pharmaceutique américaine Pfizer et sa partenaire allemande BioNTech ont insufflé une bouffée d’espoir qui a traversé la planète tout entière, une planète éplorée qui en est maintenant à regretter 1,2 million de victimes emportées par la COVID-19. S’il faut bien sûr se réjouir de toute avancée menant à l’homologation d’un vaccin anti-COVID, la prudence et le réalisme sont de mise autour de cette nouvelle qui ne présente pas encore toutes les caractéristiques d’une victoire scientifique.

D’abord, les contours de la nouvelle : un communiqué diffusé par les sociétés avance que le vaccin en est au tout dernier stade de la phase 3 des essais cliniques, le dernier pas avant la demande d’homologation. Les entreprises estiment que le vaccin candidat (le BNT162b2) montrerait une efficacité de 90 % dans les groupes testés, ce qui en soi est énorme. Les patients ont été protégés sept jours après avoir reçu une seconde dose, et 28 jours après une première.

La promesse d’un tout premier vaccin a littéralement enflammé les marchés boursiers du monde entier. À elle seule, l’action des laboratoires Pfizer a pris 11 % de galon après la diffusion de la nouvelle. Si certains observateurs ont noté que cette percée encourageante prenait d’abord les contours d’une nouvelle économique, c’est pour la simple et bonne raison qu’elle n’a pas encore franchi les stades de révision par les organismes réglementaires, les comités consultatifs ni non plus la communauté scientifique. La même nouvelle diffusée dans une prestigieuse revue scientifique ou dévoilée par la Food and Drug Administration (FDA) aurait gonflé l’euphorie : si ce vaccin utilisant une technologie basée sur un messager génétique est efficace à 90 %, tel qu’on nous le prédit, ce sera un exploit. Les vaccins combattant bon an mal an la grippe ne dépassent généralement pas 40 à 60 % d’efficacité. En outre, avoir réussi à produire un vaccin en huit mois à peine dépasse, et de loin, la chaîne habituelle de production d’une combinaison vaccinale, qui s’étire généralement sur des années. Il s’agira là aussi de toute une prouesse.

Il ne faut pas bouder son plaisir. Cette lumière au bout du tunnel — même si le tunnel s’étire en longueur — survient à un moment où l’explosion des cas partout dans le monde et la multiplication des deuxièmes phases de confinement plongent les citoyens dans une morosité encore plus lourde qu’au printemps. Le moindre signe d’espoir, même s’il n’a pas encore le sceau d’approbation des autorités désignées, fait office de baume dans cet accablement collectif — un président désigné démocrate, un vaccin contre la COVID-19, la cour aux bonnes nouvelles est ouverte !

Au Québec, où un premier défi de 28 jours s’est étiré sur un deuxième mois et s’allongera sans grand doute jusqu’à Noël, la perplexité s’ajoute au vague à l’âme : en dépit du fait qu’une chape de plomb étouffe tout épanchement social, les cas infectés continuent d’exploser et les régions en crise d’augmenter. Au Canada, 4000 nouveaux cas s’additionnent chaque jour, littéralement le double de ce qu’on enregistrait au printemps au plus haut de la fameuse courbe. Les États-Unis, où le président désigné, Joe Biden, s’attaquait dès lundi à une stratégie anti-COVID, comptent plus de 100 000 nouveaux cas d’infection quotidiens.

Pour toutes ces nations où les stratégies déployées par la Santé publique n’ont pas donné les résultats escomptés, la solution pour endiguer le virus prend en effet la forme d’un vaccin. Si le duo Pfizer et BioNTech estime pouvoir produire 50 millions de doses de vaccin dans le monde en 2020 et 1,3 milliard en 2021, il faudra compter sur d’autres sociétés pour élargir la capacité de vaccination sur la planète ; 10 autres essais cliniques de phase 3 sont en cours de par le monde.

À la prudence s’ajoutera ensuite le réalisme. Quand et si un vaccin est acheminé au Canada, il devra traverser une étape de validation au pays, avant de passer ensuite à une délicate mais cruciale opération de distribution suivant une séquence de priorités. Mais laquelle ? Travailleurs de la santé et personnes vulnérables ont déjà été ciblés par le Comité consultatif national de l’immunisation, qui a formulé ses recommandations nationales la semaine dernière, mais chaque province devra adapter ces grandes lignes fédérales en fonction de sa réalité propre. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres, et le confinement, le masque à trois couches et la bulle de deux mètres ne disparaîtront pas de sitôt. Mais une lueur perce enfin le brouillard.