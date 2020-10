Silence sur de grands enjeux

En nommant Ian Lafrenière comme ministre responsable des Affaires autochtones, François Legault a voulu donner un nouvel élan aux relations que son gouvernement entretient avec les Premières Nations. Il faut « rebâtir la confiance », a dit le premier ministre.

La nomination de cet ex-policier et ancien porte-paroledu Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a pas fait l’unanimité, suscitant même la surprise et l’indignation de représentantes de femmes autochtones. Il peut apparaître incongru qu’on désigne un ex-policier pour donner suite au rapport de la Commission Viens, dont le mandat était d’enquêter, notamment, sur des abus commis à Val-d’Or par des policiers de la Sûreté du Québec à l’endroit de femmes autochtones. D’autres lui reprochent d’avoir minimisé le phénomène du profilage racial qui avait cours au SPVM quand il en était le porte-parole.

Des leaders autochtones, comme Ghislain Picard, de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), ont choisi de laisser la chance au coureur, bien qu’ils déplorent qu’à l’instar de son patron, Ian Lafrenière ne veut pas parler de racisme systémique.

L’homme possède un grand talent de communicateur, une qualité que François Legault privilégie chez ses ministres. Il n’a pas de connaissance particulière de la question autochtone, en dehors de quelques expériences sommaires, mais Sylvie D’Amours qu’il remplace en était aussi dépourvue quand elle a été nommée. La ministre déchue, qui ne manquait pas de bonne volonté, est probablement victime du peu d’intérêt que son chef manifestait pour la question autochtone au début de son mandat. La réalité a toutefois rattrapé le chef caquiste.

Ian Lafrenière reprend le mandat de mettre en œuvre des recommandations du rapport de la Commission Viens qui en comptait 142. Une seule d’entre elles a été remplie et elle est symbolique : présenter des excuses officielles aux membres des Premières Nations pour les préjudices que leur a causés l’État québécois, ce que le premier ministre a fait à l’Assemblée nationale l’an dernier.

On ne peut oublier que Ian Lafrenière a été nommé à la suite de la mort indigne de Joyce Echaquan aux mains d’infirmières racistes. Que l’hôpital de Joliette, qui avait reçu maintes plaintes de la part d’Attikameks en raison de mauvais traitements, ait pu tolérer en son sein du personnel carrément raciste en dit long sur le caractère systémique de la discrimination que subissent les Autochtones, quand bien même Ian Lafrenière voudrait effacer ce qualificatif qui émaille le rapport Viens.

Le mandat du nouveau ministre est fort limité. Les relations entre le gouvernement québécois et les Autochtones dépassent largement leur droit d’obtenir des services publics sans faire l’objet de discrimination et d’insultes racistes. L’enjeu véritable, ce sont les droits politiques et économiques des nations autochtones, du moins celles qui ne font pas partie des trois nations, dont les Cris, qui jouissent d’une autonomie gouvernementale et jouent un rôle dans la gestion de leurs services publics, et ce, grâce à la Convention de la Baie-James, la paix des braves et maintenant la Grande Alliance signée récemment par le Grand Conseil des Cris et François Legault,

En raison de l’indifférence systémique d’un gouvernement fédéral fort de sa Loi sur les Indiens — racisme érigé en système dont se sont inspirés les Afrikaners pour implanter l’apartheid —, des milliers d’Autochtones vivent encore dans la pauvreté, voire la misère, au Québec. L’État québécois a sa part de responsabilité puisqu’en dehors de la baie James, les nations autochtones, notamment les Innus, les Attikameks et les Anichinabés (jadis appelés Algonquins), n’ont rien touché, ou si peu, pour l’érection des grands barrages sur leurs territoires.

Une des recommandations de la Commission Viens porte sur l’adoption, par le gouvernement québécois, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. François Legault s’y refuse. On ne peut toutefois pas soutenir, comme il affirme, qu’elle accorderait un droit de veto sur tout développement sur les territoires que les Québécois partagent avec les Premières Nations. Tout au plus, la déclaration impose l’obligation de consulter les nations et de chercher à obtenir leur consentement. Or, c’est l’état du droit canadien à l’heure actuelle.

Certes, son article 28 accorde aux peuples autochtones le droit d’obtenir réparation, ou une indemnisation, pour le développement passé sur leur territoire et pour les ressources que l’on en a tirées. Les sommes sont importantes, n’en doutons pas. Ce sont des milliards qui leur sont dus.

Mais un jour pas si lointain, il faudra y venir. C’est une question de justice, mais aussi de dignité : nous ne devons plus accepter l’existence au Québec de ce tiers-monde canadien.