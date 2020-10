​La question autochtone: coup de barre et coup de balai

Le premier ministre François Legault n’a pas aimé que le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, lui fasse faux bond à la dernière minute vendredi en refusant de se présenter à une rencontre prévue dans ses bureaux de Montréal.

« Je ne comprends pas à quoi joue le chef Picard », a déclaré, irrité, François Legault en conférence de presse. Un peu plus et il aurait répété la remarque qu’avait faite, lors de l’étude des crédits, sa ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours. « J’ai besoin de partenaires. Je n’ai pas besoin d’un quatrième parti d’opposition. »

Ainsi, le premier ministre ne comprend pas Ghislain Picard, ce chef sinueux et malcommode qui agit la plupart du temps comme un empêcheur de tourner en rond. Il ne faut toutefois pas compter sur Sylvie D’Amours pour lui expliquer le personnage et pour anticiper les gestes de son interlocuteur innu. Manifestement, la ministre, qui ne s’est pas distinguée par sa sensibilité et sa compétence, ne comprend pas plus Ghislain Picard que le premier ministre.

François Legault a rappelé qu’une enveloppe de 200 millions (répartie sur cinq ans) avait été réservée pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, commission présidée par le juge à la retraite Jacques Viens. À juste titre, il considère qu’il ne peut pas annoncer les mesures qui seront mises en place sans obtenir l’aval des Autochtones, dont le mode de gouvernement est diffus et morcelé. « Je suis un gars de résultats. Je ne suis pas un gars patient », a-t-il dit. Or la patience est sans doute une vertu qu’il aurait avantage à cultiver dans ses relations avec les Autochtones.

Au lendemain de la mort indigne de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette, Sylvie D’Amours s’est permis de souligner dans un communiqué le premier anniversaire du dépôt du rapport Viens sans même mentionner le tragique événement. Parallèlement le même jour, comme pour faire contraste, le cabinet du premier ministre a donné sa bénédiction au député Ian Lafrenière pour qu’il commente cette mort tragique. Certes, cet ancien policier et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) préside la Commission parlementaire spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, mais le lien est, pour le moins, ténu.

De son côté, Sylvie D’Amours semble avoir une propension à multiplier les déclarations maladroites. Commentant le fait que de nombreux chefs autochtones avaient instauré de sévères contrôles de la circulation pour protéger leur communauté de la COVID-19, la ministre, dans une entrevue au Devoir, y était allée d’une pointe d’humour lourdaud : « C’est la première fois que je suis contente qu’il y ait des barricades », avait-elle lancé en s’esclaffant. C’était vingt jours après le démantèlement des dernières barricades à Kahnawake, un dénouement dans lequel elle n’a joué aucun rôle.

Des chefs autochtones relèvent ses maladresses. Surtout, ils notent le peu d’avancement des travaux en vue de la mise en œuvre des 142 recommandations du rapport Viens. On s’est limité à former un comité technique auquel participe l’APNQL, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’association Femmes autochtones du Québec. Ce comité ne s’est réuni qu’à deux reprises.

François Legault s’est plaint vendredi qu’il lui manquait un interlocuteur autochtone « avec un mandat » pour discuter de l’application des recommandations du rapport Viens. Chose certaine, ce ne peut être Ghislain Picard, qui n’exerce pas de pouvoir décisionnel. Le chef de l’APNQL a certes un rôle important à titre de porte-parole politique des nations autochtones, mais ce n’est qu’un porte-parole. Ce sont les Grands Chefs des conseils de chacune des 11 nations autochtones qui sont les véritables interlocuteurs.

La chef de l’opposition officielle, Dominique Anglade, a réclamé la démission de Sylvie D’Amours à la suite du décès de Joyce Echaquan. Elle est toutefois mal placée pour le faire : le gouvernement Couillard, dont elle faisait partie, a enterré un plan d’action, préparé par le gouvernement Marois, pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones.

Dans sa déclaration, Ian Lafrenière a souligné le manque de connaissances des Québécois en ce qui a trait à la réalité des Autochtones. « Quand on parle de réconciliation, il faut apprendre à se connaître mutuellement », a-t-il affirmé. C’est dans l’esprit du rapport du juge Viens qui constatait le « mur d’incompréhension » auquel se butaient les Autochtones et l’« absence de sensibilité » à leur endroit. Pour le gouvernement Legault, un coup de barre s’impose. Et un coup de balai.