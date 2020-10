La gestion d’une pandémie est une science très inexacte, ainsi qu’on peut le constater à chacun des points de presse tenus depuis le début de cette deuxième phase de mise en veilleuse de la société, les incohérences s’additionnant de jour en jour. Qui véritablement peut dire qu’il s’y retrouve dans le train de mesures imposées pour stopper la deuxième vague ? Quel embrouillamini ! Des évidences planent au-dessus de la confusion des mesures : la capacité des hôpitaux continue d’être le guide suprême de l’action politique et certaines économies semblent peser plus lourd dans la balance que d’autres.

Les discours politiques ont contribué à créer cet automne une nouvelle famille de stigmatisés : cette fois, ce sont les jeunes qu’on a pointés comme vils vecteurs de transmission de la maladie, incapables apparemment de résister à l’appel d’un party, d’une accolade ou d’une séance d’études intensive avec les copains. Le bal des stigmatisés reprend sa cadence, avec tout ce que cela entraîne de nuisibles et dévastateurs effets dans la sociologie des groupes touchés. Au printemps, c’était les aînés. Vulnérables, chancelants, fragiles, à quelle étiquette de profil chambranlant ne les a-t-on pas associés, faisant de ces citoyens du troisième âge des reclus littéralement privés de sortie pendant des semaines ?

On a fait grand cas de l’importance de garder les écoles ouvertes pour ne pas vivre une catastrophe éducative et sociale. C’était nécessaire. La santé mentale et l’importance du cercle social ont semblé constituer des arguments de taille pour que les établissements primaires et secondaires demeurent ouverts, tous les parents ayant compris que le prix à payer était la cohabitation avec le risque. Cette nouvelle normalité faite d’interdits et de permissions répond carrément à un quadrillage coûts bénéfices.

En interdisant aux jeunes toute forme de socialisation hors des murs de l’école, du cégep, de l’université, on ajoute l’isolement à la stigmatisation. Le décret déposé cette semaine paralyse et étouffe. On aurait tort de ne pas craindre les conséquences graves que cet enfermement pourra provoquer. Une enquête dévoilée cette semaine par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke et portant sur les conséquences psychosociales de la pandémie évoque clairement une « deuxième catastrophe » au Québec en raison des sentiments d’anxiété et de dépression engendrés par les aléas de la pandémie. Sans grande surprise, 37 % des jeunes adultes de 18 à 24 ans rapportent des symptômes anxieux et dépressifs, et cette même génération compte parmi les groupes souffrant le plus de stigmatisation.

Dans un reportage publié cette semaine dans Le Devoir sur le chassé-croisé pandémie et santé mentale, une jeune femme de 23 ans se confiait à notre journaliste. « À quoi ressemble le futur pour notre génération ? Une vie sous une pandémie mondiale. Une vie sous les changements climatiques. Une vie sous d’énormes problèmes financiers. On est dans le noir. On est dans un trou sans espoir d’en sortir. »

Dans la première vague du printemps, nombre de personnes âgées ont subi une détérioration de leur état, voire sont décédées, des suites néfastes sur leur santé de l’isolement et de la solitude — atteintes au système immunitaire, aux habiletés cognitives et aux capacités physiques. Des gens racontent avoir vu leurs proches décliner au gré des interdictions de contacts.

Ces considérations intangibles relevant des maux de l’âme pèsent peut-être moins lourd dans l’équation gouvernementale que des industries en péril quand vient l’heure des choix, mais elles devraient s’inscrire pourtant au cœur des décisions. Il y va de l’avenir d’une génération.