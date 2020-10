Une calamité de plus

Le président américain, Donald Trump, et la première dame,Melania Trump, ont contracté la COVID-19, ce qui ressemble à la revanche du karma. Depuis le début de la pandémie, le président en déroute n’a eu de cesse de banaliser et de minimiser l’importance de la contagion, osant même propager des fausses nouvelles et faire la promotion de théories fumistes et de cures farfelues.

Selon une étude publiée cette semaine par l’Université Cornell, Trump est très probablement, à lui seul, « le plus grand facteur de désinformation » sur la COVID-19. L’homme qui refusait obstinément de porter un masque et qui encourageait les rassemblements — y compris lors de son couronnement à l’investiture du Parti républicain — se retrouve maintenant en quarantaine. Son âge, 74 ans, le place dans une catégorie à risque de la population. Aux États-Unis, les 65 ans et plus comptent pour 80 % des victimes de la COVID-19. Trump est en bonne santé. Il bénéficiera aussi des meilleurs soins disponibles, un luxe que des millions de ses concitoyens ne peuvent se permettre. Souhaitons-lui, par humanisme, un prompt rétablissement.

Quel revirement de situation ! Quelques heures à peine avant de recevoir son diagnostic, Trump fanfaronnait en déclarant que la fin de la pandémie était imminente. Les États-Unis trônent en tête du palmarès peu enviable des pays comptant le plus grand nombre d’infections (7,3 millions de personnes) et de morts (208 000). Et ce, dans l’une des nations les plus riches et les plus avancées de l’histoire de la civilisation.

N’attendons aucun changement d’attitude de la part de Trump. Et prévoyons qu’il se positionnera en homme Teflon, mélange de surhomme et de génie stable, s’il surmonte cette nouvelle épreuve.

Outre les dangers imminents sur sa santé, la contamination ajoute une couche d’incertitude à l’élection présidentielle. Trump doit se placer en quarantaine jusqu’au 15 octobre, date de son deuxième duel avec Joe Biden. Le premier face-à-face nous a confirmé qu’il ne reculerait devant rien, pas même à faire appel à des groupes d’extrême droite afin de perturber le scrutin du 3 novembre, à effrayer les électeurs démocrates et à contester le résultat s’il n’est pas réélu. Un diagnostic de COVID-19 pourrait bien devenir, entre les mains de l’usurpateur de la Maison-Blanche, un argument de plus pour pervertir la démocratie.

La Constitution des États-Unis est claire, et Trump n’a pas encore réussi à la déchirer. Le processus électoral est en marche et il ne peut pas être arrêté. Deux millions de personnes ont déjà voté par anticipation. Si Trump devient inapte à exercer ses fonctions, l’article 25 de la Constitution prévoit son remplacement provisoire ou jusqu’à la fin de son mandat actuel par le vice-président. S’il est forcé de quitter la course, son parti devra lui trouver un successeur.

Des commentateurs se demandent d’ailleurs si son nom devrait encore figurer sur les bulletins de vote. C’est une question que les républicains auraient dû se poser à de nombreuses reprises dans les quatre dernières années, mais ils n’en avaient pas le courage.

COVID-19 ou pas, Donald Trump ne pourra éviter le jugement des urnes. Il est plus que temps que les électeurs montrent la sortie à cet homme qui n’a jamais su être à la hauteur de la fonction de président.