Compliqué de faire simple

Quand le gouvernement Legault a décrété le confinement en mars avec la fermeture des commerces, des bureaux, des usines, des écoles et, même, des chantiers de construction, les choses apparaissaient claires. La règle était générale, la société se mettait en pause et les exceptions relatives aux services essentiels étaient peu nombreuses et se justifiaient de façon parfaitement rationnelle. Il tombait sous le sens, par exemple, que la population devait continuer à se nourrir et à se procurer des médicaments : les épiceries et les pharmacies devaient donc rester ouvertes. Les stations-service aussi.

Les difficultés de communication du gouvernement ont commencé avec le déconfinement graduel amorcé en mai avec la réouverture des écoles primaires et des garderies. Le gouvernement Legault a dû gérer l’anxiété éprouvée par de nombreux parents et dissiper les craintes des enseignants. Après avoir convaincu les Québécois des dangers mortels de la COVID-19, il lui était difficile d’expliquer qu’il fallait maintenant courir un certain risque parce qu’on ne peut rester séquestré le temps qu’un vaccin soit découvert.

Avec cette deuxième vague appréhendée, le gouvernement Legault exige des Québécois habitant dans les zones rouges qu’ils renoncent à leur vie sociale pendant un mois tandis que les commerces, les usines et les écoles restent ouverts. Les autorités de santé publique, à commencer par le directeur national, Horacio Arruda, avancent le fait que la contagion est maintenant communautaire, alors qu’au printemps, l’épidémie avait eu pour source le retour des voyageurs à la suite des semaines de relâche. La résurgence de la contagion ne serait pas due à la rentrée scolaire : c’est plutôt la contagion communautaire qui serait responsable des éclosions dans les écoles. L’affirmation pourrait être plus claire d’autant qu’elle n’explique en rien pourquoi cette deuxième vague est beaucoup moins sérieuse en Ontario.

Pendant qu’on demande aux Québécois de renoncer à inviter qui que ce soit chez eux et à rester cloîtrés — sauf pour aller travailler, magasiner ou encore participer à des activités sportives, ce qui peut sembler incohérent —, bien des jeunes du secondaire ne respectent pas les consignes de distanciation en dehors des murs de l’école. La plupart d’entre eux n’ont pas peur du virus : ils ont compris qu’ils risquaient peu de subir des complications s’ils sont atteints. Pendant ce temps, la Santé publique tergiverse quant à la nécessité d’obliger les élèves à porter un masque dans la « classe-bulle », comme c’est le cas dans les espaces communs des écoles. Décidément, les vertus du port du masque continuent d’être sujettes à interprétation.

On interdit tout rassemblement extérieur, mais qu’en est-il des parents qui se croisent avec leurs poussettes dans les parcs, qu’en est-il du voisin à qui on adresse la parole tout en gardant une distance de deux mètres ? Ce serait permis, mais, d’entrée de jeu, les directives, qu’il a fallu interpréter, n’étaient pas limpides.

De même, il était incompréhensible que les bibliothèques publiques, qui, déjà, avaient annulé leurs activités en dehors du prêt de livres, dussent fermer. On a heureusement fait marche arrière.

Autre interdiction difficile à justifier : celle de la fréquentation des théâtres, des salles de spectacles et des cinémas. Ces établissements ont travaillé pendant des mois avec la Santé publique pour se conformer à de strictes exigences afin de réduire le risque de contagion pour qu’il soit à peu près nul.

De plus, les musées sont forcés de fermer leurs portes même si les règles de distanciation peuvent y être mieux appliquées que dans les centres commerciaux. Comme l’ont souligné Culture Montréal et les conseils de la culture de Québec et de Chaudière-Appalaches dans une lettre envoyée au Dr Arruda, les lieux de diffusion, grâce aux diverses mesures qu’ils ont appliquées comme le port obligatoire du masque et des règles de distance physique sécuritaire, ont aboli les contacts prolongés ; ce n’est pas par hasard s’ils n’ont connu aucune éclosion depuis leur réouverture. La Santé publique semble ainsi soutenir que ses propres directives, même si elles sont suivies à la lettre, ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité de la population. Pendant ce temps, les arénas et les gymnases restent ouverts. Cherchez l’erreur.

Paradoxalement, ce sont peut-être des impératifs de communication qui ont conduit François Legault à ordonner la fermeture des lieux de diffusion : ça lui permet d’affirmer que tout rassemblement public (à l’exception des manifestations) est interdit. En principe, c’est clair. Or, faire simple, ça peut être compliqué. Surtout quand ça n’a pas de sens.