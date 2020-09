Bâtir un Canada fort

Le discours du Trône renforce les visées centralisatrices du gouvernement Trudeau, tout comme son positionnement résolument à gauche, en s’appuyant sur les défis que présente la pandémie et sur l’absolue nécessité pour l’État d’intervenir dans les circonstances.

Comme nous l’avons déjà écrit, nous assistons à l’émergence d’une forme de fédéralisme pandémique. C’est une occasion pour le gouvernement fédéral d’accroître son action en faisant peu de cas des compétences des provinces. « Les six derniers mois ont dévoilé les lacunes fondamentales de notre société », affirme le discours du Trône et ce serait au gouvernement fédéral d’y remédier. La pandémie sert à de prétexte pour « créer un Canada plus fort », pour « rebâtir en mieux ».

Ainsi, le gouvernement Trudeau imposera de « nouvelles normes nationales » pour les soins de longue durée. Il a le beau rôle compte tenu de l’hécatombe survenue dans les CHSLD et les résidences privées de personnes âgées au Québec, mais aussi en Ontario, qui a connu sa part d’éclosions mortifères dans ces établissements. C’est encore vague, mais Ottawa entend aussi aider les personnes âgées à vivre chez elles le plus longtemps possible. Il se mêlera aussi de l’accès à un médecin de famille où le Québec fait mauvaise figure. À peine le discours du Trône prononcé, le premier ministre François Legault exprimait sa déception, répétant que la santé est une compétence exclusive du Québec. Sans surprise, le discours ne souffle mot sur une hausse possible du transfert canadien en santé que le Conseil de la fédération a réclamé.

En raison de la pandémie, des Canadiens mis à pied ont perdu leur assurance médicaments. C’est un « moment bien choisi » pour le gouvernement Trudeau pour « accélérer les étapes » en vue de mettre sur pied un régime universel d’assurance médicaments pancanadien alors que le Québec a déjà le sien. Promesse coûteuse s’il en est, la création d’un système de garderies d’un océan à l’autre, incluant un service de garde à l’école ; le gouvernement québécois s’attendra à recevoir un chèque sans condition.

Autre champ où le Québec défend ses compétences, le logement social : Ottawa entend bonifier sa stratégie pour financer des organisations à but non lucratif et des coopératives d’habitation. Il promet de faire le « plus grand investissement de l’histoire canadienne en formation des travailleurs », un domaine dont se charge le gouvernement québécois, qui voudra demeurer le maître d’œuvre.

Le gouvernement Trudeau a des visées également sur l’administration de la justice, une responsabilité des provinces, afin d’améliorer le traitement réservé aux Noirs et aux Autochtones. Il entend aussi s’entendre avec les municipalités pour accroître le nombre de parcs urbains. Et il revient avec sa promesse de planter 2 milliards d’arbres, dont on ne sait où il les mettra. Il créera une Agence canadienne de la gestion de l’eau, un domaine qui relève essentiellement des provinces et des municipalités.

Le discours du trône confirme l’abolition de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), ce qui ne déplaira pas aux entreprises qui déplorent qu’elle les prive de main-d’œuvre. Un régime amélioré d’assurance-emploi, ce qui s’imposait, prendra la relève. La subvention salariale d’urgence est prolongée jusqu’à l’été prochain et sera ajustée aux besoins. Ottawa continuera à dépenser ce qu’il faut pour soutenir l’activité économique. C’est son rôle.

Le discours du budget énonce que « la pierre angulaire » de la relance économique — le gouvernement Trudeau ambitionne de créer un million d’emplois — reposera sur la lutte contre les changements climatiques avec des cibles encore plus exigeantes pour 2030 et un objectif de zéro émission pour 2050. Pour un État pétrolier, il y a loin de la coupe aux lèvres.

« L’heure n’est pas à l’austérité », déclare le gouvernement libéral. Cela va de soi. D’aucuns s’attendaient toutefois à ce Justin Trudeau tempère l’enthousiasme dépensier qu’il avait manifesté en août, au moment d’annoncer la prorogation de la Chambre. Ce n’est pas le cas. Il s’est campé résolument à gauche, ce qui sur le plan électoral n’est pas un mauvais calcul. Le discours du Trône énumère tellement de nouveaux programmes, mesures et engagements, sans qu’on en précise l’échéancier d’ailleurs, qu’il pourrait faire office de plateforme électorale pour un prochain mandat.

On nous promet cet automne une mise à jour économique qui contiendra des projections pour les cinq prochaines années. Le gouvernement Trudeau compte sur de faibles taux d’intérêt pour « les décennies à venir ».

Il faut croire que le grand bouleversement causé par la pandémie aurait ouvert d’infinies possibilités pour changer profondément le pays. Balayé, le monde ancien où une prudente gestion des finances publiques était une vertu.