Des contraventions pour l’extérieur

Partout où elles ont lieu sur la planète, les manifestations qui regroupent des citoyens s’opposant au port obligatoire du masque prennent les allures d’un grandiose anachronisme. Ces débordements se campent bien mal dans l’époque qui est la nôtre. Alors que la courbe des cas confirmés de COVID-19 recommence à prendre l’allure d’une pente ascendante au Québec et au Canada, la manifestation antimasque qui a eu lieu samedi dans les rues de Montréal et qui a réuni plusieurs milliers de personnes se côtoyant sans protection entre maintenant dans le registre des actions qu’il faut mieux encadrer.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau disait qu’il fallait « s’inquiéter » des statistiques à la hausse, appelant à une vigilance de tous les instants. Ce mardi, alors que c’est jour de rentrée parlementaire à Québec, le premier ministre François Legault évoquera sûrement les dangers d’un relâchement dans les mesures sanitaires. L’heure n’est pas à la multiplication des « partys » et certainement pas non plus à la distribution de câlins, comme en faisaient la promotion certaines pancartes aperçues lors de l’événement de samedi dernier.

Montréal n’est pas un microcosme unique avec ces défilés antimasque. Les opposants au port du couvre-visage ont eu comme capitaine le président des États-Unis, jouant le rôle mauvais du délinquant obstiné refusant d’afficher un tel dispositif de protection — d’ailleurs, des adeptes de Trump brandissaient leurs pancartes ce week-end. Les Américains ont peut-être été les précurseurs, avec des rassemblements antimasque se tenant au pays depuis des mois, mais ailleurs, en Europe notamment, le mouvement s’intensifie, même s’il demeure marginal. Il surfe sur un raz-de-marée nommé réseaux sociaux, où les groupes repliés sur eux-mêmes dans une seule et même bulle s’encouragent sur une même base argumentaire.

La sociologie de l’antimasque est plus complexe qu’elle n’y paraît, et il faut éviter de succomber à la tentation de ridiculiser ses adeptes. Ce ne sont pas tous des complotistes en cabale ou des hurluberlus entièrement déconnectés de la réalité rejetant en bloc toute la science. Pour les antimasques, le rejet de la « dictature sanitaire » passe par toute une gamme de raisons distinctes : le masque serait inutile, purement et simplement, son efficacité n’ayant pas été démontrée ; le masque serait nuisible, provoquerait un sentiment d’étouffement et permettrait la prolifération des bactéries ; le masque serait une entrave aux libertés individuelles et le porter, un signe de fléchissement face aux diktats du « système ».

Les groupes qui diabolisent le masque n’ont pas eu à chercher très loin, il faut le dire, pour déployer leurs arguments. Aux premiers temps de la pandémie, au Québec et au Canada, les responsables de la Santé publique se sont évertués des semaines durant à convaincre la population que le masque n’était pas nécessaire, pire, qu’il ne servirait qu’à créer un sentiment de protection illusoire, amenuisant ainsi d’autres mesures de vigilance essentielles. Dans plusieurs pays d’Europe — la France, plus près de nous —, les volte-face ont été les mêmes qu’ici, où soudain, à la faveur de stocks de masques renfloués et d’une documentation plus abondante sur le sujet, la protection du visage est devenue une recommandation officielle. Au Québec, le masque est obligatoire dans les lieux clos depuis le 18 juillet dernier.

Sans traitement efficace, sans immunité communautaire atteinte, dans l’attente d’un vaccin qui n’est encore qu’une hypothèse, et sachant le rôle des porteurs asymptomatiques dans le phénomène de contagion, le masque n’est pas LA solution des autorités scientifiques et politiques à la transmission du virus, mais bien UN des outils dans cette trousse de « pis-aller » que nous avons à notre disposition pour tenter de faire barrière à la COVID-19. Dans un contexte où la perspective d’une deuxième vague est à nos portes, il n’est pas déraisonnable de s’inquiéter du fait que des regroupements comme celui de samedi dernier mettent à mal d’importants efforts sanitaires consentis par une majorité.

Invoquant la nécessité de protéger cette majorité raisonnable, le premier ministre Legault a récemment adopté une approche coercitive en annonçant que des amendes seraient imposées à ceux qui refusent de porter le masque dans les lieux publics intérieurs. Dans l’esprit d’une gradation des mesures, les regroupements extérieurs de citoyens qui défient les règles sanitaires — tous confondus — devraient eux aussi être soumis à de possibles contraventions, sans que cela remette en question leur droit de manifester ou de s’exprimer publiquement. Si délicate soit cette avancée dans le champ de la répression, elle nous semble devenue incontournable dans un contexte où la pandémie reprend ses droits.