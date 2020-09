La carotte n’a pas suffi

En juin 2019, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) acceptait de renoncer, au nom de ses membres, à une hausse la rémunération de 4 %, ou 46 millions, et de la lier à la prise en charge de patients qui n’ont toujours pas de médecin de famille, particulièrement les plus vulnérables.

Pour les médecins omnipraticiens, renoncer à une augmentation pour en faire profiter les patients ne peut passer pour de la grandeur d’âme. C’est plutôt une façon de faire amende honorable pour l’avidité dont a fait preuve la FMOQ et qu’a inlassablement alimentée le gouvernement libéral au nom d’une insidieuse parité pancanadienne.

Cette hausse de 46 millions fut transformée en une prime versée aux médecins de famille pour qu’ils inscrivent davantage de patients à prendre en charge. « Cette avenue nous est apparue comme étant celle qui répond le mieux aux besoins de la population et de la collectivité québécoise », avait déclaré le président de la FMOQ, le Dr Louis Godin, avec un semblant de bienveillance.

Or, Le Devoir nous apprenait jeudi que le nombre de personnes qui sont à la recherche d’un médecin de famille a bondi au lieu de reculer entre février 2019 et mars 2020. Quelque 100 000 personnes de plus attendent qu’un médecin de famille daigne inscrire leur nom sur sa liste de patients, soit 629 000, contre 523 000 un an plus tôt. Les délais pour enfin obtenir ce qui semble tenir davantage d’un privilège que d’un droit peuvent dépasser les deux ans à Montréal et à Laval. Les délais pour les cas classés « urgents », comme les personnes atteintes de cancer ou les femmes enceintes, s’étendent en moyenne de deux mois à plus de six mois. Pour les bébés ou les personnes âgées de plus de 70 ans, ces délais peuvent dépasser un an dans certaines régions.

Maniant l’anachronisme, le Dr Godin a soutenu que la COVID-19 a certes joué un rôle dans cette situation. Or les données portent essentiellement sur l’année précédant la pandémie, l’urgence sanitaire n’ayant été déclarée par le gouvernement que le 15 mars. La vérité, c’est que même attisés par une prime de 46 millions, les omnipraticiens n’ont inscrit que très peu de nouveaux patients.

Il faut se rappeler que la seule amélioration véritable de l’accès à un médecin de famille au Québec est survenue quand Gaétan Barrette était ministre de la Santé et des Services sociaux à la suite de l’adoption du projet de loi 20. Sous peine de sanction pécuniaire, les médecins omnipraticiens, qui bénéficiaient tout de même de primes, devaient prendre en charge des patients qui présentaient leur demande à un guichet unique. Quelque 1,1 million de Québécois de plus furent inscrits auprès d’un médecin de famille. Toutefois, quelque 550 000 personnes étaient laissées en plan, dont 165 000 patients considérés comme vulnérables. Fin 2017 et début 2018, le gouvernement Couillard renégociait les ententes avec médecins, en écartant Gaétan Barrette, et consentait à éliminer les sanctions prévues dans le projet de loi 20. Le bâton volatilisé, ne restait plus que la carotte. Force est de constater que depuis, les inscriptions de patients auprès des médecins de famille n’ont guère progressé.

Lors de la campagne électorale de 2018, François Legault, flanqué de sa candidate et future ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, promettait que tous les Québécois qui en feraient la demande auraient un médecin de famille et qu’ils pourraient obtenir une consultation dans les 36 heures avec un médecin, pas nécessairement le leur, ou une infirmière. Ces promesses n’ont pas été remplies. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, indiquait vendredi que des négociations auraient lieu avec la FMOQ pour offrir des consultations médicales dans ce délai.

Il semble que les hausses de leurs honoraires ont conduit bien des médecins omnipraticiens à réduire leur semaine de travail ou à prendre des vacances plus longues. Selon des données d’il y a deux ans du ministère de la Santé et des Services sociaux, 48 % des omnipraticiens travaillent quatre jours par semaine ou moins. C’est la semaine de trois jours pour un peu plus du cinquième d’entre eux.

Depuis les ententes négociées avec les libéraux, la rémunération des médecins de famille du Québec a plus que doublé. Malgré les milliards que les contribuables leur versent en plus, la population n’a toujours pas accès aux soins auxquels elle peut s’attendre. Quelles que soient les excuses que formule la FMOQ, et l’imagination que ce syndicat déploie pour en trouver, il est plus que temps que le bon sens prévale. La santé de centaines de milliers de Québécois doit peser plus lourd que les intérêts d’une vorace confrérie.