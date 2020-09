Le champion des provinces

Alors que le premier ministre québécois s’apprête à assumer la présidence du Conseil de la fédération, le rapprochement entre François Legault et Doug Ford — et pas seulement ce rapprochement physique autour d’une bière, comportement limite en ces temps de pandémie — s’inscrit dans un renforcement du rapport de force des deux provinces — et éventuellement de toutes les provinces — vis-à-vis du gouvernement Trudeau.

La doléance n’est pas nouvelle : les provinces réclament qu’Ottawa hausse le transfert fédéral en santé. En décembre dernier, le Conseil de la fédération s’était entendu pour en faire une demande formelle. L’effet de la pandémie sur les finances publiques des provinces, en raison notamment des dépenses supplémentaires en santé, ne rend cette revendication que plus pressante. Il ne reste plus qu’à déterminer quel montant exactement les premiers ministres exigeront lors de leur réunion les 24 et 25 septembre prochains à Québec.

François Legault et Doug Ford semblaient s’entendre comme larrons en foire. Le premier ministre ontarien a souligné la puissance tant politique qu’économique de l’alliance entre les deux provinces. En plus de former un front commun face à Justin Trudeau, les deux hommes partagent la même préoccupation pour le développement économique. Doug Ford a même changé la devise « Yours to discover » sur les plaques d’immatriculation de l’Ontario pour « A place to grow ». Et il ne s’agit pas d’agriculture.

Le premier ministre québécois était accompagné de trois de ses ministres qui ont discuté avec leurs homologues ontariens d’économie, d’infrastructures et, évidemment, de santé.

Doug Ford a qualifié cette rencontre de « moment historique », mais l’emploi de tels superlatifs est chose courante pour parler de ces rencontres Québec-Ontario. Jean Charest était copain-copain avec Dalton McGuinty, et pour la première fois, des réunions conjointes des conseils des ministres des deux gouvernements ont eu lieu annuellement.

On a aussi qualifié d’« historique » le discours prononcé à Queen’s Park par Philippe Couillard en 2015, le premier discours d’un premier ministre québécois à ce parlement depuis celui de Jean Lesage en 1964. Le premier ministre Couillard s’était porté à la défense de la langue française, « caractéristique fondamentale de l’identité canadienne », et avait plaidé pour une reconnaissance « forte, enthousiaste et formelle » de la spécificité québécoise. Deux ans plus tard, il avait réussi à soutirer un appui formel de Kathleen Wynne à sa politique d’affirmation du Québec, appui qui n’aura rien donné.

Avec François Legault, nous sommes dans un tout autre registre. De l’idéalisme naïf de l’un, on passe au pragmatisme bien terre à terre de l’autre. Il n’a pas été question de reconnaissance de la nation québécoise ou du respect des droits des Franco-Ontariens, du moins publiquement, et on peut douter que François Legault ait discouru culture et littérature avec Doug Ford. Que du concret et de l’utile : transferts en santé, économie, infrastructures et… hockey.

En matière d’économie, il y a certes matière à échanger entre les deux gouvernements dans un contexte où il est question d’augmenter la consommation au pays des biens fabriqués dans l’une ou l’autre des provinces et de se prémunir contre le protectionnisme américain. Et à l’heure où Ottawa demeure passif devant les difficultés de l’industrie aérospatiale, la constitution d’un front commun avec l’Ontario, où ce secteur est également implanté, n’est pas à dédaigner.

Il faut toutefois se rappeler que le Québec et l’Ontario ne partagent pas toujours les mêmes intérêts. La province voisine est l’épicentre du multiculturalisme canadien. En matière de centres de décision, Toronto est un concurrent impitoyable. Dans le secteur financier, par exemple, on ne compte plus les sièges sociaux montréalais qui ont déménagé leurs pénates dans la Ville Reine. Quant au siège social de Cogeco à Montréal, pour prendre un autre exemple, il sera vidé de sa substance si Rogers remporte son pari.

Au printemps 2017, le gouvernement Trudeau avait imposé une nouvelle entente sur les transferts en santé au Québec ; les alliances que le gouvernement Couillard avait tissées avec les autres provinces n’avaient pas tenu. Le contexte politique est aujourd’hui différent : Justin Trudeau dirige un gouvernement et il voudra éviter de se mettre à dos les premiers ministres des deux plus populeuses provinces du pays.

Alors qu’il préside le Conseil de la fédération, cette alliance avec l’Ontario permettra sans doute au premier ministre québécois de mieux jouer ses cartes. Or, paradoxalement, ce forum des provinces, créé par Jean Charest, confirme structurellement que le Québec est une province comme les autres. Et François Legault y joue admirablement son rôle.