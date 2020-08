Le sport se donne une voix

Le monde du sport professionnel ne sera jamais plus le même après le boycottage provisoire des séries éliminatoires par 12 équipes de la Ligue nationale de basket-ball (NBA), en réaction à une nouvelle bavure policière qui a laissé un père du Wisconsin, Jacob Blake, partiellement paralysé après avoir reçu 7 balles dans le dos. D’autres ligues ont suivi : le base-ball, le basket-ball féminin, le soccer, le hockey et le tennis professionnel (sous la pression de la Japonaise Naomi Osaka) ont marqué un temps d’arrêt pour exprimer leur ras-le-bol du racisme et de la brutalité policière que subissent les Afro-Américains.

« Nous demandons le changement. On en a marre », a gazouillé le joueur vedette de la NBA, LeBron James. L’intervention policière qui a failli tuer Blake s’ajoute au meurtre de George Floyd à Minneapolis, étouffé par un policier qui s’est agenouillé sur son cou pendant neuf minutes de cruauté, sous le regard complice de ses trois collègues. Sans compter la mort de Breonna Taylor, abattue dans sa propre résidence par des policiers de Louisville. Et la liste s’allonge jusqu’à en donner la nausée. Ils ont raison d’en avoir marre.

Depuis l’émergence du mouvement Black Lives Matter, en 2013, les Afro-Américains ont crié leur colère, nommé l’injustice et revendiqué leur droit à l’équité de traitement par la police et la justice. Le changement ne vient pas, et ce n’est pas seulement parce que le président Donald Trump voit « des gens bien » dans l’extrême droite ou les mouvements complotistes. La police américaine est incapable de dompter la bête du profilage racial et du racisme systémique qui sommeille au fond de l’organisation. Son grondement sourd, mais persistant nous renvoie l’écho des temps ségrégationnistes.

La volonté de changement existe, comme en témoignent les sorties remarquées de maires et de chefs de police ayant exprimé leur dégoût devant les gestes de brutalité policière. La police américaine est une organisation sclérosée, marquée par un corporatisme défensif. Sa capacité de changement et d’évolution n’est tout simplement pas à la hauteur des attentes de ceux et celles qui, à force de vivre d’un espoir déçu à un autre deuil collectif, en arrivent au point de rupture.

Sous les conseils de l’ex-président Obama, les joueurs de la NBA ont repris les matchs samedi, après avoir envisagé l’annulation de la saison au grand complet. La NBA est une organisation à part dans sa détermination à obtenir la justice sociale. Elle a donné le ton dans le mouvement de grève qui a gagné les rangs de la Ligue majeure de base-ball (MLB), de la Ligue majeure de soccer (MLS) et de la Ligue nationale de hockey (LNH), quoique tardivement.

Jamais le sport professionnel n’avait connu une vague de solidarité d’une telle ampleur. L’excellent Ray Lalonde, chroniqueur à 98,5, a souligné le caractère « inimaginable » de ce mouvement de solidarité qui s’est emballé en 36 heures à peine, après l’arrestation insensée de Jacob Blake, criblé de balles par les policiers, sous les yeux horrifiés de ses enfants.

Le sport professionnel ne nous a pas habitués à pareille démonstration de solidarité envers les opprimés. Il y a bien eu le refus de Mohamed Ali d’accepter sa conscription pour la guerre au Vietnam, en 1967, un geste qui lui vaudra la perte de son titre de champion des poids lourds et une interdiction de boxer pendant plus de trois ans. Il y a bien eu le point ganté de noir brandi par John Carlos et Tommie Smith, en appui aux Black Panthers, sur le podium des Jeux de Mexico, en 1968, ce qui leur vaudra l’expulsion des Jeux. Mais un mouvement de cette importance ?

L’histoire de Colin Kaepernick offre la comparaison la plus proche. Lors de la saison 2016 de la Ligue nationale de football (NFL), le quart-arrière des 49ers de San Francisco a posé le genou au sol durant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et le racisme, suscitant l’opprobre du président Trump et de la droite patriotique. Au plus fort du mouvement, 25 joueurs de différentes équipes ont rejoint l’initiative de Kaepernick. Depuis, aucune des 32 équipes de la NFL n’a voulu donner un poste à cet athlète parmi les plus talentueux de sa génération. Il a réglé à l’amiable une poursuite pour collusion à son encontre qui visait la NFL et les propriétaires d’équipes.

La NFL n’a encore rien compris à ce mouvement de justice sociale, contrairement à la NBA. La reprise du basket-ball s’accompagne d’une série de mesures visant à accélérer la marche vers le changement. Un comité sur la justice sociale sera mis sur pied entre la ligue et les joueurs, afin d’encourager la participation aux élections, la réforme du droit criminel et la justice sociale. Des arénas seront même convertis en bureau de scrutin pour l’élection présidentielle de novembre.

Nul ne peut prédire leurs chances de succès, mais les sportifs professionnels ont tracé une ligne dans le sable cette semaine, à l’initiative des joueurs de la NBA. Une voix collective puissante s’ajoute au débat.